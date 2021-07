NBA, Gerüchte: Trade-Hammer steht bevor! Russell Westbrook wohl zu den Los Angeles Lakers

Die Los Angeles Lakers stehen vor einem Trade für Russell Westbrook! Laut übereinstimmenden Medienberichten wird der Star-Guard zum Champion von 2020 wechseln, noch steht das Trade-Paket aber nicht komplett fest.

Das Grundgerüst soll dabei aber schon stehen. Die Lakers schicken dafür Kyle Kuzma, Kentavious Caldwell-Pope und Montrezl Harrell in die Hauptstadt, dazu wird im Moment noch darüber verhandelt, inwieweit die Wizards in Form von Picks entschädigt werden. Im Raum steht der 22. Pick für den Draft, welchen die Lakers im Moment halten.

Damit der Deal finanziell funktionieren kann, hat Montrezl Harrell nach Informationen von Adrian Wojnarowski (ESPN) seine Spieler-Option in Höhe von 9,7 Millionen Dollar gezogen.

Eine Einigung zwischen den Teams steht jedoch noch aus, da die Lakers auch noch Gespräche mit den Sacramento Kings wegen eines Pakets für Scharfschütze Buddy Hield sprechen.

Los Angeles Lakers auch an Buddy Hield interessiert

Gemäß Shams Charania (The Athletic) wünscht sich auch Westbrook nach einer Saison bei den Wizards einen Trade, die Lakers sollen seine präferierte Destination sein. Der Spielmacher legte in der abgelaufenen Spielzeit mit 22,2 Punkte, 11,7 Assists sowie 11,5 Rebounds zum dritten Mal in seiner Karriere ein Triple-Double im Schnitt auf.

Washington könnte durch einen Trade mehr Flexibilität erhalten. Westbrook kassiert in der kommenden Saison noch satte 44,2 Millionen Dollar und hält eine weitere Spieler-Option über 47,1 Millionen. Mit dem gesparten Geld wollen die Wizards einen besseren Kader für Franchise-Star Bradley Beal zusammenstellen, der Shooting Guard hatte in den vergangenen Tagen wohl noch über eine Trade-Forderung nachgedacht.

Offiziell könnte der Trade erst am 6. August, dem offiziellen Start der Free Agency und neuen Saison, gemacht werden. Grund dafür ist Kyle Kuzma, dessen vorzeitige Vertragsverlängerung aus dem vergangenen Dezember erst dann greift. Der 26-Jährige unterschrieb damals für drei Jahre und 39 Millionen.