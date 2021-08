NBA News: Detroit Pistons verlängern mit Restricted Free Agent Hamidou Diallo

Die Detroit Pistons haben den Vertrag mit Hamidou Diallo verlängert. Das gab das Team am Donnerstag offiziell bekannt. Der 23-Jährige feierte vergangene Spielzeit seine Breakout-Saison, Detroit schnappte ihn sich im März per Trade.

Nach Informationen von Adrian Wojnarowski (ESPN) hat sich der Restricted Free Agent mit den Pistons auf einen Zweijahresvertrag geeinigt, der ihm 10,4 Millionen Dollar einbringen wird.

Der Zweitrundenpick von 2018 begann seine Karriere in Oklahoma City, nach zwei relativ unauffälligen Jahren in der Association steigerte er seine Statistiken in der vergangenen Saison in allen wichtigen Kategorien.

Im März schickten die Thunder den Flügelspieler schließlich im Tausch für Svi Mykhailiuk und einen 2027er Zweitrundenpick nach Detroit. Dort bestätigte er seine guten Auftritte, über die gesamte Saison kam er auf 11,6 Punkte und 5,2 Rebounds bei 47,7 Prozent aus dem Feld und 34,1 Prozent von Downtown.

Die Pistons stehen nun bei 16 garantierten Verträgen, das Team von Nr.1-Pick Cade Cunningham wird sich also vor dem Saisonstart noch von einem Spieler trennen müssen. Zum Start des Training Camps Ende September darf jedes Team aber noch bis zu 20 Spieler im Kader haben.