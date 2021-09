NBA: Wie Anthony Bennett zum größten Fehlgriff der jüngsten NBA-Geschichte wurde

2013 schockten die Cleveland Cavaliers die NBA-Welt, als sie Anthony Bennett trotz geteilter Meinungen im Front Office zum ersten Pick im Draft machten. Der Kanadier konnte den hohen Erwartungen nie gerecht werden und stellte einige traurige Rekorde auf. Wir blicken zurück, wie er zum größten Fehlgriff der jüngsten NBA-Geschichte werden konnte.

"Jabbar, Magic, LeBron, Bennett. Wie hört sich das an an?", waren die ersten Worte von ESPN-Reporter Shane Battier an einen sichtlich überraschten Anthony Bennett, nachdem dieser von David Stern gerade zum ersten Pick des 2013er NBA-Drafts ernannt worden war.

Und er war nicht der einzige, der von der Wahl der Cleveland Cavaliers, sagen wir mal, verwundert war. Insider Bill Simmons, der damals noch für ESPN kommentierte, konnte sein Erstaunen kaum verbergen. "Woaaah, woah", waren die einzigen Buchstaben, die der sonst so wortgewandte Simmons in diesem Moment rausbekam und auch die Cavs-Fans in der Halle konnten sich nur verwundert an den Kopf fassen.

Die gesamte Liga stand unter Schock. Hatten die Cavaliers da gerade wirklich diesen Anthony Bennett mit dem ersten Pick gewählt, der an der kleinen University of Nevada ein Jahr gespielt hatte und zu keinem Zeitpunkt aussah wie ein zukünftiger Superstar? "Ich bin genauso überrascht wie alle anderen", sagte Bennett im Anschluss an seine Wahl. Aber wie konnte es überhaupt so weit kommen?

Anthony Bennett: Wie konnte er der Nr.1-Pick werden?

Um das zu verstehen, müssen wir ein paar Jahre zurückgehen. Seit 1964 wartete die Stadt Cleveland auf den ersten Meistertitel in einer der großen US-Sportligen, aber weder die Browns, noch die Indians oder eben die Cavaliers schafften es, diese Erwartungen zu erfüllen. 2003 kam dann endlich die Hoffnung nach Ohio mit den Namen LeBron James. Der Youngster aus Akron zeigte umgehend, dass er der herbeigesehnte Superstar ist und die Hoffnungen auf einen Titel in Cleveland waren so groß wie wohl noch nie.

Aber es sollte erstmal nicht so sein. Das Management verpasste es, dem King anständige Hilfe an die Hand zu geben, sodass es wahrlich ein Wunder war, dass LeBron diese Rumpftruppe 2007 bis in die Finals führte. Dort waren die Spurs in vier Spielen aber deutlich zu stark. In den kommenden Jahren scheiterten die Cavs dann zweimal an den Celtics und einmal an den Magic. 2010 war dann bekanntlich die ersten Amtszeit des Kings in Cleveland vorbei und er verabschiedete sich an den South Beach, um mit Dwyane Wade und Chris Bosh das erste Superteam der Geschichte zu formen.

Was in Cleveland zurückblieb, war nicht viel mehr als ein Scherbenhaufen. 2010/11 gewannen die Cavs sage und schreibe 19 Spiele, 2011/12 21 Spiele und 2012/13 24 Spiele. Als "Belohnung" dafür sprangen 2011 Kyrie Irving mit dem ersten und Tristan Thompson mit dem vierten Pick heraus. Bei der Lotterie 2013 ging unglaublicherweise wieder der erste Pick nach Cleveland, weshalb das Front Office um General Manager Chris Grant nun vor einer schweren Wahl stand.

Denn anders als in vergangenen und zukünftigen Jahrgängen, gab es 2013 einfach keine klare Nummer eins. Die meisten großen US-Sportredaktionen und -Expert*innen sahen Nerlens Noel ganz vorne, die restlichen tendierten zu Alex Len. So wussten selbst die gerissensten Insider des Landes nicht, wen die Cavs nehmen würden. Und sie selbst wohl lange auch nicht.

