NBA: Boston Celtics ringen New York Knicks trotz starkem Comeback von Kemba Walker nieder

Trotz eines starken Comebacks von Kemba Walker gegen sein Ex-Team haben sich die Boston Celtics in einem abwechslungsreichen Spiel knapp gegen die New York Knicks durchgesetzt. Neben dem Starduo spielte sich ein Reservist bei Boston in den Vordergrund, Walker wurde von einem weiteren ehemaligen Kelten stark unterstützt.

New York Knicks (13-17) - Boston Celtics (15-15) 107:114 (BOXSCORE)

Walker (29 Punkte, 8/20 FG, 6 Rebounds) kehrte nach knapp einem Monat ohne Einsatz in die Starting Five der Knicks zurück, die unter anderem auch auf Derrick Rose verzichten mussten (Sprunggelenk). Gemeinsam mit Evan Fournier (32, 13/24 FG) war er für 61 der 107 Knicks-Punkte verantwortlich. Da abgesehen vom ineffizienten Julius Randle (20, 6/19 FG, 9 Rebounds) und Alec Burks (19) kein New Yorker mehr als 4 Punkte erzielte, sollte es nicht reichen.

Die Knicks scorten nur 47 Punkte in der ersten Halbzeit, meldeten sich allerdings mit 41 Zählern im dritten Viertel stark zurück, was die Führung zur Folge hatte. Die Celtics trafen jedoch besser aus dem Feld und von der Dreierlinie und nutzten die Knicks-Turnover für 21 Punkte (NY: 9). So fiel für die Hausherren letztlich auch die Diskrepanz bei den Freiwürfen (13/17 vs. 24/30) nicht ins Gewicht.

Bei Boston spielte sich neben den üblichen Verdächtigen Jayson Tatum (25, 9/24 FG, 3/13 3FG, 9 Rebounds) und Jaylen Brown (23, 8/21 FG) Josh Richardson in den Vordergrund. Von der Bank steuerte er 27 Punkte bei (9/14 FG), darunter auch zahlreiche wichtige Offensivaktionen im Schlussviertel sowie der Dagger aus der Ecke. Auch Payton Pritchard überzeugte (16, 6/10), Robert Williams lieferte 15 Zähler und 8 Boards.

Walker kehrt stark zurück - Celtics siegen dank Richardson

Nach wenigen Minuten stand Walker nach einem Drive, gefolgt von einem erfolgreichen Dreier, bei 5. Den besseren Start erwischten dennoch die Kelten, bei denen Jaylen Brown 12 der ersten 21 Punkte erzielte. Nach einem Viertel stand eine komfortable 14-Punkte-Führung zu Buche, auch Jayson Tatum hatte bereits zweistellig gepunktet. Die miesen Zahlen bei den Knicks: 0 Assists, 1/8 von Downtown.

Bis zur Pause änderte sich am Vorsprung der Celtics nichts, von der Bank lieferten Payton Pritchard und Josh Richardson wertvolle Unterstützung. Bei den Knicks hatten die Reservisten noch keinen einzigen Punkt beigesteuert, immerhin überzeugte Evan Fournier (17). Dies machte er auch nach der Pause, dank eines 15:2-Starts waren die Knicks schnell wieder in Schlagdistanz. Nerlens Noel glich kurze Zeit später aus, Tatum und Walker tauschten Dreier aus, ehe der Comebacker mit einem weiteren Triple für die erste Führung des Abends sorgte. Beim Stand von 88:86 ging es ins Schlussviertel.

Dort setzte Richardson ein dickes Ausrufezeichen. 8 der ersten 10 Punkte der Celtics gingen auf sein Konto, plötzlich waren die Gastgeber mit 5 vorne. Mit einem Dreipunktspiel stellte Tatum auf +7, der viertelübergreifende Run betrug 18:8.Der dritte Dreier von Burks sorgte wieder für Spannung, Robert Williams scorte auf der anderen Seite nach einem starken Offensivrebound. Fournier stellte auf -5, Walker foulte aus und Tatum schnappte sich seinen eigenen Fehlwurf zum Tip-In. Randle punktete mit Foul, sein nächster Abschluss war jedoch zu viel und Richardson machte aus der Ecke den Deckel drauf.