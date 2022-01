NBA: Blockparty von Porzingis, nächste Gala von Doncic! Dallas Mavericks gewinnen Verfolgerduell gegen Memphis Grizzlies

Die Dallas Mavericks haben nach der Pleite gegen Phoenix wieder in die Spur gefunden und einen überzeugenden Sieg gegen Memphis gefeiert. Beim xx-Erfolg war Luka Doncic der beste Scorer, während Kristaps Porzingis in der Defense aufräumte.

Dallas Mavericks (27-20) - Memphis Grizzlies (32-17) 104:91 (BOXSCORE)

Durch den Sieg haben sich die Mavericks den Tiebreaker gegen Memphis gesichert (3-1) und den Rückstand auf die Grizzlies auf 4 Spiele verkürzt. Garant dafür war einmal mehr die Defense, welche die Grizzlies bei gerade einmal 37 Prozent aus dem Feld hielten. Auf der anderen Seite fiel der Dreier wieder eher mäßig (9/30), dafür scorten die Texaner effizient aus dem Zweierbereich.

Das galt auch für Luka Doncic, der mit 37 Punkten (13/25 FG, 9/12 FT, 11 Rebounds, 9 Assists) das Duell gegen Ja Morant (35, 14/31 FG, 13 Rebounds, 6 Assists) erneut (knapp) für sich entschied. Der Slowene war nach seiner Verletzung gegen die Suns mit Nackenpflaster unterwegs, dies schien den All-Star aber nicht weiter zu beeinträchtigen. Der 22-Jährige zerlegte die Defense der Grizzlies immer wieder und zeigte tollen Touch bei seinen Floatern.

Unterstützung gab es von Jalen Brunson (13), Maxi Kleber (7, 3 Rebounds, 3 Blocks) und auch von Kristaps Porzingis (15, 6/11, 8 Rebounds), der zudem 6 Würfe blockte und zahlreiche Abschlüsse der Grizzlies erschwerte. 6 Minuten vor dem Ende foulte der Lette beim Kampf um den Rebounds mit Steven Adams aus. Dallas schaukelte es aber auch so souverän nach Hause.

Den Grizzlies fehlten auf der Gegenseite mit Dillon Brooks, Desmond Bane oder auch Kyle Anderson wichtige Stützen. So war es umso bitterer, dass Jaren Jackson Jr. (10, 4/17) erneut einen schweren Stand gegen die Defense der Mavs hatte. Ansonsten scorte nur Backup-Guard De'Anthony Melton (12) zweistellig.

Dass Memphis auch nur annähernd im Spiel war, lag an ihrer Stärke unter dem Korb. Die Gäste schnappten sich gleich 21 Offensiv-Rebounds (Dallas: 9) und dennoch führten die Grizzlies nicht eine einzige Sekunde in diesem Spiel. Die Mavs hatten für die letzten drei Viertel stets eine zweistellige Führung inne und verwalteten diese bis zum Schluss.

Die Grizzlies trafen dagegen nur 17 Prozent von Downtown (4/24), keiner versenkte mehr als einen Versuch. Dallas beendete seine Heimserie somit mit 4-1, nun warten zwei schwere Spiele bei den Golden State Warriors und den Portland Trail Blazers. Die Grlzzlies bleiben Dritter im Westen und treten erst wieder in der Nacht auf Donnerstag in San Antonio an.