NBA Trade-Gerüchte: Rivalen rechnen mit Verfügbarkeit von Dennis Schröder - Lakers an Ben Simmons interessiert?

Ab Mittwoch können Spieler, die in der Offseason neue Verträge unterschrieben haben, von ihren aktuellen Teams getradet werden. Folglich kommt die Gerüchteküche in der NBA derzeit erstmals so richtig in Fahrt. Ein Überblick.

Rivalen rechnen mit Verfügbarkeit von Dennis Schröder

Dennis Schröder zeigte zuletzt starke Vorstellungen für die Boston Celtics und kommt derzeit im Schnitt auf rund 18 Punkte und 5 Assists für das Team, bei dem er im Sommer angeheuert hatte. Womöglich führen diese Leistungen dazu, dass Boston ihn in der kommenden Offseason nicht halten kann.

Die Celtics könnten ihm bei einer Vertragsverlängerung nur rund 7 Millionen Dollar bieten, auf dem offenen Markt dürfte Schröder mehr Geld verlangen können. Folglich rechnen rivalisierende Teams laut The Athletic-Insider Shams Charania damit, dass Boston offen dafür sein werde, Schröder noch während der Saison zu traden, um einen Gegenwert für ihn zu bekommen.

Es ist jedoch nicht bekannt, ob Stand jetzt schon Gespräche mit interessierten Teams über Schröder geführt wurden. Die Celtics stehen derzeit mit einer 13-14-Bilanz auf Platz 10 in der Eastern Conference.