Der wildeste Draft aller Zeiten: Diese Spieler wurden 2013 vor Giannis gedraftet © getty 1/33 Erst an 15. Stelle wurde Giannis Antetokounmpo im NBA Draft 2013 ausgewählt, die Bucks schlugen zu und zogen damit einen zweimaligen MVP. Dass der Draft als einer der wildesten aller Zeiten gilt, zeigt sich an den Spielern, die vorher gepickt wurden. © getty 2/33 Nur ein Lottery-Pick wurde bis zum heutigen Tag All-Star, der Nummer-eins-Pick ist einer der größten Draft-Busts aller Zeiten. Zudem wären nach dem Greek Freak noch Spieler wie Dennis Schröder und Rudy Gobert zu haben gewesen. Die Top 14. © getty 3/33 Pick 1: ANTHONY BENNETT (Cleveland Cavaliers): Als erster Kanadier überhaupt wurde er mit dem ersten Pick gezogen und sollte auf ganzer Linie floppen. In 52 Spielen für die Cavs erzielte er gerade einmal 4,2 Punkte und traf 35,6 Prozent seiner Freiwürfe. © getty 4/33 Bereits nach einer Saison wurde er im Rahmen eines 3-Team-Trades zu den Wolves geschickt, aber auch dort lief es nicht besser. Seine letzte Station in der Liga waren die Nets, danach noch in der G-League und bei Fenerbahce. © getty 5/33 VICTOR OLADIPO (Orlando Magic): Einziger All-Star der Liste! Als Zweiter bei der Wahl zum RotY fasste der Guard gut in der Liga Fuß und sorgte auch beim Dunk Contest für Furore. Um den Durchbruch zu schaffen, musste er sich aber den Pacers anschließen. © getty 6/33 Dort landete er 2017 im Rahmen des George-Trades und wurde umgehend als Most Improved Player ausgezeichnet. 2019 zog er sich eine schwere Knieverletzung zu, nach der er nicht mehr an seine Bestleistungen anknüpfen konnte. Derzeit Free Agent. © getty 7/33 OTTO PORTER (Washington Wizards): Nach Anlaufschwierigkeiten entwickelte sich Porter ab seiner dritten Saison zu einem Leistungsträger bei den Wizards als 3-and-D-Spieler. Nach seinem Rookie-Vertrag wurde er dafür fürstlich entlohnt. © getty 8/33 Washington matchte den von den Nets gebotenen Maximalvertrag (4 Jahre, 106,5 Mio.), Porter erhielt in dieser Zeit mehr Geld als Beal und Wall. Seine Leistungen rechtfertigten diese Summe auch wegen Verletzungen nie. Aktuell ohne Team. © getty 9/33 CODY ZELLER (Charlotte Bobcats): Dies gilt auch für den Center, der in den vergangen vier Spielzeiten 56 Millionen von den Hornets kassiert hat. In der abgelaufenen Spielzeit waren es gut 15 Mio. für 9,4 Punkte und 6,8 Rebounds in 21 Minuten. © getty 10/33 Im College bei Indiana galt er als eines der größten Talente des Landes und hätte bereits ein Jahr vorher in die NBA gehen können. Auch seine Brüder Tyler und Luke schafften es dorthin. Kein Mega-Flop, aber dennoch eine suboptimale Wahl an 4. Stelle. © getty 11/33 ALEX LEN (Phoenix Suns): Der Ukrainer verpasste verletzungsbedingt große Teile seiner Rookie-Saison, ehe er sich in der Rotation bei den schwachen Suns etablierte. Seine beste Spielzeit hatte er 2018/19 bei den Hawks (11,1 Punkte, 5,5 Rebounds). © getty 12/33 Nachhaltig war diese Entwicklung jedoch nicht, 2020 wurde er zu den Kings getradet und ein halbes Jahr später zu den Raptors geschickt. Bei den Wizards war er zuletzt Teil der Rotation, allerdings kein entscheidender Faktor. Auch Unrestricted Free Agent. © getty 13/33 NERLENS NOEL (New Orleans Pelicans): Im Gegenzug für Jrue Holiday und einen weiteren Ersrundenpick wurde der Big Man zu den Sixers getradet. Vor dem Draft galt er als sicherer Nummer-eins-Pick, ehe er sich im Februar einen Kreuzbandriss zuzog. © getty 14/33 Seine Rookie-Saison verpasste er, fasste aber danach schnell Fuß. 2017 zu den Mavs getradet, die ihm einen gut dotierten Vertrag anboten. Noel wettete auf sich selbst, was nach hinten losging. Nach zwei Jahren OKC rehabilitierte er sich in New York. © getty 15/33 BEN McLEMORE (Sacramento Kings): Der Shooting Guard wurde lange als Top-5-Pick gehandelt, rechtfertigte aber auch seine letztliche Position zu keinem Zeitpunkt. Seine besten Zahlen legte er in seiner Sophomore-Saison auf (12,1 Punkte). © getty 16/33 Nach vier Jahren Sacramento avancierte er zum Wandervogel (Grizzlies, Kings, Rockets, Lakers), im Februar schloss er sich Purple and Gold an und sah in den Spielen 2 und 3 der Playoffs gegen die Suns immerhin 15 und 16 Minuten. © getty 17/33 KENTAVIOUS CALDWELL-POPE (Detroit