NBA Mailbag: Warum die Dallas Mavericks ohne Kristaps Porzingis für die Zukunft besser aufgestellt sind

Die NBA Trade Deadline ist vorbei, für uns ein Grund, das Postfach zu leeren. Mit dabei: Die Intensionen der Dallas Mavericks hinter dem Trade von Kristaps Porzingis, die besten und schlechtesten Deals der Offseason und die große Frage, ob die Los Angeles Lakers ihre Saison noch herumreißen können.

SPOX-Redakteur Robert Arndt beantwortet Eure Fragen rund um die beste Basketballliga der Welt. Fragen für die nächste Ausgabe des NBA Mailbags könnt Ihr schon jetzt via Twitter an @Chemierob richten.

NBA: Welcher Buyout-Kandidat ist der heißeste Name?

SPOX-User NewSkool: Welcher potenzielle Buyout-Kandidat könnte einen Contender noch einen Schritt weiter bringen? Und welchen?

Drei Namen kommen mir an dieser Stelle in den Sinn: Goran Dragic, Gary Harris und Dennis Schröder. Im Falle von Schröder und Dragic muss man nur schauen, welcher Contender noch eine Lücke auf der Backup-Guard-Position hat und das sind, wie bereits gestern bei Schröder diskutiert, die Los Angeles Lakers, die Milwaukee Bucks und die Miami Heat.

Adrian Wojnarowski (ESPN) meldete zuletzt, dass sich Milwaukee um Dragic "aggressiv" bemühen würde. Der Slowene könnte den Bucks noch ein wenig Pep geben, da es mit Ausnahme von Jrue Holiday keinen Guard gibt, der die Defense mit Drives unter Druck setzen kann. George Hill war das nie und ist es mit knapp 36 Jahren erst recht nicht.

Miami und die Lakers brauchen einen solchen Spielertypen ebenfalls, ich glaube aber, dass die Bucks am meisten profitieren würden und Dragic könnte in diesem Jahr der um Längen bessere Jeff Teague sein. Genau, Jeff Teague, der war vergangenes Jahr noch der Reserve-Guard des Meisters. Lang' ist's her.

Aber noch ein paar Worte zu Harris, der bei einem Buyout vielleicht nicht der größte Name, aber der beste verfügbare Spieler wäre. Im Prinzip passt Harris in jedes Team, ein bissiger Verteidiger, der in Orlando seinen Wurf wiedergefunden hat und auch mit dem Ball etwas anfangen kann. Solch einen Flügelspieler vermissen die Lakers zum Beispiel schon die ganze Saison.

