Rookie Watch III: Ein Rookie als All-Star? Wie Evan Mobley selbst LeBron überflügeln könnte

Evan Mobley ist Stand jetzt der haushohe Favorit auf den Award des Rookie of the Year. Kein Youngster präsentierte sich bislang kompletter, der Cavs-Big ist alles andere als der typische Rookie. Wir schauen auf sein Spiel und natürlich auch auf die Top 10 mit Franz Wagner.

Rookies im All-Star Game gibt es selten, seit 1990 gebührte gerade einmal sieben Frischlingen diese Ehre. Selbst Neuankömmlinge wie LeBron James, Luka Doncic oder Anthony Davis schafften den Sprung nicht. In diesem Jahr besteht zumindest eine kleine Chance, dass es wieder passiert, allerdings gibt es bei den Cleveland Cavaliers in Darius Garland oder Jarrett Allen auch andere gute Kandidaten für eine Nominierung.

Die Rede ist natürlich von Evan Mobley, der eine so gute All-Around-Saison spielt, wie man sie selten von einem Rookie erlebt hat. Garland mag mehr initiieren, Allen dominanter unter dem Korb auftreten, doch dass dieses eigentümliche Cavs-Team ohne echten Flügelspieler und mit drei Bigs in der Starting Five funktioniert, liegt einzig und allein an Mobley.

Erst kürzlich kam es in Sacramento zu einem drolligen Spiel, als es tonnenweise Mismatches auf beiden Seiten gab. Auf der einen Seite die kleinen Kings mit drei Guards, auf der anderen Seite die riesigen Cavs, die das Spiel letztlich auch gewannen. Mobley ist dabei so etwas wie die Allzweckwaffe für den Champion von 2016, insbesondere in der Defense.

Wie schon in der letzten Rookie Watch geschrieben, ist Mobley vermutlich der am besten verteidigende Big als Frischling seit Tim Duncan im Jahr 1997. The Big Fundamental hatte damals allerdings bereits vier Jahre College auf dem Buckel, während Mobley als "One-and-Done" Abend für Abend sein komplettes Repertoire zeigt. Der 20-Jährige besitzt eine starke Fußarbeit, die ihm in allen Facetten der Verteidigung behilflich ist.