Von Schnäppchen-Schröder bis Lakers-Reue: Die 15 besten Verträge der NBA © getty 1/32 Nach unserem Blick auf die 15 schlechtesten Verträge verbreiten wir nun positive Stimmung. Welcher NBA-Star ist ein echter Steal für sein Team? Wer verdient unter seinem eigentlichen Wert? Hier kommen die 15 besten Verträge der Association. © getty 2/32 Anmerkung: Luka Doncic verdient in diesem Jahr 10,2 Mio. Dollar, taucht in unserer Liste der Top-Steals aber nicht auf. Der Grund: Rookie-Verträge haben wir nicht berücksichtigt. Hier kommt das Ranking. © getty 3/32 Platz 15: CHRISTIAN WOOD | Houston Rockets | Vertrag bis 2023 | Gehalt: 13,7 Mio. Dollar | Stats 21/22: 16,5 Punkte und 11,1 Rebounds bei 46,6 Prozent FG und 36,8 Prozent Dreier in 31,7 Minuten (23 Spiele) © getty 4/32 Seit der Big Man im Rockets-Lineup auf der Fünf aufläuft, läuft es für den 26-Jährigen wieder deutlich besser. Langsam nähert er sich den starken Zahlen aus der Vorsaison an. Sein Vertrag dürfte ihn auf dem Trade-Markt zu einem interessanten Ziel machen. © getty 5/32 Platz 14: GEORGES NIANG | Philadelphia 76ers | Vertrag bis 2023 | Gehalt: 3,3 Mio. Dollar | Stats 21/22: 11,2 Punkte und 2,7 Rebounds bei 43,6 Prozent FG und 38,9 Prozent Dreier in 24,6 Minuten (24 Spiele) © getty 6/32 Ein Big Man, der Shooting an der Seite von Joel Embiid liefert - und das zu einem Schnäppchenpreis. Aus einer überschaubaren Sixers-Offseason sticht das Niang-Signing hervor. "Er ist wie ein Schweizer Taschenmesser", lobte zuletzt Danny Green. © getty 7/32 Platz 13: REGGIE JACKSON | L.A. Clippers | Vertrag bis 2023 | Gehalt: 10,4 Mio. Dollar | Stats 21/22: 17,2 Punkte und 4,0 Assists bei 39,5 Prozent FG und 32,9 Prozent Dreier in 33,3 Minuten (25 Spiele) © getty 8/32 "Mr. June" ballerte sich in den Playoffs 2021 zu einem lukrativen, aber fairen Vertrag. Zwar sind seine Quoten erwartungsgemäß etwas in den Keller gegangen, als zweitbester Scorer der Clippers nimmt er dennoch eine enorm wichtige Rolle ein. © getty 9/32 Platz 12: JARRED VANDERBILT | Minnesota Timberwolves | Vertrag bis 2024 | Gehalt: 4,1 Mio. Dollar | Stats 21/22: 5,8 Punkte und 8,4 Rebounds bei 53,9 Prozent FG in 23,0 Minuten (23 Spiele) © getty 10/32 Die Stats des 22 Jahre alten Big Man stechen nicht unbedingt heraus, er liefert aber viel mehr als nur schnöde Zahlen. Vanderbilt ist vor allem aufgrund seiner vielseitigen Defense und seines Motors ein wichtiges Puzzleteil für die Wolves. © getty 11/32 Platz 11: RICHAUN HOLMES | Sacramento Kings | Vertrag bis 2025 | Gehalt: 10,4 Mio. Dollar | Stats 21/22: 14,5 Punkte und 9,6 Rebounds bei 70,7 Prozent FG in 27,9 Minuten (21 Spiele) © getty 12/32 Seit seinem Wechsel nach Sac-Town 2019 hat er sich stetig weiterentwickelt. Er liegt ligaweit auf Platz 3 bei FG%, gegen die Lakers blieb er bei 12 Versuchen sogar perfekt aus dem Feld (27 Punkte). Auch mit seinem Rebounding dominiert er die Zonen. © getty 13/32 Platz 10: KELLY OUBRE JR. | Charlotte Hornets | Vertrag bis 2023 | Gehalt: 12,0 Mio. Dollar | Stats 21/22: 16,5 Punkte und 3,9 Rebounds bei 46,6 Prozent FG und 39,4 Prozent Dreier in 28,4 Minuten (26 Spiele) © getty 14/32 Der 25-Jährige hat so seine Höhen und Tiefen. Mal bringt er MJ zur Weißglut, mal lässt er einen weit offenen Layup liegen, dann kommen aber auch immer mal wieder 30+-Punkte-Explosionen. Sein Fit bei den Hornets ist deutlich besser als in Golden State. © getty 15/32 Platz 9: DORIAN FINNEY-SMITH | Dallas Mavericks | Vertrag bis 2022 | Gehalt: 4,0 Mio. Dollar | Stats 21/22: 9,1 Punkte und 4,4 Rebounds bei 43,0 Prozent FG und 37,4 Prozent Dreier in 31,2 Minuten (22 Spiele) © getty 16/32 Sein letztes Vertragsjahr ist ein Schnäppchen, im Sommer dürfte er deutlich teurer werden. Seine Stärke als Flügelverteidiger ist bekannt, nach einem schwachen Saisonstart geht auch seine Dreierquote wieder in die richtige Richtung. © getty 17/32 Platz 8: KYLE ANDERSON | Memphis Grizzlies | Vertrag bis 2022 | Gehalt: 9,9 Mio. Dollar | Stats 21/22: 7,9 Punkte, 5,2 Rebounds und 2,4 Assists bei 42,9 Prozent FG und 36,0 Prozent Dreier in 21,7 Minuten (21 Spiele) © getty 18/32 Auch Anderson könnte im kommenden Sommer höher dotierte Angebote abgreifen. Die Vielseitigkeit ist das, was "Slow-Mo" so stark macht: Er verteidigt gut, hat sein Shooting kontinuierlich verbessert und liefert von allem ein bisschen was. © getty 19/32 Platz 7: PATTY MILLS | Brooklyn Nets | Vertrag bis 2023 | Gehalt: 5,9 Mio. Dollar | Stats 21/22: 12,7 Punkte und 2,4 Assists bei 46,4 Prozent FG und 47,4 Prozent Dreier in 28,4 Minuten (23 Spiele) © getty 20/32 Bereits im Sommer wurde der Mills-Deal als einer der Steals der Offseason gefeiert - er hätte anderswo sicherlich mehr verdienen können. Sein Scoring ist in der bisherigen Saison jedoch recht inkonstant, nur von Downtown ist der Australier brandheiß. © getty 21/32 Platz 6: NICOLAS BATUM | L.A. Clippers | Vertrag bis 2023 | Gehalt: 3,2 Mio. Dollar | Stats 21/22: 9,8 Punkte und 5,5 Rebounds bei 52,1 Prozent FG und 43,8 Prozent Dreier in 27,6 Minuten (14 Spiele) © getty 22/32 Vom schlimmsten Vertrag der Liga zum Schnäppchen: Der Franzose hat nach seinem Buyout in Charlotte seine Karriere auf links gedreht. Bei den Clippers beflügelte er im Vorjahr ein starkes Small-Ball-Lineup, der Dreier fällt auch 21/22 hochprozentig. © getty 23/32 Platz 5: DENNIS SCHRÖDER | Boston Celtics | Vertrag bis 2022 | Gehalt: 5,9 Mio. Dollar | Stats 21/22: 17,9 Punkte und 4,9 Assists bei 44,6 Prozent FG und 35,8 Prozent Dreier in 33,3 Minuten (23 Spiele) © getty 24/32 DS17 ist auf dem besten Wege, seine verkorkste Free Agency vergessen zu machen und sich für 2022 doch noch für einen Zahltag in Position zu bringen. Er liefert den Celtics an guten Tagen wichtiges Scoring. Seine Drives sind brandgefährlich. © getty 25/32 Platz 4: ALEX CARUSO | Chicago Bulls | Vertrag bis 2025 | Gehalt: 8,6 Mio. Dollar | Stats 21/22: 8,5 Punkte, 4,1 Assists und 3,7 Rebounds bei 44,2 Prozent FG und 33,3 Prozent Dreier in 28,6 Minuten (23 Spiele) © getty 26/32 Die Lakers beißen sich wohl immer noch in den Hintern. L.A. ließ Caruso Richtung Chicago ziehen, wo sich der 27-Jährige mit seiner bissigen Defense bereits als Publikumsliebling etabliert hat. Auf seiner Position gibt es kaum einen besseren. © getty 27/32 Platz 3: SETH CURRY | Philadelphia 76ers | Vertrag bis 2023 | Gehalt: 8,2 Mio. Dollar | Stats 21/22: 15,9 Punkte und 2,6 Assists bei 50,2 Prozent FG und 40,5 Prozent Dreier in 34,3 Minuten (22 Spiele) © getty 28/32 Seinen aktuellen Kontrakt unterschrieb Curry noch in Dallas, die Mavs gaben ihn nach nur einer Saison für Josh Richardson ab - ganz zur Freude der Sixers. Als verlässlicher Shooter verschafft er Embiid Platz und kratzt dabei an einer 50/40/90-Saison. © getty 29/32 Platz 2: LUGUENTZ DORT | Oklahoma City Thunder | Vertrag bis 2023 | Gehalt: 1,8 Mio. Dollar | Stats 21/22: 17,3 Punkte und 4,0 Rebounds bei 43,3 Prozent FG und 33,5 Prozent Dreier in 32,6 Minuten (22 Spiele) © getty 30/32 Die "Dorture Chamber" ist berühmt-berüchtigt, kein Offensiv-Star will sich dort gegen den bissigen Kanadier wiederfinden. Auch offensiv hat er eine enorme Entwicklung hingelegt, seit OKC den 22-Jährigen 2020 von einem Two-Way-Vertrag beförderte. © getty 31/32 Platz 1: ZACH LAVINE | Chicago Bulls | Vertrag bis 2022 | Gehalt: 19,5 Mio. Dollar | Stats 21/22: 25,9 Punkte, 5,3 Rebounds und 4,0 Assists bei 49,0 Prozent FG und 37,8 Prozent Dreier in 35,0 Minuten (25 Spiele) © getty 32/32 Wenn der 26-Jährige im nächsten Sommer seinen neuen Vertrag unterschreibt, wird er wohl den Max bekommen, circa 34 Mio. pro Jahr. Aktuell liegt er bei etwas mehr als der Hälfte von diesem Betrag - und liefert Leistungen auf All-NBA-Niveau ab!

