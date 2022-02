NBA - Der All-Time NBA Euro Moment: Was war der größte Moment mit einem europäischen Spieler?

Zur 75. Jubiläumssaison der NBA können die Fans noch bis zum 9. März über den All-Time Euro Moment abstimmen. Schafft es Dirk Nowitzki mit dem Gewinn der Championship 2011 auf Platz eins?

Zur Wahl stehen fünf historische Momente mit europäischen Stars, aus denen die Fans den "All-Time European Moment" küren dürfen. Unter dem "Motto NBA 75 Euro Vote" durften Fans in den vergangenen Wochen bereits über die All-Time NBA Dynasty (Chicago Bulls, 1995 - 1998) und das All-Time NBA Jersey (Raptors, 1998/99) abstimmen.

Nun geht es um den größten Moment in der NBA-Historie mit einem europäischen Spieler. Die Shortlist wurde von einer Jury aus europäischen MedienvertreterInnen, InfluecerInnen und Prominenten erstellt. Zur Auswahl stehen folgende Momente:

Dirk Nowitzki holt mit den Dallas Mavericks die Championship 2011.

Giannis Antetokounmpo legt in Spiel 6 der NBA Finals 2021 50 Punkte auf und führt die Bucks zum Titel.

Tony Parker wird der erste europäische Finals-MVP, nachdem er die Spurs 2007 zum Titel geführt hat.

Pau Gasol verhilft als perfekte Ergänzung zu Kobe Bryant den Lakers zu den Championships 2009 und 2010.

Toni Kukoc schnappt sich mit Michael Jordan und den Chicago Bulls den Threepeat Ende der 1990er-Jahre.

Bis Mittwoch, den 9. März um 23.59 Uhr, könnt Ihr abstimmen. Die Ergebnisse sollen am 11. März bekanntgegeben werden. Ende März und Anfang April dürfen die Fans schließlich noch die All-Time European First and Second Teams bestimmen.