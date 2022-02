NBA - Rising Stars Challenge 2022: So funktioniert der neue Modus

Das All-Star-Weekend der NBA steht vor der Tür, zu den Events des Wochenendes zählt auch die Rising Stars Challenge. Verglichen mit den Jahren zuvor hat die Liga jedoch das Format geändert. Wir erklären, wie die Rising Stars Challenge in diesem Jahr abläuft.

NBA - Rising Stars Challenge: Datum und Ort

Das All-Star-Weekend findet in diesem Jahr in Cleveland (Ohio) statt. Die Rising Stars Challenge ist traditionell das erste Event des Wochenendes und somit der Startschuss für die All-Star-Feierlichkeiten. In der Nacht von Freitag auf Samstag, den 19. Februar, messen sich die besten Youngster der Liga untereinander, zudem mischen diesmal auch Spieler aus der G-League mit. Das Event beginnt um 3 Uhr deutscher Zeit.

NBA - Rising Stars Challenge: So funktioniert der Modus

Bereits vor einigen Wochen gab die NBA bekannt, dass es zu gravierenden Änderungen bei dem Format der Rising Stars Challenge kommt. In den Jahren zuvor kam es zu einem Aufeinandertreffen zwischen den besten US-amerikanischen Talenten und dem Team World bestehend aus internationalen Spielern, wobei nur Spieler teilnehmen durften, die sich maximal in ihrem zweiten NBA-Jahr befanden.

Im neuen Modus spielt die Nationalität keine Rolle, stattdessen wurden die zwölf besten Rookies und Sophomores ausgewählt, darüber nehmen auch vier Spieler von den G-League Ignite teil. Die Rookies und Sophomores werden von den NBA Assistant Coaches gewählt, die Ignite-Spieler von den G-League-Coaches.

Die größte Änderung: Die Rising Stars Challenge wird von einem Spiel in ein kleines Turnier verwandelt. Hieran nehmen vier Mini-Teams aus jeweils sieben Spielern teil. Gecoacht werden die Teams von vier NBA-Legenden: Rick Barry, Isiah Thomas, Gary Payton und James Worthy. Diese konnten sich ihre Teams aus dem Pool von 28 Spielern im Zuge eines Drafts zusammenstellen.

Es gibt zwei Halbfinals und ein Finale. Im Halbfinale gewinnt das Team, welches zuerst 50 Punkte erreicht, im Finale genügen dann bereits 25 Zähler. Zusätzlich kommt es zwischen der Halbfinalrunde und dem Finale zu einem Wurf-Wettbewerb, bei dem Shots aus verschiedenen Positionen getroffen werden müssen, welche für legendäre Momente in den NBA-Playoffs gesorgt haben. Hier treffen vier Zweierteams aufeinander, diese müssen jeweils versuchen, die Würfe so schnell wie möglich zu treffen.

