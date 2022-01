NBA, Trade-Gerüchte: Dallas Mavericks haben offenbar Myles Turner im Visier

Die Indiana Pacers könnten vor der Trade Deadline am 10. Februar zu den aktivsten Teams gehören. Derzeit sollen die Trade-Gespräche um Caris LeVert und Myles Turner an Fahrt aufnehmen, am Center sind wohl unter anderem die Dallas Mavericks und Los Angeles Lakers interessiert.

Wie Shams Charania (The Athletic) berichtet, intensivieren rivalisierende Teams die Gespräche mit den Pacers. Die Mavs sollen bereits ihr Interesse an Turner hinterlegt haben, genau wie die New York Knicks. Zudem sollen auch die Lakers und die Charlotte Hornets ein Auge auf den 25-Jährigen geworfen haben.

Turner gehört zu den besten Shotblockern der Liga, bereits zweimal krönte er sich in seiner Karriere zum Block-Champion, auch in der laufenden Saison führt er die NBA in Sachen Blocks an (2,9). Zusätzlich legt er 2021/22 im Schnitt 13,1 Punkte und 7,3 Rebounds bei 51,8 Prozent aus dem Feld und 35,7 Prozent von Downtown auf. Sein Vertrag, der noch bis 2023 läuft, garantiert ihm für diese wie auch die nächste Spielzeit 17,5 Millionen Dollar.

Wie The Athletic bereits Anfang Dezember berichtet hatte, planen die Pacers offenbar, mit mehreren Moves einen Rebuild einzuleiten. Demnach standen Trades von Turner, LeVert oder Domantas Sabonis zur Diskussion. Nach Informationen von Shams genieße Sabonis aber eine hohe Wertschätzung innerhalb der Franchise, was einen Trade des zweifachen All-Stars unwahrscheinlich mache.

Dafür spricht wohl vieles für einen Tapetenwechsel bei Turner noch vor der Trade Deadline in gut vier Wochen. Auch bei LeVert stehen die Zeichen angeblich auf Trennung, die Cleveland Cavaliers gelten als interessiertes Team. Der Guard könnte zusätzliches Scoring liefern, nachdem dem Überraschungsteam der Eastern Conference Collin Sexton und Ricky Rubio verletzungsbedingt die komplette restliche Saison fehlen werden.

Der 27-Jährige markiert in dieser Saison 17,8 Punkte pro Spiel sowie 4,0 Rebounds und 3,3 Rebounds bei jedoch schwachen Wurfquoten (43,1 Prozent FG und 31,0 Prozent Dreier). Auch LeVerts Vertrag läuft noch bis 2023, in der laufenden Spielzeit verdient er 17,5 Mio., in 2022/23 sind es 18,8 Mio. Dollar.