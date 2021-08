NBA News: Kawhi Leonard unterschreibt für vier Jahre bei den L.A. Clippers

Superstar Kawhi Leonard hat wie erwartet einen neuen Vertrag bei den L.A. Clippers unterschrieben und sich für weitere vier Jahre an die Franchise aus der Stadt der Engel gebunden. Wie Chris Haynes von Yahoo Sports zuerst berichtete, gilt der neue Kontrakt bis 2025, Leonard verfügt im letzten Jahr über eine Spieleroption.

In der vergangenen Woche habe die Klaue die Entscheidung getroffen, den Clippers treu zu bleiben. Zuvor hatte er eine Spieleroption über 36 Millionen Dollar für die kommende Spielzeit abgelehnt und wurde Free Agent.

"Der Basketballer Kawhi ist nicht von dieser Welt. Er ist ein unermüdlicher Arbeiter, der sich jeden Tag verbessert", erklärte Team-Präsident Lawrence Frank in einem Statement. "Wir teilen die gleichen Ziele. Diese Einigung stellt einen weiteren wichtigen Meilenstein für unsere Franchise und unsere Fans dar auf dem Weg, eine Organisation mit Championship-Kaliber zu erschaffen."

Die Clippers besitzen die Early Bird Rights und können Leonard einen Vertrag über bis zu 176 Millionen Dollar bieten. Hätte er um ein Jahr verlängert, hätte er im kommenden Jahr aufgrund der vollen Bird Right sogar für fünf Jahre und 235 Millionen Dollar unterschreiben können.

Leonard zog sich in den Western Conference Semifinals einen Teilriss des vorderen Kreuzbandes im rechten Knie zu, einen Zeitplan für seine Rückkehr gibt es nach seiner OP am 13. Juli nicht. Es ist nicht ausgeschlossen, dass er die gesamte Saison 2021/22 verpasst.

Clippers: Leonard verlängert wie George im Vorjahr langfristig

Hierzu sagte Frank: "Wir werden unser Bestmögliches tun, um ihn bei der Genesung von der Verletzung zu unterstützen. Wir freuen uns schon darauf, ihn dort zu sehen, wo er sein will: auf dem Feld mit seinen Teamkollegen."

In der vergangenen Spielzeit legte der fünffache All-Star in 52 Spielen 24,8 Punkte, 6,5 Rebounds und 5,2 Assists auf, bevor seine Saison vorzeitig endete. In elf Playoff-Spielen konnte er diese Zahlen sogar noch steigern (30,4 Punkte, 7,7 Rebounds, 57,3 Prozent aus dem Feld, 39,3 Prozent aus der Distanz). Auch ohne ihren Star schafften es die Clippers in die Conference Finals, wo nach sechs Spielen gegen die Phoenix Suns Schluss war.

Gemeinsam mit Paul George schloss sich Leonard 2019 den Clippers an. George unterschrieb vor der Saison 2020/21 einen neuen Maximalvertrag (auch 4/176). Der ursprüngliche Dreijahresvertrag von Leonard enthielt eine Spieleroption im letzten Jahr, von der er keinen Gebrauch machte. Dennoch geht das Starduo nun gemeinsam die kommenden Jahre an.

Die Clippers haben sich in der Offseason darauf fokussiert, ihren Kern aus der vergangenen Saison zusammenzuhalten. Neben Leonard haben auch Reggie Jackson (2/22) und Nicolas Batum neue Verträge unterschrieben. Serge Ibaka zog seine Spieleroption, neu im Team ist Justise Winslow.