NBA - Der Aufstieg von Darius Garland bei den Cleveland Cavaliers: Selbst Stephen Curry feiert diesen Youngster

Die Cleveland Cavaliers gehören zu den positiven Überraschungen des ersten Saisonviertels und mit ihnen Darius Garland. Noch vor zwei Spielzeiten wurde der Guard als der schlechteste Spieler der Liga geführt, mittlerweile ist er ein Liebling von Stephen Curry. Was ist passiert?

Manche Basketballer haben einfach dieses gewisse Etwas, das ihnen den größtmöglichen Respekt ihrer Profi-Kollegen einbringt. In einzelnen Fällen springen die Medien, die Fans, gar manche Scouts oder Coaches erst viel später auf den entsprechenden Hype-Train auf. In diesem Fall gehört kein Geringerer als Stephen Curry zu den Lockführern.

"Er liebt Darius Garland, und zwar sehr", plauderte Reporterlegende Jackie MacMullan wenige Wochen vor dem Saisonstart im "Bill Simmons Podcast" aus dem Nähkästchen. Der Warriors-Star habe im Sommer den Kontakt zu Garland gesucht, verriet MacMullan, ihn mit Tipps und Tricks versorgt und sehe in ihm ohne Zweifel einen "kommenden Star".

Die Lobeshymne über mehrere Ecken überraschte schon ein wenig, zuvor war von Currys Affektion gegenüber dem Guard der Cleveland Cavaliers wenig bekannt. Und Garland hatte zwar im zweiten Jahr seiner NBA-Karriere deutliche Verbesserungen nach einer katastrophalen Rookie-Saison gezeigt, vom Star-Level war er zu diesem Zeitpunkt aber doch ein ganzes Stück entfernt.

Mittlerweile muss man jedoch sagen: Diese Lücke wird immer kleiner und Currys Chancen, recht zu behalten, steigen gefühlt von Spiel zu Spiel. Im ersten Saisonviertel hat Garland seine basketballerische Evolution in beeindruckender Manier fortgesetzt. Mittlerweile sind Curry und die Cavs-Fans nicht mehr alleine auf dem Hype-Train.

© getty Darius Garland hat in Warriors-Star Stephen Curry einen prominenten Fan.

Cleveland Cavaliers: Gleich mehrere positive Überraschungen

Nicht nur Garland, die Cavs generell zählen zu den positiven Überraschungen der bisherigen Saison. Nach so manchen Aufs und Abs steht Cleveland derzeit bei einer Bilanz von 14 Siegen zu 12 Niederlagen auf dem 7. Rang in der Eastern Conference. Die Playoffs, zumindest das Play-In-Turnier, scheinen tatsächlich machbar.

"Wir sind da. Wir sind keine Versager mehr", verkündete Garland entsprechend freudetrunken nach einem 19-Punkte-Comeback gegen die Celtics Mitte November. Zwar folgte anschließend eine Niederlagenserie von fünf Spielen, dann antwortete Cleveland aber mit vier Siegen in Serie, bevor gegen schwierige Gegner und in teils engen Duellen erneut zwei Partien verloren gingen und dafür nun die Bulls eindrucksvoll in Schach gehalten wurden.

Das Auf und Ab ändert aber nichts daran, dass die Stimmung in Cleveland eine ganz andere ist als noch in den Vorjahren. Seit dem Abschied von LeBron James 2018 gewannen die Cavs nur 19, 19 und 22 Spiele, doch mit den Zeiten im Tabellenkeller soll es vorbei sein. "Niemand kommt mehr nach Cleveland und überrollt uns einfach so. Wir kämpfen, jede Nacht", erklärte Garland.

Es ist nicht nur der Kampf, der Cleveland den starken Saisonstart bescherte. Vielmehr ist es Nr.3-Pick Evan Mobley, der die Liga begeistert. Ein Lineup mit drei Bigs um Mobley, Jarrett Allen und Lauri Markkanen, das die moderne NBA überrascht. Die viertbeste Defense der Association (105,5 zugelassene Punkte pro 100 Possessions laut Cleaning the Glass) - und eben ein Darius Garland, der auf der anderen Seite des Courts die Fäden zieht.

