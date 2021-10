NBA - Kevin Durant äußert sich zu Suspendierung von Kyrie Irving bei den Brooklyn Nets

Das Thema Kyrie Irving beschäftigt die Brooklyn Nets weiterhin. Nachdem der Point Guard vom Team aufgrund seiner Impfverweigerung vorerst suspendiert wurde, sprach nun Star-Kollege Kevin Durant über die Situation.

Der 33-Jährige sei weder wütend auf Irving noch auf die Nets, sagte er am Rande des finalen Preseason-Spiels der Nets gegen die Minnesota Timberwolves. Er hoffe jedoch, dass sich früher oder später eine Lösung für die Situation finden lässt.

"Ich will Kyrie definitiv dabei haben", sagte Durant. "Ich wünschte, nichts von alldem würde passieren, aber in dieser Situation befinden wir uns. Kyrie hat seine Entscheidung getroffen und das Team hat seine Entscheidung getroffen. Ich kann mich nur auf mich selbst konzentrieren. Aber ich bin mir immer noch sicher, dass beide Parteien die beste Lösung finden werden."

Irving will sich als einziger Spieler der Nets nicht impfen lassen, folglich darf er nach den Anordnungen der Stadt New York nicht an Heimspielen und Trainings teilnehmen. Die Nets haben entschieden, dass sie den 29-Jährigen nicht als Teilzeitkraft dabei haben wollen, entsprechend fehlt er nun bis auf Weiteres komplett.

Trade-Szenarien für Kyrie: Nimm' du mein Problem, ich nehm' deins! © getty 1/17 Kyrie Irving hat sich bei den Brooklyn Nets ins Abseits manövriert, weil er sich nicht impfen lassen will. Wie geht es nun weiter mit dem Point Guard? © getty 2/17 Lässt er sich impfen, würden die Nets ihn mit offenen Armen empfangen. Bisher sieht es jedoch nicht danach aus. Ob sich die Regularien in New York rechtzeitig ändern, ist auch nicht absehbar … © getty 3/17 Irving könnte also die komplette Saison verpassen, wenn sich nichts ändert. 2022 wird er Free Agent. Berichten zufolge liegen Gespräche über eine Vertragsverlängerung bereits auf Eis. © getty 4/17 Brooklyn droht womöglich also überhaupt keinen Gegenwert von bzw. für Irving zu bekommen. Müssen sie ihn also traden? Insider Shams Charania zufolge ist das zumindest nicht ausgeschlossen, auch wenn GM Sean Marks etwas anderes sagte. © getty 5/17 Es müsste schon ein sehr gutes Angebot sein, und angesichts der Situation ist unklar, ob irgendein Team ein solches machen wird. Wir stellen dennoch mal einige Trade-Szenarien vor. © getty 6/17 Ein Kandidat sind sicherlich die MINNESOTA TIMBERWOLVES, die sich auch für Ben Simmons interessiert haben. Wären D’Angelo Russell und Naz Reid genug? © getty 7/17 Vermutlich nicht, aber Russell hat zumindest eine Vorgeschichte in Brooklyn. 2018/19 wurde der Point Guard zum bisher einzigen Mal in seiner Karriere als Nets-Spieler All-Star. © getty 8/17 Auch ein Ex-Team von Kyrie könnte ein Angebot machen - und zwar die CLEVELAND CAVALIERS. Ein Paket könnte aus Collin Sexton, Kevin Love und Isaac Okoro bestehen. © getty 9/17 Okoro hat viel Talent als Flügelverteidiger, Sexton könnte als Scorer Irving ersetzen. Love kann werfen. Passt doch … © getty 10/17 … oder nicht? Wir dürfen nicht vergessen: Irving hat auch bei seinem Abschied aus Cleveland anno 2017 verbrannte Erde hinterlassen. © getty 11/17 Gut, vermutlich nicht. Wie wäre es mit den DALLAS MAVERICKS? Diese suchen bekanntlich schon länger einen zweiten Star und vor allem Playmaker neben Luka Doncic. © getty 12/17 Ist ein Angebot aus Kristaps Porzingis und Trey Burke genug? Einen Shotblocker könnten die Nets zumindest recht gut gebrauchen. Nets-Star Kevin Durant gab KP einst den Namen "Unicorn". © getty 13/17 Die SAN ANTONIO SPURS standen einst auf Irvings Liste potenzieller Wunschdestinationen. Sie haben nur keinen Star anzubieten … © getty 14/17 … aber dafür jede Menge defensivstarke Rollenspieler. Ob sich die Nets aber mit Thaddeus Young, Dejounte Murray + x zufrieden geben? © getty 15/17 Natürlich könnte man auch einfach ein Problem für ein anderes traden. Hier kämen die PHILADELPHIA 76ers ins Spiel, die einen unzufriedenen All-Star in ihren Reihen haben … © getty 16/17 Ben Simmons würde Playmaking und vor allem Defense liefern, letzteres fehlt den Nets. Irving wiederum könnte den Sixers den zweiten Scorer neben Joel Embiid bieten, den sie suchen. © getty 17/17 Ist eins dieser Szenarien wahrscheinlich? Vermutlich nicht, dafür hat Irving seinen eigenen Tradewert wohl zu sehr beschädigt. Immerhin hat er aber ein Karriereende nun doch ausgeschlossen. Es bleibt spannend!

Kyrie Irving: Steve Nash hat die Nachricht "nicht angehört"

"Das ist nicht die ideale Situation zum Beginn der Saison", sagte Durant. "Aber es liegt nicht in meiner Kontrolle. Was bringt es, sich aufzuregen? Wir werden seine Meinung nicht ändern, versteht ihr? Wir lassen ihn und das Team herausfinden, was zu tun ist. Ich kann nicht zu wütend sein auf die Entscheidung, die jemand für sich selbst trifft."

Selbst ohne Irving gelten die Nets in der kommenden Saison als einer der Topfavoriten auf den Titel. Irving hatte in einem Instagram Live am Mittwoch seine Position erklärt und noch einmal betont, wie er zu der Anordnung in New York steht. Es sieht derzeit nicht danach aus, dass er sich bald impfen lassen wird.

Head Coach Steve Nash wurde nach Botschaft des Superstars gefragt. "Ich habe sie mir ehrlich gesagt nicht wirklich angehört", kommentierte der zweimalige MVP.