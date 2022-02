NBA News: Saison-Aus für Wizards-Star Bradley Beal - Abschied aus Washington?

Wizards-Star Bradley Beal wird nach einer Operation die restliche Saison verpassen. Darüber hinaus gab es Gespräche zwischen dem Agenten des 28-Jährigen und der Franchise bezüglich Beals Zukunft in der Hauptstadt. Das berichtet ESPN.

Beal unterzieht sich einer Operation an seinem linken Handgelenk, das ihn für die restliche Saison zum Zuschauen verdonnern wird. Diese Entscheidung fällte Beal dem Bericht nach nach einem Treffen seines Beraters Mark Bartelstein (Priority Sports) mit Wizards-Besitzer Ted Leonsis und General Manager Tommy Sheppard am Montag. Bei dem Meeting ging um Beals Zukunft in Washington und die Pläne der Franchise mit dem Roster.

"Mit der Verletzung kann ich nicht auf dem Niveau spielen, wie mein Team und unsere Fans es verdienen", sagte Beal zu seiner Verletzung. "Ich bin enttäuscht, dass die Saison so enden muss, aber wir sind uns alle einig, dass es das Beste ist. Ich freue mich, komplett fit zurückzukommen und das Team weiterhin anzuführen."

Beal, der eine Spieler-Option in Höhe von 36,4 Millionen Dollar für die kommende Saison besitzt, könnte im Sommer bei den Wizards einen Maximalvertrag in Höhe von 245 Mio. über 5 Jahre unterschreiben. Bei einem anderen Team könnte er maximal 182,1 Mio. über vier Jahre verdienen.

Bradley Beal: Trade wohl vom Tisch

Beal und Bartelstein befinden sich wohl schon seit längerem mit dem Management in Gesprächen über die Richtung der Franchise und die Pläne des dreimaligen All-Stars. Beal hat in der Vergangenheit öfters betont, dass Washington seine Heimat sei und er dort gerne eine Championship gewinnen wolle.

Vor der Trade Deadline am Donnerstag gab es viele Gerüchte um den Guard, mit seinem Saison-Aus und in Anbetracht dessen, dass er im Sommer Restricted Free Agent wird, ist ein Trade aber so gut wie sicher vom Tisch.

Beal legt in dieser Saison 23,2 Punkte und 6,6 Assists im Schnitt auf. Die Wizards befinden sich nach einem starken Saisonstart auf dem absteigenden Ast und belegen derzeit nur Platz 11 im Osten (24-29).