Von Schnäppchen-Schröder bis Lakers-Reue: Die 15 besten Verträge der NBA © getty 1/32 Nach unserem Blick auf die 15 schlechtesten Verträge verbreiten wir nun positive Stimmung. Welcher NBA-Star ist ein echter Steal für sein Team? Wer verdient unter seinem eigentlichen Wert? Hier kommen die 15 besten Verträge der Association. © getty 2/32 Anmerkung: Luka Doncic verdient in diesem Jahr 10,2 Mio. Dollar, taucht in unserer Liste der Top-Steals aber nicht auf. Der Grund: Rookie-Verträge haben wir nicht berücksichtigt. Hier kommt das Ranking. © getty 3/32 Platz 15: CHRISTIAN WOOD | Houston Rockets | Vertrag bis 2023 | Gehalt: 13,7 Mio. Dollar | Stats 21/22: 16,5 Punkte und 11,1 Rebounds bei 46,6 Prozent FG und 36,8 Prozent Dreier in 31,7 Minuten (23 Spiele) © getty 4/32 Seit der Big Man im Rockets-Lineup auf der Fünf aufläuft, läuft es für den 26-Jährigen wieder deutlich besser. Langsam nähert er sich den starken Zahlen aus der Vorsaison an. Sein Vertrag dürfte ihn auf dem Trade-Markt zu einem interessanten Ziel machen. © getty 5/32 Platz 14: GEORGES NIANG | Philadelphia 76ers | Vertrag bis 2023 | Gehalt: 3,3 Mio. Dollar | Stats 21/22: 11,2 Punkte und 2,7 Rebounds bei 43,6 Prozent FG und 38,9 Prozent Dreier in 24,6 Minuten (24 Spiele) © getty 6/32 Ein Big Man, der Shooting an der Seite von Joel Embiid liefert - und das zu einem Schnäppchenpreis. Aus einer überschaubaren Sixers-Offseason sticht das Niang-Signing hervor. "Er ist wie ein Schweizer Taschenmesser", lobte zuletzt Danny Green. © getty 7/32 Platz 13: REGGIE JACKSON | L.A. Clippers | Vertrag bis 2023 | Gehalt: 10,4 Mio. Dollar | Stats 21/22: 17,2 Punkte und 4,0 Assists bei 39,5 Prozent FG und 32,9 Prozent Dreier in 33,3 Minuten (25 Spiele) © getty 8/32 "Mr. June" ballerte sich in den Playoffs 2021 zu einem lukrativen, aber fairen Vertrag. Zwar sind seine Quoten erwartungsgemäß etwas in den Keller gegangen, als zweitbester Scorer der Clippers nimmt er dennoch eine enorm wichtige Rolle ein. © getty 9/32 Platz 12: JARRED VANDERBILT | Minnesota Timberwolves | Vertrag bis 2024 | Gehalt: 4,1 Mio. Dollar | Stats 21/22: 5,8 Punkte und 8,4 Rebounds bei 53,9 Prozent FG in 23,0 Minuten (23 Spiele) © getty 10/32 Die Stats des 22 Jahre alten Big Man stechen nicht unbedingt heraus, er liefert aber viel mehr als nur schnöde Zahlen. Vanderbilt ist vor allem aufgrund seiner vielseitigen Defense und seines Motors ein wichtiges Puzzleteil für die Wolves. © getty 11/32 Platz 11: RICHAUN HOLMES | Sacramento Kings | Vertrag bis 2025 | Gehalt: 10,4 Mio. Dollar | Stats 21/22: 14,5 Punkte und 9,6 Rebounds bei 70,7 Prozent FG in 27,9 Minuten (21 Spiele) © getty 12/32 Seit seinem Wechsel nach Sac-Town 2019 hat er sich stetig weiterentwickelt. Er liegt ligaweit auf Platz 3 bei FG%, gegen die Lakers blieb er bei 12 Versuchen sogar perfekt aus dem Feld (27 Punkte). Auch mit seinem Rebounding dominiert er die Zonen. © getty 13/32 Platz 10: KELLY OUBRE JR. | Charlotte Hornets | Vertrag bis 2023 | Gehalt: 12,0 Mio. Dollar | Stats 21/22: 16,5 Punkte und 3,9 Rebounds bei 46,6 Prozent FG und 39,4 Prozent Dreier in 28,4 Minuten (26 Spiele) © getty 14/32 Der 25-Jährige hat so seine Höhen und Tiefen. Mal bringt er MJ zur Weißglut, mal lässt er einen weit offenen Layup liegen, dann kommen aber auch immer mal wieder 30+-Punkte-Explosionen. Sein Fit bei den Hornets ist deutlich besser als in Golden State. © getty 15/32 Platz 9: DORIAN FINNEY-SMITH | Dallas Mavericks | Vertrag bis 2022 | Gehalt: 4,0 Mio. Dollar | Stats 21/22: 9,1 Punkte und 4,4 Rebounds bei 43,0 Prozent FG und 37,4 Prozent Dreier in 31,2 Minuten (22 Spiele) © getty 16/32 Sein letztes Vertragsjahr ist ein Schnäppchen, im Sommer dürfte er deutlich teurer werden. Seine Stärke als Flügelverteidiger ist bekannt, nach einem schwachen Saisonstart geht auch seine Dreierquote wieder in die richtige