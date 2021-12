NBA - Reaktionen auf Stephen Currys Dreierrekord: "Nur Klay hat gefehlt"

Stephen Curry ist im Sieg der Golden State Warriors gegen die New York Knicks zum Spieler mit den meisten getroffenen Dreiern der NBA-Geschichte geworden. Die gesamte Basketball-Welt geriet ins Schwärmen.

SPOX hat die Reaktionen nach Currys historischem Dreier Nr. 2974 gesammelt:

Stephen Curry (Golden State Warriors) über ...

... den besten Schützen aller Zeiten: "Ich glaube über diese Frage redet jeder. Mein Respekt an Reggie und Ray, die die Latte hochgehängt haben und definiert haben, was ein Scharfschütze ist. Sie haben es für so eine lange Zeit gemacht, was ich auch machen wollte. Reichweite, Anzahl an Würfen und die Dauer der Karriere. Ich bin stolz darauf eine gute Quote zu treffen, Ich bin stolz darauf meiner Mannschaft zu Siegen zu helfen. Jetzt kann ich stolz darauf sein, Rays Rekord gebrochen zu haben und die Zahl hoffentlich so weit hoch zu bringen, wo sie niemand erreichen kann. Ich wollte mich nie den besten Schützen aller Zeiten nennen, bevor ich den Rekord habe. Jetzt fühle ich mich wohl, es zu sagen."

... die Bedeutung des Rekords: "Das ist ein Meilenstein in meiner Karriere wegen all den Spielern mit denen ich auf dem Parkett stehen durfte, die für mich Blöcke gestellt haben, mir den Ball gepasst haben, und wegen jedem Spieler der an unsere Offense und an den Prozess geglaubt hat."

... den Weg zum Rekord: "Es ist verrückt daran zu denken, wie ich im Umfeld der Liga aufgewachsen bin, meinem Vater beim Spielen beobachtet habe, wie meine Familie zu den alten Hornets-Spielen gegangen ist und wie ich große Träume davon hatte, den Basketball zu werfen und auf diesem Level zu spielen. Den Rekord hier im Madison Square Garden zu schaffen, vor Ray Allen und Reggie Miller, ist etwas Besonderes. Ich hatte hier in der Arena großartige Unterstützung. Ich kann nicht ausdrücken, welch eine große Ehre es für mich war, bei einem Auswärtsspiel diese Reaktion und Anerkennung zu bekommen für diesen Meilenstein. Und es ist natürlich super, dazu noch das Spiel zu gewinnen. Ein sehr, sehr, sehr besonderer Abend."

Adam Silver (Commissioner der NBA) über ...

... Currys Rekord: "Es war aufregend zu sehen, wie Steph den Rekord für die meisten Dreier in der NBA-Geschichte bricht. Er hat revolutioniert, wie das Spiel gespielt wird und bringt Fans weiterhin zum Staunen mit seiner unglaublichen Fähigkeit als Schütze."

Steve Kerr (Head Coach der Golden State Warriors) über ...

... den Moment, als der Rekord von Ray Allen gebrochen wurde: "Es war sehr emotional, emotionaler als ich es erwartet hatte. Einfach wunderschön, wie die Fans reagiert haben, ihn mit seinem Team zu sehen, mit seinem Vater, mit Ray Allen und Reggie Miller an den Seitenlinien. Es war ein fantastischer Moment."

... Currys Beliebtheit bei den Fans: "Ich glaube, er zieht Fans mit seiner Bescheidenheit und seiner Geschichte, wie hart er arbeiten musste, an. Von diesem Standpunkt her überschreitet er die Grenzen der Sportwelt in gewisser Weise."

Monty Williams (Head Coach der Phoenix Suns) über ...

... Currys Hingabe zum Sport: "Denkt einfach mal an die ganze Arbeit, um solche Statistiken aufzulegen. Da waren seine Eltern und verschiedene Leute in der Menge, die mit ihm die ganze Reise durchgemacht haben. Das war ein cooler Moment und hat mich daran erinnert, welche Momente ich bereits mit Chris Paul erleben durfte. Ich liebe es, Curry zu zu sehen, wenn er nicht gerade gegen uns spielt."

... Currys Training: "Ich habe ihn und Klay Thompson schon im Team USA erlebt und war begeistert davon, mit welcher Geschwindigkeit sie ihre Trainings durchführen. Deswegen war ich nicht überrascht zu sehen, wie solch ein Spieler solch einen Erfolg erreicht. Ich habe gegen seinen Vater gespielt, jetzt ist die nächste Generation dran. Das ist sehr cool."

Draymond Green (Golden State Warriors) über ...

... Currys Einfluss auf den modernen Basketball: "Er hat den Basketball, so wie wir ihn kennen, total verändert."

... den fehlenden Part des Abends: "Das Einzige, was mir heute gefehlt hat, ist Klay Thompson. Er war auf dem ganzen Weg hierher dabei. Klay war ein riesiger Teil davon. Wenn ich irgendwas hätte andern können, dann dass Klay heute dabei ist. Aber sonst war es eine sehr, sehr, sehr besondere Nacht für eine besondere Person."

Dirk Nowitzki über ...

... Currys Rekord und dessen Einfluss auf das Spiel: "Ich glaube, aktuell ist noch niemand in Sicht, der seinen Rekord brechen kann. Es ist einfach fantastisch, wie er trifft - er hat das Spiel verändert. Jetzt will jeder von ganz weit hinter der Dreierlinie werfen. Mittlerweile schicken die Spieler den Ball von der Mittellinie auf die Reise, das hätte es zu meiner Zeit nie gegeben. Wenn Curry heiß läuft, dann stehe selbst ich von der Couch auf und schreie den Fernseher an, sobald er hinter der Mittellinie ist: 'Wirf! Wirf!' Es ist leicht, jemanden wie ihn anzufeuern, mit dem sich viele identifizieren können, weil er nicht übermäßig athletisch ist und er ein super netter Typ ist."

... Currys größte Stärken: "Er ist der beste Schütze, den ich je gesehen habe. Und ich glaube, es ist klar, dass er der beste Catch-and-Shoot-Spieler ist. Aber er ist auch so gut aus dem Dribbling, und das hat er sich beigebracht, den schnellen Dreier aus dem Dribbling. Es ist eine Bewegung und sein Wurf ist schon unterwegs."