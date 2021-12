NBA: Gala von Luka Doncic! Dallas Mavericks ballern sich zum Rekord-Sieg - Giannis zerstört die Hornets-Träume

Was für ein Feuerwerk der Dallas Mavericks! Die Mavs ballern sich dank einer Gala-Vorstellung von Luka Doncic aus der Krise und zu einem neuen Rekord. Giannis Antetokounmpo zerstört in einem wilden Finish alle Hornets-Träume, die Celtics siegen in einem Krimi gegen Philadelphia.

Indiana Pacers (9-15) - Atlanta Hawks (12-10) 111:114 (BOXSCORE)

Wildes Finish in Indiana und, so viel sei verraten, es war nicht das einzige spektakuläre Ende einer Partie in der Nacht auf Donnerstag. In diesem Fall behielten die Hawks die Oberhand, auch wenn sich Trae Young wenige Sekunden vor dem Ende einen Turnover leistete, der Atlanta fast das Spiel gekostet hätte.

Anstatt den Deckel auf die Partie zu packen, verlor Young schlicht und einfach die Kontrolle über den Ball. Pacers-Rookie Chris Duarte hatte im Fastbreak die Chance zur Führung 7 Sekunden vor dem Ende - vergab aber den Layup. An der Seitenlinie tobte Head Coach Rick Carlisle, der ein Foul gesehen hatte. Die Referees ließen aber laufen, der Ball landete wieder bei Young, der diesmal von der Linie alles klarmachte.

"Ich foule nie. Ich habe noch nie in meinem ganzen Leben jemanden gefoult", scherzte Übeltäter Kevin Huerter angesprochen auf die Szene, in der ein gewisser Kontakt vorhanden war. Für die Refs reichte dies aber nicht zu einem Pfiff. So wurde Youngs Fehler nicht bestraft, mit 33 Punkten (13/27 FG), 10 Assists und 8 Rebounds hatte er zuvor ohnehin eine starke Vorstellung abgeliefert.

Unterstützung kam von Huerter (19) oder John Collins (14). Atlanta war von Beginn an heiß aus der Distanz, doch entscheidend absetzen konnten sie sich nie. Indiana hielt mit einer guten Teamvorstellung dagegen, Malcolm Brogdon (27 und 9 Assists), Domantas Sabonis (22 und 10 Rebounds) und Myles Turner (17 und 9) übernahmen die Hauptlast. Dennoch stand am Ende die sehr bittere, dritte Pleite in Folge.



Orlando Magic (5-18) - Denver Nuggets (10-11) 108:103 (SPIELBERICHT)

Washington Wizards (14-8) - Minnesota Timberwolves (11-11) 115:107 (BOXSCORE)