Rising Stars: In diesem Mini-Team spielt Franz Wagner © getty 1/31 Franz Wagner wird beim All-Star-Weekend an der Rising Stars Challenge teilnehmen. Nun steht auch fest, in welchem Team der Berliner spielen wird. Die NBA hat für dieses Jahr ein neues Format präsentiert. © getty 2/31 Nominiert wurden 12 Rookies, 12 Sophomores sowie 4 Spieler von G-League Ignite. Diese verteilen sich dann auf vier Teams mit je sieben Spielern. Gecoacht werden die Team von 4 Legenden (Rick Barry, Isiah Thomas, Gary Payton, James Worthy) © getty 3/31 Danach wird es zwei Halbfinals geben, die beiden Teams, die zuerst 50 Punkte erreichen, kommen ins Finale. Dort wird dann der Sieger ausgespielt, der Target Score ist 25 Zähler. Nun aber zu den Nominierten und den Teams. © getty 4/31 TEAM RICK BARRY (Warriors-Legende) - CADE CUNNINGHAM (Guard, Detroit Pistons) - 1. Pick 2021 © getty 5/31 EVAN MOBLEY (Forward, Cleveland Cavaliers) - 3. Pick 2021 © getty 6/31 FRANZ WAGNER (Forward, Orlando Magic) - 8. Pick 2021 © getty 7/31 JAE’SEAN TATE (Forward, Houston Rockets) - undrafted 2018 © getty 8/31 ISAAC OKORO (Forward, Cleveland Cavaliers) - 5. Pick 2020 © getty 9/31 ALPEREN SENGÜN (Center, Houston Rockets) - 16. Pick 2021 © getty 10/31 DYSON DANIELS (Forward, G-League Ignite) © getty 11/31 TEAM ISIAH THOMAS (Pistons-Legende) - ANTHONY EDWARDS (Shooting Guard, Minnesota Timberwolves) - 1. Pick 2020 © getty 12/31 SADDIQ BEY (Forward, Detroit Pistons) - 19. Pick 2020 © getty 13/31 DESMOND BANE (Shooting Guard, Memphis Grizzlies) - 30. Pick 2020 © getty 14/31 ISAIAH STEWART (Center, Detroit Pistons) - 16. Pick 2020 © getty 15/31 TYRESE HALIBURTON (Guard, Indiana Pacers) - 12. Pick 2020 © getty 16/31 PRECIOUS ACHIUWA (Forward/Center, Toronto Raptors) - 20. Pick 2020 © getty 17/31 JADEN HARDY (Guard, G-League Ignite) © getty 18/31 TEAM GARY PAYTON (Sonics-Legende) - LAMELO BALL (Point Guard, Charlotte Hornets) - 3. Pick 2020 © getty 19/31 SCOTTIE BARNES (Forward, Toronto Raptors) - 4. Pick 2021 © getty 20/31 JADEN MCDANIELS (Forward, Minnesota Timberwolves) - 28. Pick 2020 © getty 21/31 AYO DUSUNMU (Guard, Chicago Bulls) - 38. Pick 2021 © getty 22/31 CHRIS DUARTE (Shooting Guard, Indiana Pacers) - 13. Pick 2021 © getty 23/31 DAVION MITCHELL (Point Guard, Sacramento Kings) - 9. Pick 2021 © getty 24/31 SCOOT HENDERSON (Guard, G-League Ignite) © getty 25/31 TEAM JAMES WORTHY (Lakers-Legende) - COLE ANTHONY (Point Guard, Orlando Magic) - 15. Pick 2020 © getty 26/31 JOSH GIDDEY (Point Guard, Oklahoma City Thunder) - 6. Pick 2021 © getty 27/31 JALEN GREEN (Guard, Houston Rockets) - 2. Pick 2021 © getty 28/31 HERB JONES (Forward, New Orleans Pelicans) - 35. Pick 2021 © getty 29/31 JALEN SUGGS (Point Guard, Orlando Magic) - 5. Pick 2021 © getty 30/31 TYRESE MAXEY (Guard, Philadelphia 76ers) - 21. Pick 2020 © getty 31/31 G-LEAGUE: MARJON BEAUCHAMP (Forward, G-League Ignite)

NBA: Rising Stars Challenge: Übertragung im TV und Livestream

Die Rising Stars Challenge läuft in diesem Jahr auf DAZN. Der Streaming-Dienst ist über das gesamte All-Star-Weekend live dabei und überträgt neben der Rising Stars Challenge auch den Dreier-Contest, den Slam-Dunk-Contest und das All-Star-Game.

DAZN besitzt die exklusiven Übertragungsrechte an der NBA in Deutschland. Der Streamingdienst zeigt neben dem All-Star-Weekend in dieser Saison 182 Spiele der regulären Saison, alle Spiele des Play-In Tournaments, mindestens ein Spiel pro Playoff-Spieltag sowie die kompletten NBA-Finals live.

Das Jahresabo bei DAZN kostet 274,99 Euro, beim Monatsabo beträgt der Preis 29,99 Euro. Neben der NBA zeigt der Streamingdienst auch die NFL und College Basketball, dazu kommen weitere Sport-Highlights wie etwa die Champions League, alle Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga, Tennis, Golf, die UFC, die WWE und Wintersport.

NBA Rising Stars Challenge: Die Teams

Team Rick Barry Cade Cunningham Detroit Pistons Evan Mobley Cleveland Cavaliers Franz Wagner Orlando Magic Jae'Sean Tate Houston Rockets Isaac Okoro Cleveland Cavaliers Alperen Sengün Houston Rockets Dyson Daniels G-League Ignite

Team Isiah Thomas Anthony Edwards Minnesota Timberwolves Saddiq Bey Detroit Pistons Desmond Bane Memphis Grizzlies Isaiah Stewart Detroit Pistons Tyrese Haliburton Indiana Pacers Precious Achiuwa Toronto Raptors Jaden Hardy G-League Ignite

Team Gary Payton LaMelo Ball Charlotte Hornets Scottie Barnes Toronto Raptors Jaden McDaniels Minnesota Timberwolves Ayo Dusunmu Chicago Bulls Chris Duarte Indiana Pacers Davion Mitchell Sacramento Kings Scoot Henderson G-League Ignite