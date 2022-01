NBA News: Termin für Comeback von Nets-Star Kyrie Irving steht wohl fest

Kyrie Irving wird laut übereinstimmenden Medienberichten in der Nacht auf Donnerstag erstmals in dieser Saison für die Brooklyn Nets zum Einsatz kommen. Gegner des Top-Teams der Eastern Conference sind dann die Indiana Pacers.

Head Coach Steve Nash zeigte sich am Montag "hoffnungsvoll", dass der 29-Jährige in Indianapolis sein Saisondebüt feiern könne, allerdings wurden "noch keine Entscheidungen getroffen".

Der Point Guard hatte sich bisher geweigert, sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen. Nach den Regularien der Stadt New York City darf er somit nicht an den Heimspielen der Nets teilnehmen. Die Franchise entschied sich daher vor der Saison, Kyrie nicht als Teilzeitkraft spielen zu lassen.

Aufgrund von Verletzungen und zahlreichen Spielern im Corona-Protokoll änderten die Nets im Dezember jedoch ihre Meinung. In der laufenden Saison soll Irving nun doch zumindest in Auswärtsspielen zum Einsatz kommen. Im Dezember konnte er sein Saisondebüt aber nicht geben, da er in das Corona-Protokoll der NBA musste.

Vergangenen Mittwoch nahm Kyrie erstmals in dieser Spielzeit wieder an einer Trainingseinheit der Nets teil. Am Mittwoch soll er dann sein Debüt geben. Künftig soll er in Auswärtsspielen der Nets zum Einsatz kommen, mit Ausnahme von Spielen bei den New York Knicks, Golden State Warriors und Toronto Raptors, wo er aufgrund der fehlenden Impfung ebenfalls nicht spielberechtig ist.