NBA-News: Jeremy Lamb offenbar auf dem Trade-Markt zu haben - Los Angeles Lakers interessiert?

Die Indiana Pacers haben Jeremy Lamb offenbar auf dem Trade-Markt verfügbar gemacht. Der 29-Jährige hatte zuletzt immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen und scheint im Team keine Zukunft mehr zu haben. Das ruft unter anderem die Los Angeles Lakers auf den Plan.

Wie J. Michaels vom Indianapolis Star berichtet, haben die Pacers bereits in dieser Offseason versucht, Lamb und dessen auslaufenden Vertrag über 10,5 Millionen Dollar loszuwerden. Bisher ohne Erfolg, der Flügelspieler wird die Saison wohl in Indiana beginnen, heißt es in dem Bericht.

Allerdings geht Michael davon aus, dass im Laufe der Saison ein Trade des 29-Jährigen folgen und dieser die Spielzeit nicht im Pacers-Trikot beenden wird. Vier Teams hätten demnach bereits ihr Interesse bekundet, darunter die Los Angeles Lakers und die Charlotte Hornets.

Lamb wechselte im Sommer 2019 von den Hornets zu den Pacers, zog sich in seiner ersten Saison in Indiana allerdings einen Kreuzbandriss zu. Aufgrund der Verletzung verpasste er zudem den Start der Saison 2020/21, anhaltende Knieprobleme zwangen ihn später zu einer weiteren Auszeit. So absolvierte Lamb in der vergangenen Saison nur 36 Spiele, in denen er 10,1 Punkte und 3,6 Rebounds bei 43,5 Prozent aus dem Feld und 40,6 Prozent aus der Distanz auflegte.

Nachdem sich die Pacers Caris LeVert per Trade und Chris Duarte im Draft gesichert haben, scheint Lambs Rolle im Team weiter zu schrumpfen. Möglicherweise muss er in den ersten Saisonwochen aber erst noch beweisen, was er im Tank hat, um rivalisierende Teams zu überzeugen, ein gutes Angebot für ihn auf den Tisch zu legen.