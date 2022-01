NBA Trade-Gerüchte: Zweiter Sixers-Star neben Ben Simmons zu haben?

Die Philadelphia 76ers versuchen offenbar, in Trade-Gesprächen neben Ben Simmons auch Tobias Harris feilzubieten. Angeblich hoffen die Sixers so, den erhofften All-Star als Unterstützung für Franchise-Star Joel Embiid an Land zu ziehen.

Das berichten Marc J. Spears und Brian Windhorst im ESPN-Podcast "The Hoop Collective". Die Trade-Spekulationen um Simmons ziehen sich bereits seit dem vergangenen Sommer, derzeit scheint aber kein Deal in greifbarer Nähe zu sein. Laut Windhorst bekäme Philadelphia keinen All-Star als Gegenwert für den wechselwilligen 25-Jährigen angeboten, dies ist aber eigentlich das erklärte Ziel.

Deshalb habe Philly offenbar damit begonnen, auch Harris in Trade-Gespräche zu inkludieren, um einen höheren Gegenwert auszuhandeln. Allerdings stieß diese Idee wohl nicht bei allen Gesprächspartnern auf Gegenliebe.

So soll es beispielsweise Gespräche zwischen den Sixers und den Atlanta Hawks, die seit einigen Tagen als ernstzunehmender Interessent an Simmons gelten, gegeben haben. Diese hätten aber ins Nichts geführt, nachdem Philadelphia Harris in einen Deal aufnehmen wollte.

Die Gehälter von Simmons und Harris machen es äußerst schwierig, einen Trade mit beiden Spielern einzufädeln - was selbst bei Wizards-Forward Kyle Kuzma für Belustigung sorgte. Beide zusammen verdienen in dieser Saison knapp 70 Millionen Dollar. Harris' Vertrag garantiert dem Forward bis 2024 112,9 Millionen Dollar, Simmons befindet sich im zweiten Jahr eines 177,2 Millionen Dollar schweren Fünfjahresvertrags (bis 2025).

Laut ESPN vermuten einige rivalisierende Executives, dass Philadelphia Geld einsparen möchte, um in der kommenden Free Agency James Harden in die Stadt der brüderlichen Liebe zu locken. Der Guard könnte auf den Markt kommen, sollte er seine Spieleroption in Brooklyn nicht ziehen. Ihn verbindet eine gemeinsame Vergangenheit mit Sixers-Boss Daryl Morey bei den Houston Rockets.

Harris kommt in der laufenden Saison im Schnitt auf 18,4 Punkte, 7,5 Rebounds und 3,9 Assists bei 45,5 Prozent aus dem Feld und 29,5 Prozent von Downtown. Die Dreierquote ist seine schlechteste seit 2014. Simmons hat 2021/22 noch kein Spiel für die Sixers absolviert und will das Team verlassen. Die Trade Deadline ist am 10. Februar 2022.