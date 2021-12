NBA: Kevin Durant von den Brooklyn Nets muss Geldstrafe für obszöne Ausdrucksweise zahlen

Kevin Durant von den Brooklyn Nets muss eine Geldstrafe in Höhe von 25.000 Dollar für eine obszöne Ausdrucksweise während eines Spiels zahlen. Das gab die NBA offiziell bekannt.

Die Szene ereignete sich während des Sieges der Nets über die Atlanta Hawks. Mit 28 Sekunden zu spielen im zweiten Viertel beschimpfte Durant einen pöbelnden Fan mit den Worten "Shut yo ass up", wie in einem Video in den sozialen Medien zu hören ist.

Der Fan, der "Hör auf zu heulen, Durant", gerufen hatte, was deutlich zu vernehmen ist, wurde nicht der Halle verwiesen. Ob die beiden davor schon aneinander geraten war, ist unbekannt.

Durant musste bereits einmal 25.000 Dollar Strafe in dieser Saison zahlen, weil er einen Ball in die Ränge warf. Darüber hinaus wurde er zu einer Strafe von 50.000 Dollar verdonnert, nachdem er sich auf Social Media in einem Wortwechsel mit Comedian Michael Rapaport abfällig äußerte.