Richtung. © getty 17/32 Platz 8: KYLE ANDERSON | Memphis Grizzlies | Vertrag bis 2022 | Gehalt: 9,9 Mio. Dollar | Stats 21/22: 7,9 Punkte, 5,2 Rebounds und 2,4 Assists bei 42,9 Prozent FG und 36,0 Prozent Dreier in 21,7 Minuten (21 Spiele) © getty 18/32 Auch Anderson könnte im kommenden Sommer höher dotierte Angebote abgreifen. Die Vielseitigkeit ist das, was "Slow-Mo" so stark macht: Er verteidigt gut, hat sein Shooting kontinuierlich verbessert und liefert von allem ein bisschen was. © getty 19/32 Platz 7: PATTY MILLS | Brooklyn Nets | Vertrag bis 2023 | Gehalt: 5,9 Mio. Dollar | Stats 21/22: 12,7 Punkte und 2,4 Assists bei 46,4 Prozent FG und 47,4 Prozent Dreier in 28,4 Minuten (23 Spiele) © getty 20/32 Bereits im Sommer wurde der Mills-Deal als einer der Steals der Offseason gefeiert - er hätte anderswo sicherlich mehr verdienen können. Sein Scoring ist in der bisherigen Saison jedoch recht inkonstant, nur von Downtown ist der Australier brandheiß. © getty 21/32 Platz 6: NICOLAS BATUM | L.A. Clippers | Vertrag bis 2023 | Gehalt: 3,2 Mio. Dollar | Stats 21/22: 9,8 Punkte und 5,5 Rebounds bei 52,1 Prozent FG und 43,8 Prozent Dreier in 27,6 Minuten (14 Spiele) © getty 22/32 Vom schlimmsten Vertrag der Liga zum Schnäppchen: Der Franzose hat nach seinem Buyout in Charlotte seine Karriere auf links gedreht. Bei den Clippers beflügelte er im Vorjahr ein starkes Small-Ball-Lineup, der Dreier fällt auch 21/22 hochprozentig. © getty 23/32 Platz 5: DENNIS SCHRÖDER | Boston Celtics | Vertrag bis 2022 | Gehalt: 5,9 Mio. Dollar | Stats 21/22: 17,9 Punkte und 4,9 Assists bei 44,6 Prozent FG und 35,8 Prozent Dreier in 33,3 Minuten (23 Spiele) © getty 24/32 DS17 ist auf dem besten Wege, seine verkorkste Free Agency vergessen zu machen und sich für 2022 doch noch für einen Zahltag in Position zu bringen. Er liefert den Celtics an guten Tagen wichtiges Scoring. Seine Drives sind brandgefährlich. © getty 25/32 Platz 4: ALEX CARUSO | Chicago Bulls | Vertrag bis 2025 | Gehalt: 8,6 Mio. Dollar | Stats 21/22: 8,5 Punkte, 4,1 Assists und 3,7 Rebounds bei 44,2 Prozent FG und 33,3 Prozent Dreier in 28,6 Minuten (23 Spiele) © getty 26/32 Die Lakers beißen sich wohl immer noch in den Hintern. L.A. ließ Caruso Richtung Chicago ziehen, wo sich der 27-Jährige mit seiner bissigen Defense bereits als Publikumsliebling etabliert hat. Auf seiner Position gibt es kaum einen besseren. © getty 27/32 Platz 3: SETH CURRY | Philadelphia 76ers | Vertrag bis 2023 | Gehalt: 8,2 Mio. Dollar | Stats 21/22: 15,9 Punkte und 2,6 Assists bei 50,2 Prozent FG und 40,5 Prozent Dreier in 34,3 Minuten (22 Spiele) © getty 28/32 Seinen aktuellen Kontrakt unterschrieb Curry noch in Dallas, die Mavs gaben ihn nach nur einer Saison für Josh Richardson ab - ganz zur Freude der Sixers. Als verlässlicher Shooter verschafft er Embiid Platz und kratzt dabei an einer 50/40/90-Saison. © getty 29/32 Platz 2: LUGUENTZ DORT | Oklahoma City Thunder | Vertrag bis 2023 | Gehalt: 1,8 Mio. Dollar | Stats 21/22: 17,3 Punkte und 4,0 Rebounds bei 43,3 Prozent FG und 33,5 Prozent Dreier in 32,6 Minuten (22 Spiele) © getty 30/32 Die "Dorture Chamber" ist berühmt-berüchtigt, kein Offensiv-Star will sich dort gegen den bissigen Kanadier wiederfinden. Auch offensiv hat er eine enorme Entwicklung hingelegt, seit OKC den 22-Jährigen 2020 von einem Two-Way-Vertrag beförderte. © getty 31/32 Platz 1: ZACH LAVINE | Chicago Bulls | Vertrag bis 2022 | Gehalt: 19,5 Mio. Dollar | Stats 21/22: 25,9 Punkte, 5,3 Rebounds und 4,0 Assists bei 49,0 Prozent FG und 37,8 Prozent Dreier in 35,0 Minuten (25 Spiele) © getty 32/32 Wenn der 26-Jährige im nächsten Sommer seinen neuen Vertrag unterschreibt, wird er wohl den Max bekommen, circa 34 Mio. pro Jahr. Aktuell liegt er bei etwas mehr als der Hälfte von diesem Betrag - und liefert Leistungen auf All-NBA-Niveau ab!