Selbst LeBron schaffte es nicht! Diese Rookies waren sofort All-Stars © getty 1/38 Evan Mobley spielt eine grandiose Rookie-Saison und wird völlig zurecht als All-Star gehandelt. Es wäre eine seltene Ehre, wir blicken zurück auf die Rookies im All-Star Game seit dem Merger zwischen ABA und NBA im Jahr 1976. © getty 2/38 Surprise, surprise. LeBron James ist nicht in dieser Liste zu finden, der Megastar wurde erst in seinem zweiten Jahr All-Star. Der King steht inzwischen bei 17 Nominierungen, Nummer 18 dürfte bald hinzukommen. © getty 3/38 BLAKE GRIFFIN (L.A. Clippers im Jahr 2011) - Stats: 22,5 Punkte, 12,1 Rebounds und 3,8 Assists bei 50,6 Prozent aus dem Feld in 38,0 Minuten (82 Spiele) © getty 4/38 Streng genommen war Griffin kein Rookie, verpasste er sein erstes NBA-Jahr doch verletzungsbedingt. Das soll aber nichts von der überragenden Spielzeit nehmen, die Griffin spielte. Er wurde einstimmig zum Rookie of the Year gewählt. © getty 5/38 YAO MING (Houston Rockets im Jahr 2003) - Stats: 13,5 Punkte, 8,2 Rebounds und 1,8 Blocks bei 49,8 Prozent aus dem Feld in 29,0 Minuten (82 Spiele) © getty 6/38 Yao war ein guter Rookie, aber auch nur aufgrund der Voting-Power der Chinesen ein All-Star. Nur Kobe Bryant bekam 2002/03 mehr Stimmen, damals gab es noch keine Gewichtung zwischen Fans, Medien und Spielern bei den Startern. © getty 7/38 TIM DUNCAN (San Antonio Spurs im Jahr 1998) - Stats: 21,1 Punkte, 11,9 Rebounds und 2,5 Blocks bei 54,9 Prozent aus dem Feld in 39,1 Minuten (82 Spiele) © getty 8/38 Duncan war hingegen von Tag eins ein MVP-Kandidat in der NBA. Am Ende der Saison wurde "The Big Fundamental" sogar ins All-NBA First Team gewählt. © getty 9/38 GRANT HILL (Detroit Pistons im Jahr 1995) - Stats: 19,9 Punkte, 6,4 Rebounds und 5,0 Assists bei 47,7 Prozent aus dem Feld in 38,3 Minuten (70 Spiele) © getty 10/38 Als "Next Jordan" betitelt, war Hill sofort ein Fanliebling und die große Hoffnung, als Jordan lieber Baseball spielte. Der Pistons-Rookie gewann das Fan-Voting und durfte entsprechend starten. © getty 11/38 SHAQUILLE O’NEAL (Orlando Magic im Jahr 1993) - Stats: 23,4 Punkte, 13,9 Rebounds und 3,5 Blocks bei 56,2 Prozent aus dem Feld in 37,9 Minuten (81 Spiele) © getty 12/38 Beliebt war natürlich auch Shaq, der Platzhirsch Ewing im Osten sofort verdrängte. Bei Shaq stimmte natürlich auch die Leistung. Sein Rookie-Highlight-Mixtape bleibt eines der besten aller Zeiten. © getty 13/38 DIKEMBE MUTOMBO (Denver Nuggets im Jahr 1992) - Stats: 16,6 Punkte, 12,3 Rebounds und 3,0 Blocks bei 49,3 Prozent aus dem Feld in 38,3 Minuten (71 Spiele) © getty 14/38 Im Jahr zuvor schaffte es Mutombo dank der Coaches ins Team, der Kongolese war umgehend einer der besten Verteidiger in der NBA. Die nächsten beiden Jahre war Mutombo dann aber nicht All-Star. © getty 15/38 DAVID ROBINSON (San Antonio Spurs im Jahr 1990) - Stats: 24,3 Punkte, 12,0 Rebounds und 3,9 Blocks bei 53,1 Prozent aus dem Feld in 36,6 Minuten (82 Spiele) © getty 16/38 Robinson war in seiner Rookie-Saison bereits fast 25 Jahre alt, da der "Admiral" noch seinen Wehrdienst bei der Navy absolvierte. Als er dann nach zwei Jahren Wartezeit endlich für die Spurs auflief, war er sofort ein All-NBA-Spieler. © getty 17/38 PATRICK EWING (New York Knicks im Jahr 1986) - Stats: 20,0 Punkte, 9,0 Rebounds und 2,1 Blocks bei 47,4 Prozent aus dem Feld in 35,4 Minuten (50 Spiele) © getty 18/38 New Yorks Heilsbringer war auch sofort ein All-Star, mitwirken konnte der Center beim Event selbst aber wegen einer Knieverletzung nicht. Dennoch: Mit Ewing wurden die Knicks nach einigen schweren Jahren wieder relevant. © getty 19/38 MICHAEL JORDAN (Chicago Bulls im Jahr 1985) - Stats: 28,2 Punkte, 6,5 Rebounds und 5,9 Assists bei 51,5 Prozent aus dem Feld in 38,3 Minuten (82 Spiele) © getty 20/38 