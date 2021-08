NBA, Free Agency: Chicago Bulls sichern sich via Sign-and-Trade DeMar DeRozan von den San Antonio Spurs

Die Chicago Bulls haben sich am zweiten Tag der Free Agency DeMar DeRozan geangelt. Der frühere All-Star kommt via Sign-and-Trade von den San Antonio Spurs in die Windy City.

Laut Adrian Wojnarowski von ESPN wird DeRozan einen Vertrag über drei Jahre und 85 Millionen Dollar bei den Spurs unterschreiben, um dann umgehend zu den Chicago Bulls getradet zu werden. Im Gegenzug wechseln Thaddeus Young und Al-Farouq Aminu an den Alamo River.

Dazu werden die Bulls auch Picks abgeben, noch ist aufgrund des Vucevic-Trades aus dem März nicht klar, ob es der Erstrundenpick 2025 oder 2026 werden wird. Dazu bekommen die Spurs auch noch einen Zweitrundenpick 2022 von den Lakers sowie den Second Rounder der Bulls von 2025.

Die Bulls haben somit ihren Kader in dieser Offseason komplett umgekrempelt, zuvor kamen bereits am ersten Tag der Free Agency mit Lonzo Ball und Alex Caruso zwei neue Guards, während Spieler wie Tomas Satoransky, Garrett Temple oder nun Young und Aminu abgestoßen wurden.

Chicago Bulls: Lauri Markkanen noch in der Schwebe

Der bald 32-jährige DeRozan legte in der vergangenen Saison im Schnitt 21,6 Punkte auf und dürfte in der kommenden Saison an der Seite von Ball und All-Star Zach LaVine den Backcourt bilden.

Für den Moment haben die Bulls aber erst acht Spieler im Kader und liegen gemäß Bobby Marks (ESPN) noch rund 20 Millionen Dollar unter der Luxussteuergrenze. Bei Restricted Free Agent Lauri Markkanen wurde hingegen noch keine Entscheidung getroffen.

Das aktuelle Depth Chart der Chicago Bulls