Pistons): KCP etablierte sich bei den Pistons schnell als Leistungsträger und bestritt viermal in Folge 76 oder mehr Spiele. Eine Vertragsverlängerung (5/80 Mio.) lehnte er ab und schloss sich den Lakers an. © getty 18/33 Dort bewährte er sich als äußerst verlässlicher Flügelspieler, der in der vergangenen Saison 41 Prozent seiner Dreier traf. Ist bis 2023 an die Lakers gebunden und wird mit LeBron, AD und Co. einen weiteren Anlauf auf den Titel starten. © getty 19/33 TREY BURKE (Minnesota Timberwolves): Wurde kurz nach dem Draft zu den Jazz getradet, wo er es ins All-Rookie First Team schaffte. In der Folge stagnierte seine Entwicklung und er wurde von Dante Exum aus der Ersten Fünf verdrängt. © getty 20/33 Auch bei den Wizards enttäuschte er und musste sich in der G-League für ein neues Team empfehlen. Über die Knicks landete er bei den Mavericks und verdiente sich mit starken Leistungen in der Bubble für einen neuen Vertrag (3/9,45 Mio.). © getty 21/33 C.J. McCOLLUM (Portland Trail Blazers): Klar der beste Spieler, der vor Giannis ausgewählt wurde. Brauchte bis zum Ende seiner zweiten Saison, um in der Liga anzukommen, profitierte dabei von einer Verletzung von Wesley Matthews. © getty 22/33 Danach wurde er endgültig zum Starter und bildet mit Lillard einen der besten Backcourts der Liga. 2016 zum Most Improved Player gewählt, verdient bis 2024 100 Mio. Brechen die Blazers ihr Star-Duo auf, um ihre Titelchancen zu erhöhen? © getty 23/33 MICHAEL CARTER-WILLIAMS (Philadelphia 76ers): Der Rookie of the Year sorgte bei seinem Debüt mit 22 Punkten, 12 Assists, 9 Steals und 7 Rebounds umgehend für Furore, diese Entwicklung sollte sich jedoch in keinster Weise fortsetzen. © getty 24/33 Bereits 2015 wurde er zu den Bucks geschickt, ohne Distanzwurf war er im dortigen System um Giannis verloren und setzte seinen Streifzug durch die Liga in Chicago, Charlotte und Houston fort. Bei den Magic zuletzt auf dem aufsteigenden Ast. © getty 25/33 STEVEN ADAMS (OKC Thunder): Der erste Neuseeländer, der in der ersten Runde ausgewählt wurde, hat 17 Geschwister, darunter Kugelstoß-Olympiasiegerin Valerie Adams. In seiner zweiten Saison etablierte er sich in der Thunder-Rotation. © getty 26/33 Für seine Einsatzbereitschaft und Physis wurde er 2016 mit einem 100-Millionen-Vertrag belohnt, spätestens nach dem Rebuild war er in OKC entbehrlich. Bei den Pelicans für die Drecksarbeit neben Zion zuständig, bis 2023 unter Vertrag (35 Mio.). © getty 27/33 KELLY OLYNYK (Dallas Mavericks): Der Kanadier lief nie für die Mavs auf, sondern wurde zu den Celtics geschickt. Zeigte solide Leistungen, schaffte es aber nicht, sich einen Startplatz zu erspielen. Nach dem Hayward-Trade 2017 war kein Platz mehr. © getty 28/33 Die Heat gaben ihm einen Vierjahresvertrag, auch dort waren seine Zahlen durchwachsen. Hat als Stretch Big seinen Wert in der heutigen NBA, nach seinem Trade zu den Rockets durfte er sich zuletzt austoben (19 Punkte, 8,4 Rebounds, 39 Prozent 3FG). © getty 29/33 SHABAZZ MUHAMMAD (Utah Jazz): Für Gorgui Dieng und Burke landete er direkt bei den Timberwolves, seine bis heute beste Saison hatte er in Jahr 2, ehe er nach 38 Partien und 13,5 Punkten für den Rest der Spielzeit verletzt ausfiel. © getty 30/33 In der Folge solider Backup, ehe seine Rolle unter Coach Thibodeau stetig kleiner wurde. Im Anschluss kurz bei den Bucks und seit 2018 nicht mehr in der Liga. Heute spielt der Flügelspieler bei den Shenzhen Aviators in der CBA. © getty 31/33 Danach ging GIANNIS ANTETOKOUNMPO vom Board. Pikant: Auf dem Weg zum Draft flog der Grieche nicht direkt nach New York, sondern zuerst nach Atlanta, die über die Picks 17 und 18 verfügten. Auch diese waren stark an einer Verpflichtung interessiert. © getty 32/33 Giannis besuchte die Trainingshalle, erhielt Equipment der Hawks und spielte Tischtennis im Haus von GM Danny Ferry. "Ich habe es geliebt, sah mich schon in Atlanta", sagte Antetokounmpo später im Woj Pod. "Doch dazu sollte es nie kommen." © getty 33/33 Auch die Bucks hatten in Assistant GM Jeff Weltman einen Befürworter, auch ohne Besuch der Stadt und medizinische Ergebnisse. Sie sollten es nicht bereuen, über 589 Spiele steht Giannis bei 20,9 Punkten, 9,1 Rebounds und 4,5 Assists.