Jemand überrascht? Vermutlich nicht. "His Airness" war sofort einer der besten zehn Spieler und bekam unter den Guards im Osten umgehend die zweitmeisten Stimmen. Wer bekam mehr? MJs spezieller Freund Isiah Thomas. © getty 21/38 HAKEEM OLAJUWON (Houston Rockets im Jahr 1985) - Stats: 20,6 Punkte, 11,9 Rebounds und 2,7 Blocks bei 53,8 Prozent aus dem Feld in 35,5 Minuten (82 Spiele) © getty 22/38 Im gleichen Jahr musste Olajuwon nur dem großen Kareem Abdul-Jabbar im Westen den Vortritt lassen, die Coaches wählten den jungen Nigerianer dennoch ins Team. Die Rockets galten damals als DAS Team der Zukunft … © getty 23/38 RALPH SAMPSON (Houston Rockets im Jahr 1984) - Stats: 21,0 Punkte, 11,1 Rebounds und 2,4 Blocks bei 52,3 Prozent aus dem Feld in 32,8 Minuten (82 Spiele) © getty 24/38 … weil sie mit Sampson noch einen weiteren jungen Franchise-Center hatten. Mit 2,24 Meter galt Sampson als legitimer Kareem-Nachfolger. Durch Verletzungen wurde er dem aber nie gerecht. So blieben es nur vier All-Star-Nominierungen. © getty 25/38 ISIAH THOMAS (Detroit Pistons im Jahr 1982) - Stats: 17,0 Punkte, 7,8 Assists und 2,1 Steals bei 42,4 Prozent aus dem Feld in 33,8 Minuten (72 Spiele) © getty 26/38 Ja, Thomas war mal ein Fan-Liebling, nur Julius Erving und Larry Bird erhielten im Voting mehr Stimmen als "Zeke". Mit Thomas waren die Pistons auch sofort wieder relevant, die Playoffs wurden nur knapp verpasst. © getty 27/38 KELLY TRIPUCKA (Detroit Pistons im Jahr 1982) - Stats: 21,6 Punkte, 5,4 Rebounds und 3,3 Assists bei 49,6 Prozent aus dem Feld in 37,5 Minuten (82 Spiele) © getty 28/38 Und mit Tripucka schaffte es sogar noch ein zweiter Pistons-Rookie ins Team. Tripucka war der klassische Offensiv-Forward der frühen 80er ohne Defense. Als das Niveau mit den Jahren stieg, wurde Tripucka mehr und mehr ein Rollenspieler. © getty 29/38 BUCK WILLIAMS (New Jersey Nets im Jahr 1982) - Stats: 15,5 Punkte, 12,3 Rebounds und 1,0 Blocks bei 58,2 Prozent aus dem Feld in 34,5 Minuten (82 Spiele) © getty 30/38 Der dritte Rookie 1982 war Williams, der über viele Jahre eine Double-Double-Maschine war. Letztlich reichte es aber nur für drei All-Star-Games für den Bruiser. © getty 31/38 LARRY BIRD (Boston Celtics im Jahr 1980) - Stats: 21,3 Punkte, 10,4 Rebounds und 4,5 Assists bei 47,4 Prozent aus dem Feld in 36,0 Minuten (82 Spiele) © getty 32/38 Neben Duncan ist Bird der einzige Rookie seit 1980, der es in seiner ersten Saison in ein All-NBA First Team schaffte. Trotz seines umgehenden Star-Status wurde er im Forward-Voting aber nur Vierter (hinter Erving, John Drew und Dan Roundfield?!) © getty 33/38 BILL CARTWRIGHT (New York Knicks im Jahr 1980) - Stats: 21,7 Punkte, 8,7 Rebounds und 1,2 Blocks bei 54,7 Prozent aus dem Feld in 38,4 Minuten (82 Spiele) © getty 34/38 Jordan-Fans werden Cartwright sicher noch kennen, der Center kam immer etwas staksig daher, hinzu kam der kuriose Wurf. Als Knicks-Rookie wurde er zum einzigen Mal All-Star, eine etwas fragwürdige Wahl. © getty 35/38 MAGIC JOHNSON (Los Angeles Lakers im Jahr 1980) - Stats: 18,0 Punkte, 7,7 Rebounds und 7,3 Assists bei 53 Prozent aus dem Feld in 36,3 Minuten (77 Spiele) © getty 36/38 Bei Magic gab es dagegen keine zwei Meinungen, der Point Guard belebte zusammen mit Bird die NBA und hatte schließlich einen großen Anteil daran, dass die Lakers nach acht Jahren mal wieder Champion wurden. © getty 37/38 WALTER DAVIS (Phoenix Suns im Jahr 1978) - Stats: 24,2 Punkte, 6,0 Rebounds und 3,4 Assists bei 52,6 Prozent aus dem Feld in 32,0 Minuten (81 Spiele) © getty 38/38 Davis war umgehend ein Star in der NBA, doch Jahr für Jahr baute der Swingman etwas ab. Der Suns-Star war später in einen Drogenskandal involviert, gleich zweimal ließ er sich während seiner Karriere in eine Entzugsklinik einweisen.

