NBA News: Rückenschmerzen? Ben Simmons verpasst nächstes Training bei Philadelphia 76ers

Ben Simmons hat ein für ihn geplantes individuelles Training bei den Philadelphia 76ers nicht absolviert und sich stattdessen am Rücken behandeln lassen, wie Adrian Wojnarowski (ESPN) berichtet. Zudem hat Sixers-Präsident Daryl Morey betont, dass für Simmons kein Trade unmittelbar ansteht.

Nach Beschwerden über Rückenschmerzen sei Simmons demnach kurz am Rücken untersucht worden, bevor ihn der Physiostab der Sixers zum Training freistellte. Simmons lehnte jedoch offenbar, ein gemeinsames Teamtraining gab es am Donnerstag nicht.

Rich Paul, der Agent des Australiers, habe den Verantwortlichen der Mannschaft bereits mitgeteilt, dass Simmons mental aktuell nicht bereit sei zu spielen. Die Verantwortlichen um Morey wollen sich wohl mit Simmons erneut am Freitagmorgen treffen, um über nächste Schritte zu sprechen.

Auf dem Injury Report für das Topspiel der Sixers gegen die Nets am Freitag wird Simmons aufgrund von "Rückkehr zu Wettbewerbsform" als fraglich aufgeführt. Eine Teilnahme am Spiel käme zum aktuellen Zeitpunkt sehr überraschend.

