NBA News: Nicolo Melli verlässt die Dallas Mavericks und unterschreibt in Italien

Nicolo Melli wird wie erwartet die Dallas Mavericks verlassen. Der Italiener kehrt in seine Heimat zurück und wird künftig für Olimpia Milano auflaufen. Das gab das Team in einer offiziellen Pressemitteilung bekannt.

Demnach hat Melli einen Dreijahresvertrag in Mailand unterschrieben, der 30-Jährige lief bereits von 2010 bis 2015 für Olimpia Milano auf. Nach Zwischenstationen bei Brose Bamberg und Fenerbahce wagte er 2019 den Schritt in die NBA.

In seiner Rookie-Saison legte er im Trikot der New Orleans Pelicans im Schnitt 6,6 Punkte und 3 Rebounds bei 42,1 Prozent aus dem Feld und 33,5 Prozent von Downtown auf. Kurz vor der Trade Deadline im März der abgelaufenen Saison wurde der Big Man von den Pels gemeinsam mit J.J. Redick zu den Dallas Mavericks getradet, bei den Texanern kam er in den Playoffs aber kaum mehr zum Einsatz.

Melli ging als Restricted Free Agent in den Sommer, eine Trennung schien aber wahrscheinlich. Nach zwei Jahren in der Association beendet er somit sein NBA-Abenteuer und kehrt in seine Heimat zurück.

"Nicolo war immer im Mittelpunkt unserer Pläne. Er ist der richtige Spieler für uns, er ist in seiner Prime und besitzt unbestrittene Fähigkeiten. Das ist für uns alle ein guter Tag", freute sich Olimpia-GM Christos Stavropoulos.