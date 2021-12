NBA News: Dallas Mavericks bangen um Luka Doncic - Mavs-Star fällt vorerst aus

Die Dallas Mavericks werden vorerst auf Luka Doncic verzichten müssen. Dem 22-Jährigen macht schon länger sein linker Knöchel zu schaffen, nun bekam er eine kleine Ruhepause verordnet.

Beim 103:84-Auswärtserfolg bei den Oklahoma City Thunder war Doncic nicht mit von der Partie, auch das Spiel in der Nacht auf Dienstag gegen die Charlotte Hornets wird der Guard sicher verpassen. Grund ist eine Verletzung am linken Knöchel, die ihm schon seit Mitte November Sorgen bereitet.

"Er wird weiter behandelt und wir werden sehen, wie er sich am Mittwoch fühlt", erklärte Head Coach Jason Kidd am Sonntag. Derzeit ist noch offen, ob Doncic beim Top-Spiel gegen die Los Angeles Lakers in der Nacht auf Donnerstag (ab 1.30 Uhr live auf DAZN) dabei sein kann oder nicht.

Doncic hatte sich am 15. November den linken Knöchel verstaucht und anschließend drei Spiele ausgesetzt. Allerdings sind die Knöchelprobleme seither nicht komplett verschwunden. Bei der Pleite gegen die Pacers am Freitag knickte er erneut mit dem lädierten Knöchel um, kam aber zurück auf den Court.

"Ich hätte im vierten Viertel wahrscheinlich nicht spielen sollen", sagte der Slowene im Anschluss. "Ich habe mich nicht besonders gut gefühlt, aber ich wollte dem Team helfen." Gegen die Thunder hat Doncic nun bereits das fünfte Spiel in dieser Saison aufgrund des lädierten Knöchels verpasst.

Gegen OKC gelang Dallas dabei der erste Sieg ohne den Franchise-Star, in Spielen ohne Doncic stehen die Mavs in der laufenden Saison damit bei 1-4. Insgesamt steht Dallas bei 13-13 und damit auf Platz 7 in der Western Conference.

Damit hinken die Texaner den eigenen Erwartungen hinterher, auch Doncic selbst hatte zu Saisonstart mit Problemen zu kämpfen, vor allem hinsichtlich seiner Effizienz - wohl auch deshalb, weil er nicht in bester körperlicher Verfassung in die Saison startete. Dennoch legt er im Schnitt 25,6 Punkte, 8,5 Assists und 8,0 Rebounds auf, leistet sich aber 4,6 Ballverluste pro Partie und trifft nur 44,7 Prozent aus dem Feld und 32,6 Prozent aus der Distanz.