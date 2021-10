NBA News: Dennis Schröder steht nach Knieproblemen vor Comeback - Celtics-Coach gibt Entwarnung

Celtics-Coach Ime Udoka hat bezüglich des angeschlagenen Knies von Dennis Schröder Entwarnung gegeben. Der deutsche Point Guard wird in dieser Woche ins Training zurückkehren und könnte auch am Mittwoch in der Preseason wieder auflaufen.

Schröder hatte die Partie der Celtics gegen die Raptors am Wochenende aufgrund einer Knieprellung verpasst. "Er ist einfach nur im Training vor ein paar Tagen gestürzt", erklärte Celtics-Coach Udoka nach einer leichten Trainingseinheit am Sonntag.

"Er hat sein Knie vor dem Spiel getestet, hat sich aber nicht besonders wohl gefühlt. Ich wollte vorsichtig sein, das ist ja nur ein Preseason-Spiel", erklärte Udoka. Schröder soll am Montag ins Training zurückkehren, auch bezüglich eines Einsatzes am Mittwoch gegen die Magic zeigte sich der Head Coach optimistisch. "Wir werden es morgen testen und dann wissen wir mehr."

Schröder hatte vergangene Woche beim Preseason-Auftakt der Celtics sein Debüt im Trikot der Kelten gefeiert, hatte allerdings noch gewisse Anlaufschwierigkeiten (6 Punkte bei 1/7 FG). Das zweite Preseason-Spiel setzte er aus.

Nun stehen für Boston noch zwei weitere Testspiele vor dem Saisonstart am 19. Oktober an. In der Nacht auf Donnerstag spielen die Celtics erneut gegen die Magic und Schröders Landsmänner Moritz und Franz Wagner, in der Nacht auf Samstag geht es zum Abschluss gegen die Miami Heat.

Schröder könnte nach seiner Bankrolle gegen die Raptors dann womöglich zum Starter aufrücken, da Guard Jaylen Brown derzeit aufgrund eines positiven Corona-Tests fehlt. Udoka kündigte an, mit seinen Lineups experimentieren zu wollen: "Wir haben darüber im Training gesprochen und wollen versuchen, ob es auch im Spiel funktioniert mit Dennis und Payton (Pritchard, Anm. d. Red.). Dann haben wir zwei Playmaker und natürlich Paytons Fähigkeiten als Shooter. Wir wollen testen, ob auch dieses kleinere Lineup funktioniert."