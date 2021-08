NBA News: David Stern in Basketball Hall of Fame der Frauen aufgenommen

Der ehemalige NBA-Commissioner David Stern wurde am Samstagabend posthum in die Basketball Hall of Fame der Frauen aufgenommen. Stern war entscheidend an der Gründung der WNBA im Jahr 1997 beteiligt.

"Die WNBA war das Kind meines Vaters", sagte Sohn Eric Stern bei der Zeremonie in Knoxville stellvertretend: "Sie war etwas, wofür er kämpfen musste. Er musste viel berufliches Kapital und sogar einiges an persönlichem Kapital aufwenden, um sie zu verwirklichen."

Neben Stern wurden auch die ehemaligen Spielerinnen Swin Cash, Tamika Catchings, Lauren Jackson und Debbie Brock, sowie Carol Callan, Sue Donohoe und Carol Stiff aufgenommen.

Stern, der zwischen 1984 und 2014 Commissioner der NBA war, verstarb am 1. Januar 2020 im Alter von 77 Jahren.