Trade-Kandidaten 2021/22: Alle warten auf das große Beben © getty 1/31 Das Trade-Karussell steht in der NBA nie still. Mit Ben Simmons ist ein prominenter Name zu haben, doch der Point Guard ist bei Weitem nicht der einzige Star, der in der Saison 2021/22 umziehen könnte. SPOX stellt die Kandidaten vor. © getty 2/31 BEN SIMMONS (Sixers): Die komplette NBA wartet auf eine Lösung in der Simmons-Saga, doch die Situation scheint festgefahren. Der Australier streikt, hat angeblich bereits seine Wohnung ausgeräumt und will nie mehr im Sixers-Jersey auflaufen … © getty 3/31 … doch Philly weigert sich beharrlich, von den hohen Trade-Forderungen abzurücken. Angeblich wollten die Sixers C.J. McCollum, drei Erstrundenpicks und drei Pick-Swaps von den Trail Blazers für Simmons haben. Portland lehnte ab. © getty 4/31 Angeblich hoffen die Sixers, dass der Point Guard doch noch zum Team stößt und mit guten Leistungen auf dem Court seinen Trade-Wert steigert - der ist aktuell im Keller. Doch Simmons scheint gewillt, trotz Geldstrafen den Streik durchzuziehen. © getty 5/31 Gleichzeitig gilt Sixers-Boss Daryl Morey als harter Verhandler, der nicht so leicht von seinen (sehr hohen) Vorstellungen abrücken wird. Die Saga könnte unschön werden und sich noch eine Weile hinziehen. Denn Philly hofft vor allem auf einen Namen. © getty 6/31 DAMIAN LILLARD (Trail Blazers): Den Sommer über hielten sich lange Zeit Spekulationen, der Blazers-Star könnte nach vier Erstrunden-Niederlagen aus den vergangenen fünf Jahren einen Trade fordern. Das wies Lillard selbst aber zurück. © getty 7/31 Der sechsmalige All-Star will den Blazers und seinem neuen Head Coach Chauncey Billups wohl noch eine Chance geben. Allerdings blieben signifikante Verbesserungen in der Offseason aus. Zieht Lillard bei einem schlechten Saisonstart doch die Reißleine? © getty 8/31 Genau darauf hoffen die Sixers, die ein Auge auf Lillard geworfen haben. Portland wird den Franchise-Star aber nur im äußersten Notfall ziehen lassen. Womöglich muss vorher C.J. MCCOLLUM gehen, sollte Portland das Team doch umstrukturieren wollen. © getty 9/31 MALCOLM BROGDON, CARIS LEVERT und MYLES TURNER (Pacers): Laut Marc Stein war Brogdon Teil eines potenziellen Trade-Pakets, um Simmons zu erwerben. Philly blieb unbeeindruckt, scheinbar sind die Pacers aber bereit, ihren Point Guard abzugeben. © getty 10/31 Gleiches gilt scheinbar für LeVert. Der 27-Jährige, erst im Januar nach Indiana gewechselt, soll ebenfalls Teil des Trade-Angebots für Simmons gewesen sein. Auch der dritte im Bunde kennt sich mit Trade-Gerüchten aus. © getty 11/31 Big Man Turner wird so gut wie jedes Jahr als Trade-Kandidat gehandelt. Die Frage, ob das Duo Turner/Domantas Sabonis auf Dauer funktionieren kann, steht immer noch im Raum. Vor einem Jahr wäre er schon mal fast getradet worden. © getty 12/31 BRADLEY BEAL (Wizards): Der Wizards-Star hat bislang keinerlei Anstalten gemacht, Washington den Rücken kehren zu wollen. Und dennoch taucht sein Name immer wieder in Spekulationen auf. Beal ist eigentlich zu gut, um nur ums Play-In-Turnier zu spielen. © getty 13/31 Entsprechend wird schon lange gemutmaßt, ob er bei anhaltendem Misserfolg der Wizards irgendwann einen Trade fordern könnte. Im Sommer 2022 könnte er zudem Free Agent werden, bisher war er der Franchise gegenüber aber sehr loyal. © getty 14/31 JOHN WALL (Rockets): Deutlich mehr Gewissheit gibt es bei seinem ehemaligen Backcourt-Partner. Wall spielt in den Zukunftsplanungen der Rockets keine Rolle, er wird kein Spiel mehr für Houston absolvieren, bis die Franchise einen Trade gefunden hat. © getty 15/31 Das könnte allerdings dauern, der 31-Jährige verdient in dieser Saison 44,3 Mio. Dollar, für 2022/23 besitzt er eine Spieleroption in Höhe von 47,4 Mio. Für rivalisierende Teams könnte ein Trade für ERIC GORDON da schon interessanter sein. © getty 16/31 DANIEL THEIS (Rockets): Und was passiert mit Theis? Der Deutsche hat erst im Sommer unterschrieben, er soll als Mentor für das überwiegend junge Team fungieren. Wenn ein interessiertes Team anklopft, würde Houston aber sicherlich nicht nein sagen. © getty 17/31 KEVIN LOVE (Cavaliers): Auch der Champion von ‘16 hat einen üppigen Vertrag mit 60,2 Mio. Dollar über zwei Jahre im Gepäck, der nicht so leicht zu verschiffen ist. Die Zeichen stehen aber schon lange auf Abschied, findet Cleveland endlich einen Abnehmer? © getty 18/31 COLLIN SEXTON (Cavaliers): Ein weiterer Trade-Kandidat der Cavs, um den sich im Sommer zahlreiche Gerüchte rankten. Cleveland hielt bisher am 22-Jährigen fest - oder bekam kein passendes Angebot. © getty 19/31 Eine vorzeitige Verlängerung mit dem angehenden Restricted Free Agent gab es aber auch noch nicht (Deadline ist der 18. Oktober). Womöglich tut sich hier im Laufe der Saison noch etwas. © getty 20/31 ANDREW WIGGINS und JAMES WISEMAN (Warriors): Apropos Gerüchte aus dem Sommer. Die Dubs sollen ein Auge auf verschiedene Superstars geworfen haben, um die Prime von Curry, Thompson und Green möglichst gut auszunutzen. © getty 21/31 Sollte ein Superstar wie beispielsweise Beal auf den Markt kommen, müsste Golden State wohl Wiseman sowie die Rookies JONATHAN KUMINGA und MOSES MOODY auf den Tisch legen. Wiggins müsste in einem solchen wegen der Gehälter integriert werden. © getty 22/31 KRISTAPS PORZINGIS (Mavs): Nach seiner verminderten Rolle in den Playoffs unter Coach Rick Carlisle hatte der Big Man angeblich auf einen Trade gehofft. Unter dem neuen Mann an der Seitenlinie Jason Kidd hofft er aber auf einen Neustart. © getty 23/31 Porzingis muss 21/22 allerdings zeigen, dass er die Rolle des zweiten Stars in Dallas neben Luka Doncic wirklich ausfüllen kann. Ist dies nicht der Fall, müssen die Mavs womöglich über ein Ende des Porzingis-Kapitels nachdenken. © getty 24/31 GORAN DRAGIC (Raptors): Apropos Mavs, die haben angeblich ein Auge auf den Dragon geworfen. Der war mit seinem Trade nach Toronto alles andere als glücklich, er wird die Saison ziemlich sicher nicht in Kanada beenden. © getty 25/31 BUDDY HIELD (Kings): Der Shooting Guard war im Sommer wohl schon so gut wie weg, die Lakers schwenkten in letzter Sekunde allerdings doch noch um. Statt Hield schnappte sich L.A. Russell Westbrook. © getty 26/31 Als einer der besten Shooter der NBA (40,6 Prozent Karriere-Dreierquote) könnte er auch während der Saison Interesse auf sich ziehen. Der Kings-Backcourt ist mit De'Aaron Fox, Tyrese Haliburton und Nr.9-Pick Davion Mitchell ohnehin prall gefüllt. © getty 27/31 TERRENCE ROSS (Magic): Beim Magic-Ausverkauf vor der Trade Deadline 2021 blieb der Guard als letztes Kernstück der ehemaligen Playoff-Teams in Orlando zurück. In die Timeline der Magic passt er nicht mehr, vielleicht klopft ein Contender an. © getty 28/31 DERRICK FAVORS (Thunder): Ein weiterer Veteran, der zu haben sein wird. Der 30-jährige Big kam im Sommer als Salary Dump nach OKC, im Rebuild der Thunder spielt er langfristig aber natürlich keine Rolle. © getty 29/31 GM Sam Presti wird ihn im Laufe der Saison liebend gerne für einen zukünftigen Draft-Pick weiterverscherbeln. Einen Jazz-Erstrundenpick gab es bereits für das Aufnehmen des Vertrags. Favors legte 20/21 im Schnitt 5,4 Punkte und 5,5 Rebounds auf. © getty 30/31 THADDEUS YOUNG (Spurs): San Antonio hat sich in der Offseason von mehreren Veteranen getrennt und seine Verjüngungskur fortgesetzt. Young kam als Gegenwert im DeRozan-Trade und ist als Glue Guy wertvoll. © getty 31/31 Entweder als Veteran im eigenen Team, der die Jungspunde anleitet und wertvolle Tipps gibt, oder für einen Titelanwärter. Bei einem passenden Angebot würden die Spurs den 33-Jährigen sicherlich ziehen lassen.

