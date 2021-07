NBA Gerüchte: Lakers und Clippers mögliche Abnehmer für Kemba Walker

Kemba Walker wurde erst kürzlich von den Boston Celtics zu den OKC Thunder getradet, auch dort muss der 31-Jährige jedoch nicht unbedingt bleiben. ESPN-Insider Zach Lowe hat nun zwei mögliche Abnehmer ins Spiel gebracht.

Für die Thunder, die sich mitten im Neuaufbau befinden, dürfte Walker keine große Rolle in den Langzeitplänen spielen. Ambitionierten Teams hingegen könnte er im Backcourt durchaus helfen, auch wenn seine zwei Saisons in Boston von Verletzungen geprägt waren. In seinem "Lowe Post" Podcast brachte Lowe die Lakers und Clippers ins Spiel.

"Ich denke, beide L.A.-Teams werden um Kemba Walker herumschnüffeln", sagte Lowe. "Ich denke, das ist der Markt. Ich bin mir nicht sicher, ob sie an das Geld herankommen, ich bin mir auch nicht sicher, was OKC überhaupt haben will, aber diesen Level können sie ins Visier nehmen."

Walker hatte in Boston 2019 einen Vierjahresvertrag über 140 Millionen Dollar unterschrieben, zwei Jahre mit 36 respektive 37,7 Mio. Dollar Gehalt stehen damit noch aus. Beide L.A.-Teams liegen kommende Saison wohl im Luxussteuer-Bereich, ein Trade für Walker wäre trotzdem theoretisch möglich, wenn ausreichend eigenes Gehalt abgegeben wird.

Über tradebare Draft-Picks verfügen beide hingegen kaum noch, da sie beide einen Großteil ihres Draft-Kapitals bereits für Superstars eingetauscht haben: Die Clippers tradeten für Paul George (vorher OKC), die Lakers für Anthony Davis (vorher New Orleans). Allerdings wird für Walker vermutlich auch kein Wettbieten entstehen.

Der Point Guard lief in dieser Spielzeit in nur 43 Spielen auf, in denen er auf 19,3 Punkte und 4,9 Assists bei 42 Prozent aus dem Feld kam. Boston gab Walker mitsamt des Nr.16-Picks 2021 sowie eines 2025er Zweitrundenpicks für Al Horford, Moses Brown und einen 2023er Zweitrundenpick ab.