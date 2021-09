NBA News: Dallas Mavericks verpflichten offenbar Ex-Knicks-Guard Frank Ntilikina

Die Dallas Mavericks stehen offenbar kurz vor der Verpflichtung von Frank Ntilikina. Der Nr.8-Pick des Draft 2017 soll den Mavs mehr Tiefe im Backcourt verleihen.

Das berichtet Marc Stein (Substack). Demnach sei Dallas die "wahrscheinliche" nächste Destination des Point Guards, dessen Vertrag bei den New York Knicks im Sommer auslief und nicht verlängert wurde.

Dallas habe bereits im Draft 2017 ein Auge auf den Franzosen gehabt, allerdings schnappten die Knicks an Position acht zu. Die Mavs wählten stattdessen Dennis Smith Jr. mit dem neunten Pick. Letzterer wurde nach nur eineinhalb Jahren im Trade für Kristaps Porzingis wieder abgegeben, konnte sich aber auch in New York nicht durchsetzen.

Gleiches gilt allerdings auch für Ntilikina. Zwar gilt er als talentierter Verteidiger, doch offensiv blieb die erhoffte Entwicklung bisher aus. Vergangene Saison kam er in 33 Einsätzen auf nur noch knapp 10 Minuten Einsatzzeit, in denen er 2,7 Punkte bei 36,7 Prozent aus dem Feld auflegte. Sein Karriereschnitt beträgt nach vier Jahren bei den Knicks 5,5 Punkte bei 36,6 Prozent Feldwurfquote und 32,8 Prozent aus der Distanz (dazu 2,7 Assists und 2,0 Rebounds).

In seinem letzten Jahr auf seinem Rookie-Vertrag verdiente er 2020/21 6,2 Millionen Dollar, bei den Mavs wird er voraussichtlich einen ungarantierten Vertrag oder zum Minimum (1,8 Mio.) unterschreiben. Derzeit hat Dallas 14 Spieler mit garantierten Verträgen im Kader, Moses Brown besitzt einen ungarantierten Kontrakt.