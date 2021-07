Olympia: Unfassbare Show von Luka Doncic - Slowenien zerlegt Vize-Weltmeister Argentinien

Luka Doncic hat Slowenien zum ersten Sieg bei Olympia geführt. Der Superstar der Dallas Mavericks erzielte 48 Punkte und verpasste beim 118:100-Erfolg seines Landes gegen Argentinien den Punkterekord nur knapp.

Doncic beendete das Spiel mit einer absurden Statline von 48 Punkte (18/29 FG, 6/14 Dreier, 6/7 FT, Plus-Minus: +34), 11 Rebounds, 5 Assists sowie 3 Blocks in 31 Minuten und führte Slowenien damit fast im Alleingang beim Olympia-Debüt zum ersten Sieg.

Von Minute eins war der Vize-Weltmeister aus Argentinien um den 41-jährigen Oldie Luis Scola chancenlos. Doncic legte los wie die Feuerwehr und traf gleich seine ersten drei Stepbacks, darunter auch ein Regenbogen-Wurf aus der linken Ecke. Slowenien gewann das erste Viertel mit 32:24 und baute den Vorsprung im zweiten Abschnitt auf 62:42 aus.

Die Gauchos verzichteten die meiste Zeit auf das Doppeln gegen den Superstar und wurden dafür gnadenlos bestraft. Der Dreier fiel zwar nicht mehr so konstant, dafür konnte die Nummer 77 nun vermehrt seine Mitspieler sehenswert einsetzen. Fünf Minuten vor Schluss hatte Doncic Feierabend, Slowenien spielte es souverän herunter und behielt auch das gute Korbverhältnis, welches womöglich noch wichtig werden könnte.

Luka Doncic verpasst Rekord von Oscar Schmidt

So bekam Doncic am Ende keine Chance mehr, den Rekord für die meisten Punkte in einem Spiel anzugreifen. Diesen hält weiter der legendäre Brasilianer Oscar Schmidt, der 1988 in Seoul Spanien 55 Punkte einschenkte. Es waren dennoch die zweitmeisten Punkte aller Zeiten eines Spielers bei einem Olympischen Turnier. Das beeindruckte auch Argentiniens Legende Manu Ginobili, der Doncic noch während des Spiels als eine "Bestie" bezeichnete.

Neben Doncic punkteten zudem Klemen Prepelic (22), Nuggets-Forward Vlatko Cancar (12) und der eingebürgerte US-Amerikaner Mike Tobey (11, 14 Rebounds) zweistellig, für Argentinien waren Nuggets-Guard Facundo Campazzo (21) und Scola (23) die besten Scorer.

Slowenien trifft nun am Donnerstag um 6.40 Uhr deutscher Zeit auf Gastgeber Japan, während es für die Gauchos um 14 Uhr gegen Spanien schon ums Weiterkommen geht.

Olympia: Die Gruppe C in der Übersicht