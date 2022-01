NBA: Wagner als Rookie des Monats ausgezeichnet

Basketball-Shootingstar Franz Wagner ist für seine starken Leistungen in der NBA ausgezeichnet worden. Der 20-Jährige von den Orlando Magic wurde am Dienstag von der Liga zum Rookie des Monats Dezember in der Eastern Conference ernannt.

Wagner hatte in den vergangenen vier Wochen mit 19,5 Punkten im Schnitt mehr als jeder andere Neuling getroffen.

Mit 38 Punkten hatte der Berliner am vergangenen Mittwoch gegen die Milwaukee Bucks den bisherigen Bestwert seiner noch jungen Karriere aufgestellt.

Mehr Punkte hat in dieser Saison noch kein Rookie erzielt. Wagner kam beim Schlusslicht aus Florida bisher in jedem der bisher 38 Spiele zum Einsatz. Seit 19 Partien traf er in jeder Begegnung zweistellig.

Der Small Forward, der von Orlando im letzten Draft an achter Stelle gezogen worden war, ist erst der achte Spieler der Franchise-Geschichte, der den Preis erhält. Neben Wagner waren bei Magic unter anderem schon die Ausnahmekönner Dennis Scott und Shaqille O'Neal (viermal) ausgezeichnet worden.