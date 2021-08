NBA News: Kyle Korver beendet aktive Karriere und wird Player Development Coach bei den Brooklyn Nets

Kyle Korver hängt offenbar endgültig seine Sneaker an den Nagel und schließt sich dem Coaching Staff der Brooklyn Nets an. Im Team von Head Coach Steve Nash soll der ehemalige Dreierspezialist als Player Development Coach arbeiten.

Das geht aus einem Bericht von Shams Charania (The Athletic) hervor. Der 40-Jährige stand in der abgelaufenen Saison bei keinem NBA-Team unter Vertrag, offiziell verkündet hat er sein Karriereende bisher aber noch nicht. Nun scheinen seine Tage als aktiver NBA-Profi aber endgültig vorbei zu sein.

Zuletzt lief Korver im Trikot der Bucks auf, für die er in der Saison 2019/20 im Schnitt 6,7 Punkte bei einer Dreierquote von 41,8 Prozent auflegte. Milwaukee war seine letzte von insgesamt sechs Stationen in seiner 17-jährigen Karriere in der Association. Im Trikot der Atlanta Hawks schaffte er es sogar zum All-Star.

Als 51. Pick im Draft 2003 hat sich Korver als exzellenter Dreierschütze eine lange Laufbahn erarbeitet. Über seine Karriere versenkte er 42,9 Prozent seiner Versuche von Downtown. Mit 2.450 verwandelten Distanzwürfen steht er derzeit auf Platz vier im All-Time-Ranking, wobei James Harden (2.445 Dreier) seinen zukünftigen Coach wohl in der kommenden Saison überholen wird.

Nach den Abgängen von Ime Udoka (Boston Celtics) und Mike D'Antoni (Berater bei den Pelicans) hat Coach Nash seinen Staff mittlerweile neu aufgebaut. Unter den Neuzugängen befindet sich David Vanterpool als Assistant Coach und Steve Clifford als Berater. Neben Korver kümmert sich in Brooklyn auch Ex-All-Star Amar'e Stoudemire um die Entwicklung der Spieler.