Top 15 der Buyout-Kandidaten: Geht Schröder auf Titeljagd? © getty 1/31 Nach der Trade Deadline werden einige Spieler von ihren Teams aus ihren Verträgen gekauft werden, dann können sie sich ab dem 1. März neuen Teams anschließen. SPOX zeigt die Top 15 der Buyout-Kandidaten. © getty 2/31 Platz 15: E'TWAUN MOORE (Guard, von den Orlando Magic entlassen) - Stats 21/22: keine Spiele. Stats 20/21: 4,9 Punkte und 1,5 Assists bei 45,5 Prozent FG und 31,4 Prozent von der Dreierlinie (27 Spiele) © getty 3/31 Moore hat im vergangenen Jahr ein paar Playoff-Minuten für die Suns gespielt, in dieser Saison kam er noch nicht zum Einsatz. Der 32-Jährige ist ein verlässlicher Schütze, bietet sonst aber nicht allzu viel an. © getty 4/31 Platz 14: MICHAEL CARTER-WILLIAMS (Guard, von den Orlando Magic entlassen) - Stats 21/22: keine Spiele. Stats 20/21: 8,8 Punkte, 4,5 Rebounds und 4,2 Assists bei 38,9 Prozent FG und 24,6 Prozent von der Dreierlinie (31 Spiele) © getty 5/31 Michael Carter-Williams ist seit April 2021 in keinem Spiel mehr aufgelaufen, könnte Teams aber mit seiner Defense und seinem Playmaking ansprechen. Der Distanzwurf fehlt jedoch komplett. © getty 6/31 Platz 13: KENT BAZEMORE (Forward, Los Angeles Lakers) - Stats 21/22: 3,7 Punkte und 1,7 Rebounds bei 32,8 Prozent FG und 35,4 Prozent von der Dreierlinie (31 Spiele) © getty 7/31 Bazemore spielt eine schwache Saison und müsste in Los Angeles vermutlich weichen, falls die Lakers einen Rosterplatz freimachen wollen für einen anderen Buyout-Spieler. Dann dürfte es durchaus Interessenten am Ex-Hawk geben. © getty 8/31 Platz 12: MIKE MUSCALA (Center, Oklahoma City Thunder) - Stats 21/22: 8,0 Punkte und 3,0 Rebounds bei 45,6 Prozent FG und 42,9 Prozent von der Dreierlinie (43 Spiele) © getty 9/31 Muscala hat sich gerade eine Knöchelverletzung zugezogen, die ihn vielleicht unattraktiver macht für mögliche aufnehmende Teams. Fit liefert er solide Minuten als Stretch-Fünfer. © getty 10/31 Platz 11: ROBIN LOPEZ (Center, Orlando Magic) - Stats 21/22: 8,2 Punkte, 3,8 Rebounds und 1,7 Assists bei 57,6 Prozent FG (25 Spiele) © getty 11/31 Lopez spielt nur noch unregelmäßig in Orlando, bei einem Wechselwunsch würden die Magic den Center vermutlich gehen lassen. Vielleicht hält er in Milwaukee den Platz warm, bis sein Bruder wieder fit ist. © getty 12/31 Platz 10: TRISTAN THOMPSON (Center, Indiana Pacers) - Stats 21/22: 6,2 Punkte und 5,4 Rebounds bei 50,3 Prozent FG (30 Spiele) © getty 13/31 Es bleibt abzuwarten, ob die Pacers Thompson behalten wollen. Der 30-Jährige kennt LeBron James gut aus der gemeinsamen Zeit in Cleveland und könnte beispielsweise für die Lakers interessant sein. © getty 14/31 Platz 9: DERRICK FAVORS (Center, Oklahoma City Thunder) - Stats 21/22: 4,9 Punkte und 4,7 Rebounds bei 49,7 Prozent FG (35 Spiele) © getty 15/31 Favors bietet sich insbesondere für den in den Playoffs beliebten Small Ball an, er kann verteidigen und solide rebounden. Offensiv bietet er ansonsten nicht mehr allzu viel. © getty 16/31 Platz 8: BEN MCLEMORE (Guard, Portland Trail Blazers) - Stats 21/22: 8,9 Punkte und 1,5 Rebounds bei 39,2 Prozent FG und 37,8 Prozent von der Dreierlinie (39 