NBA - Die Redaktions-Tipps zu den wichtigsten Awards 2021/22: Wer wird MVP und wer wird Champion?

Es ist endlich wieder soweit, die neue NBA-Saison steht vor der Tür! Bevor in der Nacht auf Mittwoch das Rennen um die Larry O'Brien Trophy startet, wirft SPOX einen Blick in die Glaskugel: Wer wird MVP der Saison 2021/22? Wer ist der beste Rookie? Und wer schnappt sich den Titel?

NBA Award-Tipps 2021/22: Wer wird Most Improved Player?

Ole Frerks: O.G. Anunoby (Raptors)

Siakam fällt zu Beginn der Saison aus, das bedeutet viele Möglichkeiten für die anderen Raptors, allen voran Anunoby. Der Forward war schon letzte Saison zeitweise stark verbessert und wird nun den nächsten Schritt machen.

Robert Arndt: Kevin Porter Jr. (Rockets)

Klar, mit Jalen Green haben die Rockets nun einen weiteren Scorer, doch für den Moment dürfte KPJ das Grünste aller Lichter besitzen. Als neuer Point Guard wird Porter Jr. die meiste Zeit den Ball haben und entsprechend fette Zahlen auflegen.

Philipp Jakob: Michael Porter Jr. (Nuggets)

Kein Jamal Murray heißt in erster Linie mehr Möglichkeiten für MPJ. Ein hervorragender Scorer ist er bereits, wenn er jetzt auch als Playmaker und defensiv zumindest mal Verbesserungen zeigt und seine Stats weiter nach oben treibt, hat er gute Chancen auf den Award.

Florian Regelmann: Nickeil Alexander-Walker (Pelicans)

Sah letzte Saison schon phasenweise spektakulär aus (37-Punkte-Spiel gegen die Clippers), sieht jetzt noch viel besser aus und hat in New Orleans alle Chancen, zum Breakout-Star zu werden.