Noch kein Trade für Simmons in Sichtweite

Der bereits lange anhaltende Konflikt könnte sich laut Morey jedoch noch weit in die Zukunft erstrecken. "Ihr werdet denken, dass ich Witze mache, aber das mache Ich nicht. Das hier könnte noch vier Jahre dauern", sagte der President of Basketball Operations gegenüber der Radiostation 97.5 The Fanatic.

Morey erläuterte weiter: "Wir sind in der Prime von Joel Embiids Karriere, das hier ist keine kurzfristige Angelegenheit. Jeden Tag erwarten wir Ben Simmons zurück bei uns, oder wir werden ihn für einen Spieler traden, der einen Unterschied machen kann. Die Leute sollten es sich gemütlich machen, das wird eine lange Zeit dauern."

Nach einem zweiwöchigen Streik während der Saisonvorbereitung kehrte Simmons am 11. Oktober zu den 76ers zurück, hat seitdem aber noch nicht vollständig an einem Training des Teams teilgenommen.

Am Montag wurde er von Head Coach Doc Rivers nach Hause geschickt, als er die Teilnahme an einer Übung verweigerte. Dafür hat das Team ihn für das erste Saisonspiel gegen die New Orleans Pelicans suspendiert. Durch seinen Streik hat Simmons schon um die 2 Millionen Dollar an Strafen durch die 76ers erhalten.