Spiele) © getty 17/31 McLemore ist ein guter Athlet, trifft seinen Dreier meist verlässlich und kann mehrere Positionen verteidigen. In Portland könnten aufgrund der aktuellen Situation dennoch jüngere Spieler den Vorzug bekommen. © getty 18/31 Platz 7: D.J. AUGUSTIN (Guard, Houston Rockets) - Stats 21/22: 5,4 Punkte und 2,2 Assists bei 40,4 Prozent FG und 40,6 Prozent von der Dreierlinie (34 Spiele) © getty 19/31 Ein neues Team wäre für Augustin die elfte Station seiner Karriere, der Guard ist ein solider Veteran mit starkem Distanzwurf. In Houston spielt er seit dem Jahreswechsel kaum noch. © getty 20/31 Platz 6: CORY JOSEPH (Guard, Detroit Pistons) - Stats 21/22: 8,3 Punkte und 3,9 Assists bei 45,2 Prozent FG und 42,9 Prozent von der Dreierlinie (44 Spiele) © getty 21/31 Joseph trifft seinen Dreier aktuell besser als je zuvor, zudem hat er viel Erfahrung als solider Spielmacher. Könnte bei vielen Teams die Bank verstärken. © getty 22/31 Platz 5: GORAN DRAGIC (Guard, San Antonio Spurs) - Stats 21/22 für die Raptors: 8,0 Punkte und 1,8 Assists bei 38,2 Prozent FG und 28,6 Prozent von der Dreierlinie (5 Spiele) © getty 23/31 Dragic spielte in der Bubble 2020 richtig gute Playoffs mit Miami, seitdem ist ihm sein Alter (35) jedoch klar anzumerken. Dragic kann offensiv noch helfen, muss defensiv jedoch versteckt werden. Bei den Spurs wohl ohne Zukunft. © getty 24/31 Platz 4: ERIC BLEDSOE (Guard, Portland Trail Blazers) - Stats 21/22: 9,9 Punkte, 4,2 Assists und 1,3 Steals bei 42,1 Prozent FG und 31,3 Prozent von der Dreierlinie (54 Spiele) © getty 25/31 Bledsoe gehört wohl nicht in die Zukunftspläne der Blazers, liefert aber Defense und Playmaking. Seine bisherige Bilanz in den Playoffs könnte Teams abschrecken, dort war er aufgrund seines fehlenden Jumpshots teilweise unspielbar. © getty 26/31 Platz 3: DENNIS SCHRÖDER (Guard, Houston Rockets) - Stats 21/22: 14,4 Punkte, 4,2 Assists und 0,8 Steals bei 44,0 Prozent FG und 34,9 Prozent von der Dreierlinie (49 Spiele) © getty 27/31 Schröder hatte nur in OKC richtig gute Wurfquoten, er kann jedoch den meisten Teams als Scorer und sekundärer Playmaker helfen. In Houston sollen junge Spieler entwickelt werden. Geht's zurück zu den Lakers? Oder schlagen die Bucks oder Bulls zu? © getty 28/31 Platz 2: JOHN WALL (Guard, Houston Rockets) - Stats 21/22: keine Spiele. Stats 20/21: 20,6 Punkte, 6,9 Assists und 1,1 Steals bei 40,4 Prozent FG und 31,7 Prozent von der Dreierlinie (40 Spiele) © getty 29/31 Wall ist der talentierteste Spieler unter den Buyout-Kandidaten mit der größten Upside, er hat jedoch seit vergangenem April kein NBA-Spiel mehr absolviert. Für die Rockets teils mit starken Leistungen. Doch auf wie viel von seinen 47 Mio. verzichtet er? © getty 30/31 Platz 1: GARY HARRIS (Guard, Orlando Magic): - Stats 21/22: 11,7 Punkte, 1,9 Assists und 0,8 Steals bei 44,4 Prozent FG und 38,8 Prozent von der Dreierlinie (48 Spiele) © getty 31/31 Harris ist schon lange ein sehr guter Verteidiger, seit seiner Ankunft in Orlando im vergangenen Jahr trifft er auch seinen Dreier wieder gut. Fast jedes Playoff-Team kann einen weiteren 3-and-D-Player gebrauchen, u.a. die Celtics und Ex-Team Denver.

