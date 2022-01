NBA Roundup: LeBron James führt Lakers zum Sieg gegen Hawks - Dallas siegt auch ohne Luka Doncic in Houston

Mit einem 45:30-Viertel meldeten sich die Kanadier jedoch eindrucksvoll zurück, sodass sie mit einer knappen Führung in den letzten Abschnitt gingen. 24 der Punkte gingen auf das Konto von Fred VanVleet (8/8 FG), davon 17 in Folge. Als Team traf Toronto über 65 Prozent aus dem Feld. In der Folge war der Widerstand der lange tapferen Gäste gebrochen, die zuvor zehn Auswärtsspiele in Folge für sich entscheiden konnten (letzte Niederlage am 7. November in Orlando).