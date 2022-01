NBA News: Warriors-Star Klay Thompson steht vor Rückkehr - Comeback am Wochenende?

Nachdem Klay Thompson die vergangenen beiden Saisons verletzungsbedingt komplett verpasst hat, könnte der Warriors-Star offenbar am kommenden Wochenende sein Comeback feiern. Möglicherweise kehrt Thompson am Sonntag gegen die Cavaliers nach langer Leidenszeit aufs Parkett zurück.

Das geht aus einem Bericht von Adrian Wojnarowski (ESPN) hervor. Demnach herrsche "Optimismus" innerhalb der Franchise, dass der 31-Jährige für das anstehende Heimspiel gegen die Cavs in der Nacht auf Montag (2.30 Uhr) eine Freigabe erhält.

Eine finale Entscheidung soll allerdings erst Ende der Woche fallen, nachdem die Warriors von ihrem Auswärtstrip nach Dallas (Donnerstag, 1.30 Uhr live auf DAZN) und New Orleans (Freitag, 2 Uhr) an die Westküste zurückkehren. Als Alternativdatum für das Comeback steht wohl der 18. Januar (vs. Pistons) im Raum.

Der fünfmalige All-Star und dreifache NBA-Champion steht nach über zweieinhalb Jahren Verletzungspause damit endlich vor seinem Comeback. In den Finals 2019 gegen die Raptors hatte sich Thompson einen Kreuzbandriss zugezogen und die Saison 2019/20 verpasst. Kurz vor seinem Comback riss er sich im November 2020 auch noch die rechte Achillessehne, wodurch er auch in 20/21 komplett fehlte.

In den vergangenen Wochen und Monaten kursierten immer wieder Videos, die Thompson im Training zeigten. Im Dezember brachte er sich beim G-League-Team der Dubs, den Santa Cruz Warriors, weiter in Form. Seine Reha ist bereits beendet, zuletzt arbeitete er noch an seiner Kondition. Ein anvisiertes Comeback an Weihnachten musste noch verschoben werden.

Golden State Warriors: Thompson soll direkt starten

Nun steht die Rückkehr des zweiten Splash Brothers und kongenialen Backcourt-Partners von MVP-Kandidat Stephen Curry aber offenbar kurz bevor. Head Coach Steve Kerr kündigte bereits an, dass Thompson direkt in die Starting Five integriert werden soll.

"Wir freuen uns darauf, Klay zurückzubekommen", sagte Draymond Green am Montag. "Das hievt unser Team auf ein ganz neues Level. Wir freuen uns sehr, aber niemand erwartet einen nahtlosen Übergang."

Auch ohne Thompson stellen die Warriors mit 28 Siegen und sieben Niederlagen die beste Bilanz in der Association. Nach seiner langen Verletzungspause wird er aber wohl noch einige Zeit brauchen, um sich wieder auf NBA-Niveau zurechtzufinden. Zudem ist offen, ob er nach einem Kreuzband- und einem Achillessehnenriss überhaupt wieder sein altes Level erreichen kann. In seinen bisher acht Saisons in der NBA legte er im Schnitt 19,5 Punkte bei 41,9 Prozent von Downtown auf.