Auch Lakers und Knicks an Ben Simmons interessiert

Der große Name auf dem Markt bleibt weiter Ben Simmons, und Charania zufolge haben die Philadelphia 76ers die Gespräche rund um den unzufriedenen Star in den vergangenen Tagen wieder intensiviert. Insgesamt sieben interessierte Teams wurden dabei aktuell aufgeführt, auch wenn unklar ist, wie weit die Gespräche mit einigen dieser Teams kommen können.

Charania führte die New York Knicks, die Los Angeles Lakers, die Minnesota Timberwolves, die Portland Trail Blazers, die Sacramento Kings, die Indiana Pacers und die Cleveland Cavaliers auf, dies muss jedoch keine vollständige Liste sein. Philly wolle als Gegenwert einen All-Star und/oder mehrere Erstrundenpicks für Simmons haben, der in dieser Saison noch kein Spiel für sein Team absolviert hat.

Jerami Grant zieht trotz Verletzung weiter Interesse auf sich

Jerami Grant von den Detroit Pistons fällt mit einer Daumenverletzung für einige Wochen aus, dies ändert jedoch nichts daran, dass der Forward großes Interesse auf sich zieht. Charania zufolge sind unter anderem die Lakers und die Trail Blazers an Grant dran, angeblich rufen derzeit wöchentlich "Dutzende von Teams" wegen ihm in Detroit an.

Grant steht nach der laufenden Saison noch für ein weiteres Jahr unter Vertrag. Derzeit legt der 27-Jährige 20 Punkte und 5 Rebounds im Schnitt auf.

© getty Jerami Grant zieht trotz seiner Verletzung großes Interesse auf sich.

Domantas Sabonis auf dem Radar der Kings und Suns?

In der vergangenen Woche kursierte bereits das Gerücht, dass Indiana einen seiner zwei Center Domantas Sabonis und Myles Turner sowie womöglich Caris LeVert abgeben wolle. Wie Charania nun anmerkte, könnte Sabonis einen hohen Preis fordern. In der Vergangenheit hätten sowohl die Kings als auch die Phoenix Suns Interesse am Litauer gehabt.

Einem Bericht des Sacramento Bee zufolge haben sich die Kings jedoch noch nicht erneut wegen Sabonis oder Turner bei den Pacers gemeldet. Dafür versuche Sacramento seinerseits, Buddy Hield und Marvin Bagley als Paket für einen guten Spieler anzubieten. In der Vergangenheit sei Sacramento unter anderem an Simmons und Pascal Siakam interessiert gewesen.