MVP? Scoring-Champion? Das sind 2021/22 die Favoriten in Las Vegas © getty 1/41 In der Nacht auf Mittwoch fällt der Startschuss der Saison 2021/22. Wer sind die Favoriten auf die wichtigsten Awards? Wer hat laut den Buchmachern in Las Vegas die besten Chancen auf den MVP? SPOX zeigt die aktuellen Wettquoten. © getty 2/41 Zur Erklärung: Eine Quote von +500 bedeutet, dass man mit einem richtigen Tipp bei 100 Dollar Einsatz 500 Dollar Reingewinn erzielt. Bei -150 müsste man dagegen 150 Dollar einsetzen, um 100 Dollar zu gewinnen. Die Quoten stammen von BetMGM. © getty 3/41 Wer wird SIXTH MAN OF THE YEAR? Platz 5: TYLER HERRO | Team: Miami Heat | Wettquote: +1.500 © getty 4/41 Platz 4: JOE INGLES | Team: Utah Jazz | Wettquote: +1.200 © getty 5/41 Platz 2: PATTY MILLS | Team: Brooklyn Nets | Wettquote: +1.100 © getty 6/41 Platz 2: KEVIN HUERTER | Team: Atlanta Hawks | Wettquote: +1.100 © getty 7/41 Platz 1: JORDAN CLARKSON | Team: Utah Jazz | Wettquote: +550 © getty 8/41 Wer wird DEFENSIVE PLAYER OF THE YEAR? Platz 5: GIANNIS ANTETOKOUNMPO (Bucks) und JOEL EMBIID (Philadelphia 76ers) | Wettquote: +1.000 © getty 9/41 Platz 4: ANTHONY DAVIS | Team: Los Angeles Lakers | Wettquote: +700 © getty 10/41 Platz 3: MYLES TURNER | Team: Indiana Pacers | Wettquote: +650 © getty 11/41 Platz 1: BEN SIMMONS | Team: Philadelphia 76ers | Wettquote: +350 © getty 12/41 Platz 1: RUDY GOBERT | Team: Utah Jazz | Wettquote: +350 © getty 13/41 Wer wird MOST IMPROVED PLAYER OF THE YEAR? Platz 5: COLLIN SEXTON (Cavaliers) und ZACH LAVINE (Bulls) | Wettquote: +1.200 © getty 14/41 Platz 4: KEVIN PORTER JR. | Team: Houston Rockets | Wettquote: +900 © getty 15/41 Platz 3: MICHAEL PORTER JR. | Team: Denver Nuggets | Wettquote: +750 © getty 16/41 Platz 1: ZION WILLIAMSON | Team: New Orleans Pelicans | Wettquote: +700 © getty 17/41 Platz 1: SHAI GILGEOUS-ALEXANDER | Team: Oklahoma City Thunder | Wettquote: +700 © getty 18/41 Wer wird ROOKIE OF THE YEAR? Platz 4: SCOTTIE BARNES | Team: Toronto Raptors | Wettquote: +800 © getty 19/41 Platz 4: EVAN MOBLEY | Team: Cleveland Cavaliers | Wettquote: +800 © getty 20/41 Platz 3: JALEN SUGGS | Team: Orlando Magic | Wettquote: +750 © getty 21/41 Platz 2: JALEN GREEN | Team: Houston Rockets | Wettquote: +300 © getty 22/41 Platz 1: CADE CUNNINGHAM | Team: Detroit Pistons | Wettquote: +250 © getty 23/41 Wer wird MVP der Saison 2021/22? Platz 5: STEPHEN CURRY | Team: Golden State Warriors | Wettquote: +900 © getty 24/41 Platz 4: GIANNIS ANTETOKOUNMPO | Team: Milwaukee Bucks | Wettquote: +800 © getty 25/41 Platz 2: JOEL EMBIID | Team: Philadelphia 76ers | Wettquote: +700 © getty 26/41 Platz 2: KEVIN DURANT | Team: Brooklyn Nets | Wettquote: +700 © getty 27/41 Platz 1: LUKA DONCIC | Team: Dallas Mavericks | Wettquote: +400 © getty 28/41 Wer wird Scoring-Champion 2021/22? Platz 5: JOEL EMBIID | Team: Philadelphia 76ers | Wettquote: +700 © getty 29/41 Platz 4: DAMIAN LILLARD | Team: Portland Trail Blazers | Wettquote: +550 © getty 30/41 Platz 3: LUKA DONCIC | Team: Dallas Mavericks | Wettquote: +500 © getty 31/41 Platz 2: STEPHEN CURRY | Team: Golden State Warriors | Wettquote: +300 © getty 32/41 Platz 1: BRADLEY BEAL | Team: Washington Wizards | Wettquote: +250 © getty 33/41 Wer gewinnt die EASTERN CONFERENCE? Platz 3: PHILADELPHIA 76ERS | Wettquote: +750 © getty 34/41 Platz 2: MILWAUKEE BUCKS | Wettquote: +425 © getty 35/41 Platz 1: BROOKLYN NETS | Wettquote: -125 © getty 36/41 Wer gewinnt die WESTERN CONFERENCE? Platz 3: PHOENIX SUNS | Wettquote: +700 © getty 37/41 Platz 2: GOLDEN STATE WARRIORS | Wettquote: +425 © getty 38/41 Platz 1: LOS ANGELES LAKERS | Wettquote: +170 © getty 39/41 Wer gewinnt die NBA CHAMPIONSHIP 2021/22? Platz 3: MILWAUKEE BUCKS und GOLDEN STATE WARRIORS | Wettquote: +900 © getty 40/41 Platz 2: LOS ANGELES LAKERS | Wettquote: +400 © getty 41/41 Platz 1: BROOKLYN NETS | Wettquote: +240

Stefan Petri: Michael Porter Jr. (Nuggets)

Ohne Jamal Murray wird Porter Jr. auf jede Menge Würfe kommen, 25 Punkte pro Spiel bei guten Quoten halte ich durchaus für realistisch. Wenn die Nuggets im Westen mithalten, könnte sich das für ihn in Hardware niederschlagen.

Philipp Schmidt: Michael Porter Jr. (Nuggets)

Alexander-Walker und Kevin Porter Jr. dürfen sich in New Orleans und Houston austoben, sportlicher Erfolg lässt jedoch auf sich warten. Anders sieht dies in den Rocky Mountains aus, wo ein anderer Porter Jr. in seinem vierten Jahr einen weiteren Sprung macht und das anfängliche Fehlen von Jamal Murray mehr als kompensiert.

Gianluca Fraccalvieri: Jaren Jackson Jr. (Grizzlies)

Eigentlich hätte er vergangenes Jahr schon explodieren sollen, aber Verletzungen machten ihm einen Strich durch die Rechnung. Dieses Jahr ist das Jahr des Forwards, der gemeinsam mit Ja Morant einen ekelhaften One-Two-Punch bei den Grizzlies bilden wird. Good times ahead in Memphis.

Ruben Martin: O.G. Anunoby (Raptors)

Anunoby machte in der Albtraumsaison der Raptors trotzdem gute individuelle Fortschritte und wird zurück in Toronto den nächsten Schritt machen als Scorer und Playmaker. Ein elitärer Verteidiger gegen fast jeden Spielertypen ist er bereits.