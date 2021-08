NBA-News: Lauri Markkanen wechselt in Drei-Team-Trade zu Cleveland Cavaliers

Lauri Markkanen spielt ab der kommenden Saison bei den Cleveland Cavaliers. Der Finne wechselt in einem Drei-Team-Trade zu den Cavs und verlässt die Chicago Bulls nach vier Jahren.

Markkanen war Restricted Free Agent. Die Bulls geben den Power Forward per Sign-and-Trade ab. Außerdem involviert in den Deal sind die Portland Trail Blazers.

Der Markkanen-Trade im Überblick:

Die Cavs erhalten: Lauri Markkanen (Bulls)

Lauri Markkanen (Bulls) Die Bulls erhalten: Derrick Jones Jr. (Blazers), Erstrundenpick 2022 (Blazers, Lottery-geschützt), Zweitrundenpick 2023 (Cavs via Denver Nuggets)

Derrick Jones Jr. (Blazers), Erstrundenpick 2022 (Blazers, Lottery-geschützt), Zweitrundenpick 2023 (Cavs via Denver Nuggets) Die Blazers erhalten: Larry Nance Jr. (Cavs)

Markannen unterschreibt bei den Cavs einen Vierjahresvertrag, der ihm 67 Millionen US-Dollar einbringt.

Lauri Markannens Stagnation bei den Bulls

Markannen avancierte in seinen ersten beiden Jahren in der NBA zum Hoffnungsträger der Bulls. In seinem zweiten Jahr legte er im Schnitt 18,7 Punkte und 9,0 Rebounds auf, hatte jedoch immer wieder mit Verletzungsproblemen zu kämpfen.

Seine Entwicklung stagnierte. Markkanen tauchte als Rollenspieler ab anstatt zum Franchise-Player zu werden. "Wir müssen Lauri helfen, dass er diese Phase überwindet. Bislang haben wir das nicht gut gemacht", sagte Zach LaVine zu Beginn der Saison 2019/20.

Seitdem hat sich Markkanens Rolle bei den Bulls kaum verändert - weder unter Jim Boylen, noch unter Billy Donovan. Der Wechsel zu den Cavs stellt einen Neustart für den einst gefeierten "Finnisher" dar.