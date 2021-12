NBA News - Derrick Rose von den New York Knicks fällt nach einer Knöcheloperation wochenlang aus

Derrick Rose wurde am Mittwochabend am rechten Knöchel operiert und wird den New York Knicks mindestens für acht Wochen nicht zur Verfügung stehen. Dies gab das Team in einer Mitteilung bekannt.

Rose fehlte zuletzt aufgrund von Beschwerden im rechten Knöchel, er spielte zuletzt am 17. Dezember in der Partie gegen die Houston Rockets und blieb in 12 Spielminuten ohne Punkte. Die Knicks prognostizieren eine Ausfallzeit von acht Wochen, ESPNs Adrian Wojnarowski zufolge könnte der Spielmacher aber bereits nach sechs Wochen zurückkehren.

Die Knicks verpflichteten den 33-Jährigen im Februar von den Detroit Pistons und vereinten den Spielmacher mit seinem ehemaligen Coach Tom Thibodeau aus gemeinsamen Zeiten in Chicago. In der vergangenen Spielzeit landete Rose auf dem dritten Platz beim Voting für den Sixth-Man-of-the-Year-Award.

Auch in dieser Saison kam der Point Guard die meiste Zeit von der Bank und fungierte als Backup für Kemba Walker. Nachdem dieser zwischenzeitlich aus der Rotation flog, übernahm Rose die Rolle des Starting Point Guards, wie auch schon in den letzten drei Spielen der Playoff-Serie gegen die Atlanta Hawks.

Aufgrund der etlichen Ausfälle kam Walker in den vergangenen zwei Spielen wieder zum Einsatz, durch die Verletzung seines Teamkollegen wird der viermalige All-Star vermutlich auf noch mehr Spielzeit hoffen können.

Rose legt in dieser Spielzeit im Schnitt 12,0 Punkte, 3,0 Rebounds und 4,0 Assists bei einer Wurfquote von 44,5 Prozent aus dem Feld auf. Zudem versenkt der MVP von 2011 40,2 Prozent seiner Distanzwürfe und trifft 96,8 Prozent von der Freiwurflinie.