NBA News: J.R. Smith schreibt sich am College ein - und will ins Golf-Team

J.R. Smith hat sich an der North Carolina A&T eingeschrieben und plant offenbar, seine akademische Laufbahn nachzuholen. Der ehemalige NBA-Star hofft zudem, für das Golf-Team der Universität spielen zu können, sofern die NCAA ihn freigibt.

Das bestätigte der 35-Jährige am Rande eines Amateur-Golfturniers. "Es ist lange her, dass ich das letzte Mal zur Schule ging", so Smith. "Ich freue mich auf diese neuen Herausforderungen, ich muss mich wirklich ins Zeug legen."

Der zweimalige NBA-Champion wechselte 2004 direkt von der High School in die beste Basketballliga der Welt, besuchte zuvor also nie ein College. Nach insgesamt 1.117 Spielen in der regulären Saison und den Playoffs, in denen er im Schnitt 12,4 Punkte und 3,1 Rebounds auflegte, hat er seit dem Titelgewinn mit den Los Angeles Lakers 2020 kein Spiel mehr in der NBA bestritten.

Auch seinen ersten Titel 2016 gewann Smith an der Seite von LeBron James, damals noch im Trikot der Cleveland Cavaliers. Neben den beiden Championships hat "J.R. Swish" zudem die Trophäe des Sixth Man of the Year der Saison 2012/13 in seiner Vitrine stehen. Laut Spotrac hat er in seiner 16-jährigen Karriere gut 90 Millionen Dollar verdient.

"Ray Allen hat mich irgendwie überzeugt", erklärte Smith seine Entscheidung, zurück ans College zu gehen. "Wir haben einen Golf-Trip gemacht und er hat darüber gesprochen, was er so macht, dass er zurück an die Universität geht und sich neue Herausforderungen setzt. Ich habe mir das zu Herzen genommen und entschieden, mich einzuschreiben. Und A&T hat eines der besten Liberal Studies-Programme."

Ob die NCAA Smith darüber hinaus freigeben wird, dem Golf-Team der Universität beizutreten, ist bisher noch nicht bekannt. Normalerweise ist dies aber nur Athleten verboten, die den entsprechenden Sport bereits auf einem professionellem Level betrieben haben. Profis aus einer anderen Sportart sind von dieser Regel aber nicht betroffen, für Smith sollte also der Weg frei sein.

Laut PGATour.com spielt Smith mit einem Handicap von fünf. Er selbst erklärte, dass Ex-NBA-Star Moses Malone ihm schon vor mehr als zehn Jahren das Golf spielen beigebracht habe. Bereits seit Juli nimmt er an Trainingsrunden des Golf-Teams von North Carolina A&T teil.