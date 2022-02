NBA News: Chris Paul könnte Phoenix Suns mit Handverletzung länger fehlen

Chris Paul von den Phoenix Suns verletzte sich im letzten Spiel vor dem All-Star Break mal wieder an der Hand, es könnte eine längere Pause drohen. Der All-Star hält sich bedeckt.

Paul hatte sich in der Nacht auf Donnerstag gegen die Houston Rockets an der Hand verletzt, als diese mit dem Arm von Rocktets-Forward Jae'Sean Tate bei einer Passbewegung kollidierte.

Die Suns führten in der Folge ein MRT durch, bislang sind die Ergebnisse aber noch nicht an die Öffentlichkeit gesickert. Fakt ist, dass CP3 nicht zum ersten Mal Probleme mit der Hand hat. In seiner illustren Karriere musste sich der Point God bereits viermal einer Operation an der Hand unterziehen, letztmals im vergangenen Sommer am Handgelenk.

Paul selbst sprach am Samstag mit den versammelten Medien in Cleveland, wollte aber nicht einmal einen Einsatz im All-Star Game ausschließen, obwohl er mit einer Schiene zugegen war. "Wir stehen bei 48-10. Wenn ich also ein paar Spiele verpasse, dann werden die Jungs für mich die Stellung halten. Verletzungen sorgen bei mir immer für Frust. Mein Handchirurg ist schon Teil meiner Familie."

Suns-Coach Monty Williams, der in der Nacht auf Montag Team LeBron coachen wird, wollte sich nicht zur Verletzung von Paul äußern. Der Point God schob dagegen nach: "Wir werden nichts überstürzen, aber ich versuche, dass es so schnell wie möglich heilt. Wenn ich dann spielen kann, garantiere ich euch, dass ich spielen werde."

In dieser Saison hat Paul noch kein einziges Spiel verpasst und legt dabei 14,9 Punkte sowie einen Ligabestwert von 10,7 Assists pro Partie auf.