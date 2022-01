NBA Trade-Gerüchte: Großes Interesse an Goran Dragic - Deal vor der Deadline wahrscheinlich

Goran Dragic wird die Toronto Raptors mit großer Wahrscheinlichkeit vor der Trade Deadline verlassen. Der Point Guard zieht offenbar großes Interesse auf sich, schon seit dem vergangenen Sommer werden auch die Dallas Mavericks mit Dragic in Verbindung gebracht.

Seit dem 13. November hat Dragic kein Spiel mehr für die Raptors absolviert, derzeit fehlt er dem Team aus persönlichen Gründen. Wie Doug Smith (Toronto Star) nun berichtet, wird wohl auch kein weiterer Einsatz für die Kanadier hinzukommen.

Stattdessen wird der 35-Jährige dem Bericht zufolge aller Wahrscheinlichkeit nach vor der Trade Deadline am 10. Februar via Trade zu einem neuen Team wechseln. Dragic ziehe "großes Interesse" auf sich, genaue Teams nennt Smith allerdings nicht.

Im vergangenen Sommer wurde Dragic von den Heat im Rahmen des Sign-and-Trade für Kyle Lowry zu den Raptors verschifft. Allerdings brachte er schon kurz nach dem Deal seine Unzufriedenheit mit seinem neuen Team zum Ausdruck, seither schien klar, dass seine Zwangsehe mit den Raptors nicht auf Dauer ausgelegt ist.

In der laufenden Saison stand er nur fünfmal im Raptors-Trikot auf dem Parkett (8,0 Punkte und 1,8 Assists in 18 Minuten pro Partie), im Vorjahr war er ein wichtiger Teil der Heat-Rotation und legte 13,4 Punkte und 4,4 Assists bei 43,2 Prozent aus dem Feld sowie 37,3 Prozent von Downtown auf.

In den vergangenen Monaten kursierten immer wieder Berichte, Dragic selbst präferiere einen Trade zu den Mavs, wo er an der Seite von Landsmann Luka Doncic spielen könnte. Auch Dallas galt als interessiert, ob die Texaner immer noch an einem Deal arbeiten, ist derzeit allerdings nicht bekannt. Dragic verdient in der aktuellen Spielzeit 19,4 Millionen Dollar, sein Vertrag läuft im Sommer auf.