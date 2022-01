NBA News: DeMarcus Cousins steht vor Unterschrift bei Denver Nuggets - Dallas Mavericks ausgestochen

Die Denver Nuggets stehen wohl vor einer Verpflichtung von DeMarcus Cousins. Der Big Man spielte zuletzt für die Milwaukee Bucks und soll sich Berichten zufolge nun den Nuggets anschließen.

Shams Charania (The Athletic) meldete dies als Erster, Marc J. Spears (The Undefeated) bestätigte wenig später die Meldung, betonte aber auch, dass der Deal noch nicht in trockenen Tüchern ist. Demnach wird Cousins morgen von Las Vegas nach Denver reisen, um ein Gespräch mit Nuggets-Präsident Tim Connelly zu führen.

Sollte dieses gut verlaufen, wird der Center in Denver zunächst einmal einen Vertrag über 10 Tage bekommen. Laut Spears waren auch die Dallas Mavericks am früheren All-Star interessiert. In dieser Spielzeit absolvierte Cousins 17 Partien für Milwaukee, für den Champion legte Boogie durchschnittlich 9,1 Punkte sowie 5,8 Rebounds in knapp 17 Minuten Einsatzzeit auf.

Den Ausschlag für Denver dürfte Cousins' gutes Verhältnis zu Head Coach Michael Malone gegeben haben. Malone trainierte den Big Man bereits zwischen 2013 und 2014 in Sacramento, es war die vermutlich beste Zeit für Cousins in Sacramento, bevor Malone aufgrund von Differenzen mit dem Management über den Spielstil entlassen wurde.

Denver vermisst im Moment zahlreiche Rotationsspieler, darunter auch die beiden Stars Jamal Murray und Michael Porter Jr. Hinter Nikola Jokic wären Minuten für Cousins verfügbar, auch weil JaMychal Green als Backup-Center zu selten überzeugte. Mit einer Bilanz von 19-18 belegen die Nuggets im Moment Platz sieben in der Western Conference.