NBA - Mavs: Warum der Porzingis-Trade nützlich sein könnte

Sebastian: Wie kann man den Porzingis-Trade aus Mavs-Sicht deuten?

Der Kollege Martin hatte am Freitag dazu bereits etwas geschrieben, hier aber noch kurz meine Gedanken zu diesem äußerst merkwürdigen Trade. Porzingis zeigte in den vergangenen Wochen ansteigende Form und bewegte sich zuletzt in der Defense deutlich besser als noch im Vorjahr. Seine Blockzahlen gingen wieder leicht hoch, dies ist aber nur eine Nuance von Porzingis.

Blickt man dagegen auf die gegnerischen Quoten, wenn Porzingis den Wurf verteidigt, fällt auf, dass ein Wert von über 48 Prozent recht mittelmäßig für einen Shotblocker seiner Größe ist. 2019/20 waren es zum Beispiel bei durchschnittlich mehr verteidigten Würfe nur knapp 43 Prozent.

Hier und da gab es Spiele, in denen Porzingis' Einfluss in der Defense nicht zu übersehen war, es mangelte jedoch an Konstanz. Ähnliches lässt sich auch über die Offense sagen, wo Luka Doncic und Porzingis nie wirklich eine Chemie entwickelten. In seinen besten Spielen war Porzingis ein brandgefährlicher Schütze von draußen, nun trifft das Einhorn aber nur 28,3 Prozent über die Saison.

Bekanntlich wollte Porzingis aber nie ein reiner Shooter sein und bestand auf seine Post-Ups, welche nie effizient waren. Nur vier Spieler posteten häufiger auf, dafür sind 0,89 Punkte pro Play viel zu wenig. Zum Vergleich: ein Jonas Valanciunas legt 0,97 PPP auf, Joel Embiid (1,10) und Nikola Jokic (1,11) sind hier der Goldstandard. Gegnerische Defenses nahmen jedes Porzingis-Post-Up dankend an, der Lette zog so selten Hilfe und ließ die Mavs-Offense stagnieren.

© NBA.com/stats Das Shotchart von Kristaps Porzingis in dieser Saison.

Dallas Mavericks: Mehr Flexibilität durch den Porzingis-Trade

So war Dallas, über die großen gesundheitlichen Sorgen müssen wir an dieser Stelle gar nicht sprechen, gewillt, den Top-Verdiener für die keinesfalls guten Verträge von Spencer Dinwiddie und Davis Bertans abzustoßen. Der Doncic-Dinwiddie-Fit ist ebenfalls nicht optimal, schließlich ist der Guard kein guter Schütze, allerdings verschafft der 28-Jährige Dallas mehr Flexibilität. Da sowohl Dinwiddie als auch Doncic Jumbo-Guards sind, könnte Coach Jason Kidd es sich erlauben, zusätzlich noch Jalen Brunson spielen zu lassen.

Dies sind durchaus interessante Optionen, die es für die kommenden Wochen zu beobachten gilt. Ist Dallas deswegen dem Contender-Status näher gekommen? Vermutlich nicht, dennoch könnte der Deal langfristig helfen. Der Porzingis-Vertrag war so schlecht, dass Dallas draufzahlen musste, nun haben die Mavs in der Theorie aber einen weiteren Trade-Chip für einen potenziellen Superstar-Trade und sind nun in einer besseren Position für spätere Trades.

Was ich damit meine, sieht man hier veranschaulicht in dieser Tabelle. Es ist leichter, kleinere (schlechte) Deals mit ein paar Anreizen als Paket für einen unzufriedenen Superstar zu verpacken, als die über 30 Millionen Dollar von Porzingis. Auch die Verlängerung von Dorian Finney-Smith passt in dieses Raster, Brunson könnte in der Offseason folgen. Darüber hinaus kann Dallas im Sommer zum Beispiel seine Erstrundenpicks 2022, 2027 und auch 2029 traden.

Dallas Mavericks: Mögliche Trade-Chips für die kommenden Jahre

Spieler Position Alter 22/23 23/24 24/25 25/26 Tim Hardaway Jr. Guard 29 19,6 17,9 16,2 UFA Spencer Dinwiddie Guard 28 18 18,9* UFA - Davis Bertans Forward 28 16 17 16** UFA Dwight Powell Center 30 11,1 UFA - - Reggie Bullock Forward 30 10 10,5** UFA - Maxi Kleber Forward 30 9,2*** UFA - - Dorian Finney-Smith Forward 28 12,4 13,4 14,4 15,4 (PO) Josh Green Guard 21 3,1 4,8 RFA

* nur 10 Mio. garantiert, ** nur 5 Mio. garantiert, *** nicht garantiert

Dieses Wissen macht den Trade etwas logischer, auf den ersten Blick sieht er weiter katastrophal aus. Der Zeitpunkt bleibt fragwürdig. Hätte GM Nico Harrison damit nicht auch bis zum Sommer warten können? Ein solches Trade-Angebot wie das der Wizards wäre sicherlich auch dann auf dem Tisch gelegen. Wir werden es nie erfahren.