Cavs-Youngster Darius Garland: Von den Besten gelernt

Resultiert die starke Verteidigung in erster Linie aus dem Ringschutz des dreiköpfigen Big-Man-Lineups, ist die Offense enorm von Garland abhängig. Mit dem 21-Jährigen auf dem Court legt Cleveland ein Offensiv-Rating von 111,3 aufs Parkett - ohne ihn beträgt es mickrige 99,7. Die Bedeutung Garlands für die Cavs-Offense hat sich seit dem Saisonaus von Backcourt-Kollege Collin Sexton nur noch weiter verstärkt.

Garland ist nun der primäre Ballhandler und dieser Rolle wird er mehr als gerecht. Im Vergleich zur Vorsaison hat er in nahezu allen Bereichen einen deutlichen Sprung hingelegt, er glänzt im Pick'n'Roll, mit seinem Shooting, aber auch mit seinem Passing. Das sieht auch Teamkollege Allen so: "Es fühlt sich so an, als ob er mit jedem einzelnen Spiel besser wird. Egal ob es beim Passing, beim Scoring oder beim Lesen der Defense. Er macht enorme Fortschritte, es macht Spaß, ihm dabei zuzusehen."

Seine Entwicklung lässt sich in den Statistiken ablesen, aber nicht nur. Zu seinen Karrierebestwerten bei den Punkten (19,5), Assists (7,2) und True Shooting (58,8 Prozent) gesellt sich eine neue Abgeklärtheit als Leader des weitestgehend jungen Teams. Dabei half ihm sein Sommer beim Team Select, das als Sparringspartner für Team USA bei der Vorbereitung auf die Olympischen Spielen fungierte. Da habe er sich einiges abgeschaut, erklärte Garland, sowohl auf als auch neben dem Court.

In seinem dritten Jahr in der Liga ist er zum Topscorer der Cavs gewachsen, der mittlerweile die Balance, nach seinem eigenen Wurf zu schauen und die Teamkollegen in Szene zu setzen, viel besser meistert. Bestes Beispiel ist sein brandgefährlicher Floater, der auch gerne mal zum Lob-Anspiel umfunktioniert wird.

NBA: Die Entwicklung von Darius Garland in seinen ersten drei Jahren in der Liga