Anthony Bennett: Eine Gegenstimme gab es

Grant wusste, dass der Druck auf ihm enorm war. Besitzer Dan Gilbert hatte die Nase voll davon, zu sehen, wie sein eigenes Team Nacht für Nacht aus der Halle geschossen wurde und wollte endlich Erfolge. Nach drei schlimmen Saisons in Serie und zwei Nr.1-Picks musste der Zauber nach Cleveland zurückkehren. Das machte die Situation für Grant noch komplizierter.

Jason Lloyd (The Athletic) berichtet in seinem Buch "The Blueprint: LeBron James, Cleveland's Deliverance and the Making of the Modern NBA" von einem Gespräch mit Grant am Morgen des Drafts, in dem dieser beteuerte, keine Ahnung zu haben, wen seine Franchise am Abend wähle würde. Laut Llody kam es dann vor dem Draft zu einer Abstimmung der Verantwortlichen, die sich mit 9:1 Stimmen für Bennett entschieden. Die einzige Gegenstimme: Chris Grant.

Dementsprechend verhalten fiel auch Grants Analyse nach dem Draft aus. "Wir haben uns das gesamte Jahr über beraten und uns aufgrund seiner Fähigkeiten, seines Talents und dem Fit mit dem restlichen Team für ihn entschieden. Wir haben uns Meinungen zu ihm eingeholt und alle haben gesagt, er sei ein guter Junge. Er will hart arbeiten, die richtigen Dinge tun und hat eine Menge Talent." Grant wusste wohl damals schon, dass dieser "gute Junge" ihn den Kopf kosten könnte.