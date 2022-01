NBA News: Ja Morant mit Block des Jahres gegen Los Angeles Lakers - LeBron James staunt

Das heißeste Team der NBA sind die Memphis Grizzlies. Die Mannschaft um Ja Morant gewann bei den Los Angeles Lakers bereits das neunte Spiel in Serie. Morant packte dabei einen Block aus, der selbst LeBron James zum Staunen brachte.

Es war das erste Viertel, als Ja Morant zum womöglich besten Block der Saison ansetzte. Nach einem Ballverlust des Grizzlies-Guards steuerte Lakers-Flügel Avery Bradley scheinbar gemütlich zum Korb, indem er Desmond Bane überpowerte. Der 31-Jährige hatte aber nicht die Rechnung mit Morant gemacht, der aus dem Nichts den Korbleger-Versuch mit beiden Händen ans Brett nagelte und sich dabei auch noch den Kopf an der Kante des Backboards stieß.

"Er hat Raketen in seinen Wadenmuskeln", musste auch Lakers-Superstar LeBron James anerkennen, der in seiner Karriere zwar schon ähnliche Aktionen geliefert hatte, aber eben auch deutlich größer ist als Morant (1,91 Meter).

"Das war vermutlich der beste Block, den ich je in meinem Leben gesehen habe", staunte auch Jaren Jackson Jr., der selbst zum zweiten Mal in Folge mindestens 5 Rejections auflegte. "Er wusste, was er machen würde, das hat man schon daran gesehen, wie er Anlauf genommen hat."

Morant selbst wollte zu seinem Block gar nicht viel sagen und hob vor allem hervor, dass er durch einen eigenen Ballverlust den Fastbreak eingeleitet habe. Über die Reichweite seiner Aktion war er sich aber dennoch bewusst. "Wahrscheinlich bin ich gerade überall im Internet zu sehen", vermutete der 22-Jährige mit einem Lächeln.

Ja Morant: Haben einen tiefen Kader

Am Ende war es ein weiterer erfolgreicher Abend für die Grizzlies, die mit Steven Adams (Corona-Protokoll) und Dillon Brooks (Knöchel) auf wichtige Stützen verzichten mussten. Es war der neunte Sieg in Serie für die Grizzlies, die mit einer Bilanz von 28-14 sogar Tuchfühlung zur Top 3 aufgenommen haben.

"Wir haben einen der tiefsten Kader in der NBA", erklärte Morant und wies darauf hin, dass dies in Zeiten von Corona ein großes Plus sei. In der Nacht auf Mittwoch geht es weiter für die Grizzlies, dann empfängt Memphis die Golden State Warriors zum Spitzenspiel im Westen. Es folgen weitere Heimspiele gegen Minnesota, Dallas und abschließend Chicago.