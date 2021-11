NBA: Boston Celtics bringen desolate Heat zu Boden - Miami verliert Siegesserie

Im zweiten Spiel eines Back-to-Backs waren die Boston Celtics die deutlich wachere Mannschaft gegen die zuvor so formstarken Miami Heat und gewannen mit 95:78. Miami hat damit eine Siegesserie von fünf Spielen verloren.

Miami Heat (6-2) - Boston Celtics (4-5) 95:78 (BOXSCORE)

Nach einem schlechten Saisonstart und Kritik durch Marcus Smart an den beiden jungen Stars Jaylen Brown und Jayson Tatum geht es weiter aufwärts für die Boston Celtics, die in den Heat eins der besten Teams der jungen Saison überzeugend geschlagen haben.

Boston gelang in der ersten Halbzeit nach ein paar einfachen Punkten für Miami gut, das Spiel auf ihr Tempo zu verlangsamen und die Heat nicht in den Fastbreak zu lassen. Im zweiten Viertel brachen die Heat im Halbfeld dann komplett ein, Boston gewann das Viertel mit 33:9. Erst zwei Tage vorher hatten die Heat 48 Punkte im zweiten Abschnitt gegen die Dallas Mavericks aufgelegt und das Spiel dadurch gewonnen.

Jaylen Brown war mit nur 17 Punkten bei 5/14 aus dem Feld schon der Topscorer der Celtics, bei denen sechs Spieler auf eine zweistellige Punkteausbeute kamen. Brown verpasste jedoch einen Großteil des letzten Viertels mit Muskelproblemen im rechten Oberschenkel.

Jayson Tatum schoss sich mit 3/13 FG für 10 Punkte noch nicht aus seinem Tief, Robert Williams III war mit 4 Punkten und 10 Rebounds unauffällig. Dafür überzeugten neben Dennis Schröder mit 14 Punkten bei 5/12 FG (1/4 3P), 6 Assists und 2 Steals bei 3 Turnover in fast 30 Minuten auch Aaron Nesmith (13, 3/5 3P) und Romeo Langford (12) von der Bank kommend.

Auffällig in der Rotation der Celtics: Grant Williams kam erster Spieler von der Bank, stand aber insgesamt nur 12 Minuten auf dem Feld. Payton Pritchard kam trotz der Abwesenheit von Josh Richardson (Fußverletzung) erst in der Garbage Time zum Einsatz.

Kyle Lowry frühzeitig raus mit Knöchelverletzung

Auf der Gegenseite erwischte Kyle Lowry (6, 2/9 FG, 6 Turnover) einen besonders schwachen Abend und musste das Spiel auch noch frühzeitig mit einer Knöchelverletzung zum Ende des dritten Viertels verlassen, nachdem Duncan Robinson (16, 5/17 3P) rückwärts in ihn reingefallen war. Jimmy Butler kam auf 20 Punkte bei 8/18 FG, Bam Adebayo wurde erst in der zweiten Halbzeit wach für immerhin 13 Punkte (4/8 FG) und 4 Assists bei 5 Turnover.

Beide Teams hatten offensive Startschwierigkeiten und tauschten in den ersten drei Minuten nur Fehlwürfe aus, nach der Hälfte des ersten Viertels führte Miami gerade einmal mit 12:7. Mit vier schnellen Punkten im zweiten Viertel stellte Miami auf 28:21, fügte jedoch nur noch mickrige fünf Zähler hinzu in den restlichen elf Minuten bis zur Pause. Die Heat hatten in der ersten Halbzeit nur 28,2 Prozent ihrer Würfe getroffen und mehr Turnover (12) als getroffene Field Goals (11).

Früh im dritten Viertel führten die Celtics sogar erstmals mit +20, diese Führung halbierte Miami etwas später jedoch mit zehn unbeantworteten Punkten. Näher als auf -8 kamen die Heat jedoch nicht mehr heran, bevor ihre Offensive im Halbfeld erneut komplett einbrach.

Dank eines Dreipunktspiels von Schröder ging Boston mit 75:57 ins Schlussviertel, das sich sehr ereignislos gestaltete. Knapp vier Minuten vor Schluss wechselte Heat-Coach Erik Spoelstra seine Starter aus, das Spiel war schon vorher gelaufen.