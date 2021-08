NBA News: Rajon Rondo einigt sich mit Grizzlies auf Buyout - Lakers-Rückkehr wahrscheinlich

Rajon Rondo hat nach seinem Trade zu den Memphis Grizzlies keine Zukunft in Tennessee. Mit der Franchise hat er sich auf einen Buyout geeinigt und wird somit den Waiver-Prozess durchlaufen. Im Anschluss sei es laut ESPNs Adrian Wojnarowski wahrscheinlich, dass er einen der finalen Kaderplätze bei den Los Angeles Lakers einnehmen wird.

Der Point-Guard-Veteran lief bereits von 2018 bis 2020 für Purple and Gold auf und war ein integraler Bestandteil des Teams, das im Vorjahr in der Bubble von Orlando den Titel gewann. In Spiel 2 der Finals gegen die Heat legte er ein Double-Double auf (16 und 10). In 94 Spielen für die Lakers kam er auf durchschnittlich 8,1 Punkte, 6,5 Assists und 4,1 Rebounds und traf knapp 35 Prozent seiner Dreier.

Nach der Championship entschied er sich dagegen, von seiner Spieleroption Gebrauch zu machen (2,6 Mio. Dollar) und unterschrieb stattdessen einen Zweijahresvertrag (15 Mio.) bei den Atlanta Hawks. Im März wurde er dann für Lou Williams und Picks zu den L.A. Clippers getradet. Dort konnte er jedoch nicht den erhofften Einfluss nehmen, die Clippers scheiterten in den Conference Finals an den Suns.

In der Vorwoche wurde Rondo gemeinsam mit Patrick Beverley und Daniel Oturu nach Memphis getradet, die Clippers erhielten im Gegenzug Eric Bledsoe. Für die Grizzlies auflaufen wird der 35-Jährige jedoch nicht, statt 8,3 Millionen Dollar in seinem letzten Vertragsjahr zu kassieren, geht es somit zurück auf den Markt. Dort könnten die Lakers zuschlagen.

Zum Veteranen-Minimum dürfte Rondo dort einen der finalen drei Roster Spots besetzen und hinter Russell Westbrook und LeBron James für Entlastung im Ballvortrag sorgen. Nach Dwight Howard, Trevor Ariza, Wayne Ellington und Kent Bazemore wäre er der fünfte Neuzugang der Kalifornier, die in der Vorsaison bereits in der ersten Playoff-Runde an Phoenix scheiterten (2-4).