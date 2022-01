NBA: Trae Young und die Atlanta Hawks setzen Siegesserie gegen die L.A. Lakers ohne LeBron James fort

Die Atlanta Hawks haben ihre Siegesserie fortgesetzt und auch das siebte Spiel in Serie gewonnen. Dank eines starken Trae Young schlug man die Los Angeles Lakers, bei denen LeBron James verletzt fehlte, mit 129:121.

Atlanta Hawks (24-25) - Los Angeles Lakers (24-27) 129:121 (BOXSCORE)

Die Lakers mussten gegen die Hawks erneut auf LeBron James verzichten, der wegen einer Knieverletzung nach Los Angeles zurückkehrte, um sich behandeln zu lassen. Lakers-Coach Frank Vogel erklärte, dass James nicht spielen werde, solange sein Knie angeschwollen ist. Dafür konnten die Gäste aus L.A. wieder auf Anthony Davis setzen, der am Tag zuvor noch beim Spiel gegen die Charlotte Hornets wegen einer Verletzung am Handgelenk pausieren musste.

In einer von der Offensive geprägten Partie führte Trae Young die Hawks mit 36 Punkten (12/22) und 12 Assists zum siebten Sieg in Serie. Über weite Strecken waren es jedoch die Lakers, die dank eines stark aufgelegten Malik Monk (33, 8/14 3P) in Führung lagen.

L.A. zeigte sich über die gesamte Partie auch ohne James offensiv in einer guten Verfassung. Davis erzielte 27 Punkte (10/20 FG), Russell Westbrook steuerte 20 Punkte sowie 12 Assists und 7 Rebounds bei. Carmelo Anthony erzielte 11 Punkte von der Bank, ansonsten konnte aus der zweiten Reihe der Lakers aber nur noch Talen Horten-Tucker mit 8 Punkten auf sich aufmerksam machen.

Bei den Hawks war es gegen Ende vor allem Onyeka Okongwu, der heiß lief und 12 seiner insgesamt 16 Punkte im letzten Viertel erzielte. Collins war neben Young der beste Scorer bei Atlanta und konnte neben seinen 20 Punkten noch 11 Rebounds holen. Clint Capela machte mit 15 Punkten und 9 Brettern ebenfalls eine ordentliche Partie und Bogdan Bogdanovic legte immerhin noch 10 Punkte von der Bank auf.

Lakers gehen dank Monk und Davis in Führung

Die Lakers erwischten den besseren Start in die Partie und lagen über weite Strecken des ersten Viertels in Führung. Davis und Monk übernahmen anfangs den Großteil des Scorings der Gäste, Monk bewies dabei einen guten Touch von Downtown und netzte dreimal von der Dreierlinie. Westbrook servierte 5 Assists, war aber auch für 3 frühe Turnover verantwortlich. Auf Seiten der Hawks war es John Collins, der sein Team in Schlagdistanz hielt, bevor Danilo Gallinari mit dem letzten Wurf des Viertels für die Führung der Hausherren sorgte.

Im zweiten Viertel suchte Westbrook dann vermehrt das eigene Finish und konnte nach mehreren aggressiven Drives in der Zone punkten. Auf der Gegenseite kam Young am Korb zu einigen einfachen Punkten nach Unachtsamkeiten in der Lakers-Defense. Gegen Ende des Viertels startete L.A. dann einen kleinen Lauf. Zunächst traf Westbrook einen Wurf übers Brett, dann legte Monk schnelle 4 Punkte nach, bevor er per Buzzer-Beater von der Dreierlinie die Führung der Gäste auf 9 Punkte erhöhte.

Insgesamt zeigten die Lakers in Halbzeit 1 auch ohne LeBron eine gut funktionierende Offensive und verwandelten mit 30/42 Versuchen aus dem Feld 74.1 Prozent ihrer Würfe - die beste Wurfquote eines Teams in einer Hälfte in dieser Saison.

Im dritten Abschnitt arbeiteten sich die Hawks zurück und gingen sogar kurz in Führung, doch L.A. startete in den letzten Minuten erneut einen kleinen Lauf. Monk erzielte die letzten 5 Punkte des Viertels und sein Team ging mit einer 101:91-Führung ins letzte Quarter.

Young und Okongwu sichern Hawks den Sieg

Im entscheidenden Viertel fanden die Hawks immer wieder über das Pick and Roll den Weg zu einfachen Punkten und konnten sich so die Führung zurückholen. Dann sorgte Okongwu durch einen Poster-Dunk über Stanley Johnson nach Alley-Oop-Anspiel seines Point Guards für die Szene des Spiels.

Mit etwas weniger als drei Minuten zu spielen traf Young einen tiefen Step-Back-Zweier und ließ die Halle erneut explodieren. Monk konterte zwar nochmal von Downtown und glich die Partie kurz vor Ende wieder aus, es reichte letztlich aber nicht, um die Hawks zu besiegen. In der letzten Spielminute war es dann erneut Young, der mit einem tiefen Dreier und zwei verwandelten Würfen von der Freiwurflinie das Spiel für die Gastgeber nach Hause brachte.

Die Hawks setzen damit ihre Siegesserie fort und gewinnen auch das siebte Spiel in Folge, während die Lakers ihre letzten drei Partien alle verloren.