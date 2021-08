NBA News - Lakers-Star LeBron James spottet über ESPN-Umfrage

In einer ESPN-Umfrage unter zehn Scouts und Executives aus der NBA erhielt LeBron James keine einzige Stimme als aktuell bester Spieler der Liga. In den sozialen Medien spottete der King anschließend über das Ergebnis der Umfrage.

In einer Instagram-Story reagierte James mit zahlreichen, herzhaft lachenden Emojis sowie dem Hashtag "WashedKing". Auf Twitter steigerte er diesen Hashtag zu "Superwashed", bevor er schrieb: "Vielen Dank! Als ob ich nicht noch mehr Motivation gebraucht hätte."

In der Umfrage von ESPN erhielten auf die Frage nach dem aktuell besten Spieler der NBA Giannis Antetokounmpo und Kevin Durant die einzigen Stimmen, LeBron ging leer aus. Sowohl der amtierende Champion als auch der Nets-Star bekamen jeweils fünf Stimmen von den zehn anonymen Scouts und Executives.

Laut Tim Bontemps von ESPN, der die Umfrage durchführte, haben aber mehrere Befragte lange überlegt, ob sie ihre Stimme nicht dem Lakers-Star geben sollten, bevor sie sich für Durant oder Giannis entschieden.

Als entscheidenden Faktor gab Bontemps LeBrons Alter an, der viermalige Champion wird im Dezember 37 Jahre alt. Vergangene Saison verpasste er erstmals in seiner Karriere große Teile der Spielzeit verletzungsbedingt. Vor seiner Knöchelverletzung im März wurde er als einer der MVP-Kandidaten gehandelt. Letztlich legte er 25 Punkte, 7,8 Assists und 7,7 Rebounds in 45 Spielen in der regulären Saison auf.

Schon einmal bekam James in der jährlich durchgeführten Umfrage keine einzige Stimme, nachdem die Lakers 2019 die Playoffs verpasst hatten. In der folgenden Saison führte er die Traditionsfranchise aus Hollywood zum Titel. Auch im kommenden Jahr planen die Lakers einen erneuten Angriff mit einem neuformierten Kader um James und Anthony Davis sowie den Neuzugängen wie Russell Westbrook oder Carmelo Anthony.