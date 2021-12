NBA News: Lakers-Star LeBron James reagiert auf heftige Kritik nach Social-Media-Post

In den vergangenen Tagen prasselte in den sozialen Netzwerken eine Menge Kritik auf LeBron James ein, der in einem Instagram-Post das Coronavirus auf eine Stufe mit der Grippe und einer Erkältung gestellt hatte. Zwar wollte er sich nicht zur Kritik von NBA-Legende Kareem Abdul-Jabbar äußern, versuchte seinen Post aber dennoch zu erklären.

Am vergangenen Wochenende hatte der Lakers-Star ein Spiderman-Meme auf Instagram gepostet, in dem er das Coronavirus mit der Grippe und einer Erkältung verglich. Daraufhin veröffentlichte Abdul-Jabbar ein Essay und kritisierte James dafür, dass er das Coronavirus verharmlose.

Der Post sei ein "Schlag" gegen James ansonsten "würdiges Vermächtnis", so Abdul-Jabbar. Und weiter: "Wie manche der Kommentare, die LeBrons Post feiern, zeigen, hat er damit diejenigen unterstützt, die sich nicht impfen lassen wollen, was die Situation für uns alle verschlechtert, da es unseren gesundheitlichen und wirtschaftlichen Aufschwung hinauszögert."

Angesprochen auf die Kommentare von Abdul-Jabbar sagte James auf der Pressekonferenz nach dem 132:123-Sieg gegen die Rockets: "Ich möchte keine Antwort auf Kareem geben. Und wenn ihr den Post und meinen Text dazu gesehen habt, dann wisst ihr, dass ich wortwörtlich frage: 'Helft mir, um das zu verstehen.'"

"Wir alle versuchen, diese Pandemie zu verstehen. Wir versuchen, COVID und die neuen Varianten und die Grippe zu verstehen", führte der 36-Jährige weiter aus. "Ich glaube, manche Leute vergessen die Grippe. Die gibt es aber immer noch, jetzt ist gerade Grippesaison. Meine Tochter ist in der ersten Klasse, viele der Kinder bekommen eine normale Erkältung oder die Grippe."

Laut der US-amerikanischen Johns Hopkins Universität sind seit Januar 2020 etwa 5,4 Millionen Menschen im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben. In der NBA breitet sich aktuell eine Corona-Welle aus, die bei den meisten Infizierten dank der Impfungen wohl nur milde oder gar keine Symptome mit sich bringen. Andere Spieler wie Joel Embiid hatten in der Vergangenheit dagegen über starke Nebenwirkungen der Corona-Infektion geklagt.