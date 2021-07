NBA News: Zion Williamson ein "Coach Killer"? Ex-Trainer Stan Van Gundy äußert sich

Nur ein Jahr stand Stan Van Gundy für die New Orleans Pelicans an der Seitenlinie, vor ein paar Wochen trennten sich die Wege schon wieder. Laut SVG habe dies aber nichts mit Zion Williamson zu tun.

"Das Front Office oder ein Besitzer treffen Entscheidungen, sie entscheiden, ob und wann Leute gefeuert werden", sagte Van Gundy gegenüber Stugotz in dessen Podcast "STUpodity". "Ich kann es nur betonen, Zion [Williamson, Anm. d. Red.] ist kein 'Coach Killer'"

Stattdessen lobte Van Gundy den Jungstar und ließ an ihm kein schlechtes Haar. "Dieser Junge hilft dir, viele Spiele zu gewinnen. Ich bin zufrieden damit, was wir mit Zion gemacht haben. Ich denke, dass wir ihm geholfen haben. Wenn jemand eine andere Meinung dazu hat, dann ist das eben so."

Nach Van Gundys Entlassung hatte es Gerüchte gegeben, laut denen Williamson und einige Familienmitglieder nicht zufrieden mit den Pelicans und Van Gundy gewesen seien. In einem Bericht von The Athletic wurde der Coach als "zu stur und zu fordernd" beschrieben. Van Gundy selbst habe diese Kritik in seiner Zeit im Big Easy nicht wahrgenommen.

"Wenn sie unzufrieden waren, dann habe ich davon nichts mitbekommen", beteuerte Van Gundy. "Zion war unzufrieden, weil wir nicht genug Spiele gewonnen haben, aber ansonsten hat mir Zion nie etwas gesagt. Das heißt nicht, dass er nicht unzufrieden war. Es ist möglich, dass sie nicht zufrieden waren und dies ein Grund für die Entscheidung war."

Der 61-Jährige war im Oktober 2020 zum Coach der Pelicans ernannt worden und beendete die Saison mit einer Bilanz von 31-41, wodurch New Orleans zum dritten Mal in Folge die Playoffs verpasste. Für den Moment gibt es noch keinen Nachfolger für Van Gundy, als mögliche Nachfolger werden Bucks-Assistent Charles Lee sowie die internen Assistant Coaches Teresa Weatherspoon und Fred Vinson gehandelt.