Evan Mobley: Der defensive Alleskönner

Er ist dazu so athletisch, dass er alleine Pick'n'Rolls des Gegners in Drop Coverage beeinflussen kann. Gleichzeitig hat er aber auch die Gabe, kleine Guards vor sich zu halten oder aber im Play zu bleiben, wenn er dann doch einmal geschlagen wird. Dafür gibt es zahlreiche Beispiele, hier ist es Trae Young, der Mobley einfach nicht entscheidend abschütteln kann.

Aber nicht nur in Space ist Mobley defensiv stark, auch direkt unter dem Korb beeinflusst er tonnenweise Würfe, sei es gegen Bigs oder attackierende Guards. Selbst ein Highflyer wie Zach LaVine wird von Mobley in dieser Szene einfach mal gerupft. Das überrascht, schließlich zweifelten viele Experten wie "bereit" Mobley sein würde. Dass der frühere USC-Star immer noch schlaksig daher kommt, ist bislang überhaupt kein Problem. Im Gegenteil: Mobley ist ein heißer Anwärter auf ein All-Defense-Team, auch das gelang als Rookie letztmalig Tim Duncan.

Evan Mobley: Riesiges Offensiv-Potenzial

Ein weiteres Fragezeichen stand hinter der Offense des Cavs-Bigs. Immer wieder wurde die fehlende Aggressivität des Nr.3-Picks hervorgehoben, unter anderem blieb Mobley in einem College-Spiel mal ohne jeglichen Wurfversuch. Ein Level höher ist das anders. In 29 der 33 Spiele warf Mobley mindestens zehnmal, seit November knackte er die Marke mit einer Ausnahme immer.

Dabei sticht heraus, dass Mobley in direkter Korbnähe über 75 Prozent seiner Versuche versenkt. Der Big Man verfügt für seine Größe über einen tollen Touch, zuletzt gesehen mit diesem Korbleger, der Dr. J sicherlich stolz gemacht hat. Gleichzeitig fängt Mobley fast alles, was in seine Richtung geschmissen wird, selbst scheinbar verunglückte Alley-Oops kann er verwerten.

Die guten Hände helfen auch in Sachen Playmaking. Da Mobley so sicher im Fangen ist, kann er zum Beispiel als Roll Man bereits einen Schritt weiter und an seinen nächsten Pass denken. Nur wenige Bigs bewegen den Ball aus dem "Short Roll" so gut wie er, besonders die punktgenauen Touch-Pässe sind immer wieder Highlights in Mobleys Spiel.

Interessant bleibt auch sein Spiel vom Perimeter aus. Der Dreier wird bisher kaum respektiert und doch schafft es Mobley oft, per Drive in die Zone zu kommen. Das gelingt auch, weil die Gegner immer ein Abstoppen fürchten müssen. Mobleys beste Waffe außerhalb der Zone ist der Turnaround-Jumper im Zurückfallen, diesen trifft er teilweise traumwandlerisch sicher und ist ob des hohen Releases kaum zu verteidigen.

Es ist ein Move, der so flüssig daherkommt, dass man beinahe vergisst, dass Mobley 2,11 Meter misst. Er tut Dinge, die Bigs eigentlich nicht tun sollten, lässt es aber dennoch einfach aussehen. So kann Cleveland hier und da auch mal Mobley ein Pick'n'Roll mit einem anderen Big laufen, die Fähigkeiten dazu hat er allemal.

Evan Mobley: Die Zukunft der Cleveland Cavaliers

Letztlich folgt Mobley einem einfachen Trend. Die Linien für Positionen verschwimmen immer mehr, der Cavs-Rookie mag zwar den Körper eines Bigs haben, doch ihn als Big Man zu bezeichnen, wäre viel zu kurz gegriffen. Stattdessen ist Mobley einfach nur ein extrem guter Basketballspieler, der trotz all der oben aufgegriffenen Fähigkeiten weiterhin Luft nach oben hat.

Es ist beinahe unfair, welche körperlichen Voraussetzungen und welch hohen Basketball-IQ Mobley hat. Wie wird es aussehen, wenn der Wurf wirklich einmal besser fällt? Die Form sieht zumindest tadellos aus, dazu machen knapp 75 Prozent von der Freiwurflinie Hoffnung. Hoffnung ist auch das Stichwort für die Cavs und diese haben sie nun wieder. Noch vor wenigen Monaten sah die Franchise wie eine graue Maus aus, nun besitzen die Cavs in Garland, Mobley und Allen eins der besten und spannendsten jungen Gerüste der NBA.

Knapp vier Jahre nach dem Abgang von LeBron James ist Cleveland wieder relevant und sogar auf Playoff-Kurs. Übrigens: 1998 erreichten die Cavs letztmals ohne den King die Postseason, der letzte Seriensieg gelang 1993. Man wird ja noch träumen dürfen.