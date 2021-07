NBA News: Liga stellt zum 75-jährigen Jubiläum neues Logo vor

Die NBA hat zum 75-jährigen Jubiläum ein neues Logo präsentiert. Dieses soll in der kommenden Saison auf den Courts in allen NBA-Arenen, auf den Trikots und dem Merchandise sowie in allen digitalen Auftritten der Liga zu sehen sein.

Die ikonische Silhouette, angelehnt an Jerry West, bleibt bestehen, diese wurde allerdings in einen diamantförmigen Hintergrund integriert. Auch die Zahl 75 in Anlehnung an das Liga-Jubiläum wurde in dem neuen Logo zur Jubiläumssaison eingebaut. So sieht das neue Logo aus, das in der Saison 2021/22 die Trikots zieren wird.

Das erste NBA-Spiel in der Geschichte fand am 1. November 1946 statt, als die New York Knicks die Toronto Huskies mit 68:66 schlugen. Damals war die Liga noch als Basketball Association of America bekannt, die Philadelphia Warriors (heute Golden State Warriors) gewannen die erste Championship.

Die Liga wird in den kommenden Monaten weitere Details zu den geplanten Feierlichkeiten beziehungsweise Aktionen zum 75-jährigen Jubiläum bekanntgeben. Zum 50. Geburtstag der Liga präsentierte die NBA 1996 das Anniversary All-Time Team mit den 50 besten Spielern der Liga-Geschichte. Ob eine ähnliche Aktion erneut geplant ist, ist aktuell nicht bekannt.

Sollten tatsächlich die besten Spieler der Historie erneut gekürt werden, dann wahrscheinlich in Form einer Top 75, wird wohl auch Dirk Nowitzki geehrt werden. Der Würzburger gilt gemeinhin als einer der besten europäischen NBA-Spieler aller Zeiten, er wurde 14-mal zum All-Star und 12-mal in ein All-NBA Team gewählt. 2007 wurde er als MVP ausgezeichnet, mit den Dallas Mavericks gewann er 2011 den Titel.