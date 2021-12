NBA News: Los Angeles Lakers vor Verpflichtung von Isaiah Thomas

Isaiah Thomas steht vor seinem Comeback in der NBA. Der Point Guard unterschreibt wohl für zehn Tage bei den Los Angeles Lakers, nachdem er sich in der G-League empfohlen hatte.

Das berichtet Shams Charania von The Athletic. Demnach wird Thomas zeitnah einen Zehntagesvertrag bei den Lakers unterschreiben. Der Champion von 2020 hat zwar die vollen 15 Kaderplätze besetzt, benutzt für die Unterschrift von IT jedoch die "Hardship Exemption".

Dies ist vorübergehender Rosterspot für Teams, welche mindestens den Ausfall von vier Spielern für mindestens zwei Wochen zu beklagen haben. Bei den Lakers ist dies im Moment der Fall, da Kendrick Nunn sowie Trevor Ariza weiter verletzt fehlen und nach dem Auftritt bei den Dallas Mavericks gleich fünf Spieler im Health and Safety Protocoll der NBA sind (Talen Horton-Tucker, Dwight Howard, Malik Monk, Russell Westbrook, Avery Bradley).

Für Thomas ist es das zweite Engagement bei den Lakers, schon in der Saison 2017/18 absolvierte der Guard 17 Partien für die Kalifornier. In der NBA spielte IT zuletzt im Vorjahr für die New Orleans Pelicans, bei welchen er in 3 Partien 7,7 Punkte und 1,7 Assists bei 33,3 Prozent aus dem Feld auflegte.

Noch am Mittwoch hatte Thomas in der G-League für die Grand Rapids Gold, das Farmteam der Denver Nuggets, 42 Zähler aufgelegt. Vor seinen vielen Verletzungen, insbesondere an der Hüfte, hatte Thomas seine beste Zeit bei den Boston Celtics, als er zweimal All-Star war und in der Saison 2016/17 auch MVP-Stimmen erhielt. Damals legte der "King of the Fourth" im Schnitt fast 29 Punkte und 6 Assists auf.